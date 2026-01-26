¼Ò²ñ¿Í¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö±Ñ¸ì¥¹¥Ôー¥¥ó¥°ÎÏ¡×¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯³Ø½¬½ñ¤¬¿·ÁõÈÇ¤Ë¡ª¡Ø¼ÂÀïÎÏÅ°Äì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¿·ÁõÈÇ ÏÃ¤¹±Ñ¸ì¡Ù1·î26ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ¿ÌÀ¡Ë¤è¤ê¡¢¿·´©¡Ø¼ÂÀïÎÏÅ°Äì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¿·ÁõÈÇ ÏÃ¤¹±Ñ¸ì¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄó°Æ¤¹¤ë¡×¡ÖÀâÌÀ¤¹¤ë¡×¡ÖÃÇ¤ë¡×¡Ö¶ì¾ð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê12¤Î¸À¸ì¹Ô°Ù¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÅÁ¤¨Êý¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
±Ñ¸ì¤ÎÏÀÍý¤äÉ½¸½ÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¡¢¡ÖÁê¼ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤òÆ°¤«¤¹¡×Âç¿Í¤Î±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÅÁ¤¨Êý¡×¤¬¿È¤ËÉÕ¤¯
¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡ÖÏÃ¤¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÌÜÅª¤´¤È¤Î¡ÖÈ¯ÏÃ¤Î·¿¡×¤ä¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÅ¬ÀÚ¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¹¥¥ë¡×¤òÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
È¯ÏÃ¤Ë´Þ¤á¤ë¤Ù¤Í×ÁÇ¤ä¤½¤ì¤é¤òÅÁ¤¨¤ë½ç½ø¡¢É½¸½¤ÎÁªÂò¡¦Ä´Àá¤Î»ÅÊý¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿Ê¬ÎÌ¤Î±Ñ¸ì¤ò¡¢¾õ¶·¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤·Á¤ÇÏÃ¤¹ÎÏ¡¢Å¸³«¤¹¤ëÎÏ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¡ÖÏÃ¤¹±Ñ¸ì¡×¤ò¼ýÏ¿
¸À¸ì¹Ô°ÙÊÌ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÁø¶ø¤¹¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¡×°Ê³°¤Ë¡¢¡ÖÂçÀª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¡×¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Èー¥¯¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯ÏÃ¤â¥«¥Ðー¡£
Áí·×107¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÏÃ¤¹±Ñ¸ì¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü½ÅÍ×É½¸½¤Î²»À¼¤ÏÆüËÜ¸ìÉÕ¤
ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·×325¤Î½ÅÍ×É½¸½¤Ï¡¢²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÆüËÜ¸ìÌõ¤â¼ýÏ¿¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¢ª±Ñ¸ì¡×¤Î²»À¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¡¢ËÜ¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ø½¬¤È¼«¸Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡Ø¼ÂÀïÎÏÅ°Äì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ÏÃ¤¹±Ñ¸ì¡Ù¡Ê2019Ç¯´©¡Ë¤Î¿·ÁõÈÇ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¼ÂÀïÎÏÅ°Äì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¿·ÁõÈÇ ÏÃ¤¹±Ñ¸ì¡ÙÉ½»æ
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¼ÂÀïÎÏÅ°Äì¥È¥ìー¥Ë¥ó¥° ¿·ÁõÈÇ ÏÃ¤¹±Ñ¸ì
¡ÚURL¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4757444621/
¡Ú²Á³Ê¡Û2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛA5È½¡¢300¥Úー¥¸
¡ÚISBN¥³ー¥É¡Û978-4-7574-4462-1
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
°¦¾ìµÈ»Ò¡Ê¤¢¤¤¤Ð¡¦¤è¤·¤³¡Ë
¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¹Ö»Õ¡£Q-Leap³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¹ñºÝÁí¹ç³ØÎàÂ´¶È¸å¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ±Ñ¸ì¶µ¼øË¡¡ÊTESOL¡Ë½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¹ñºÝ±Ä¶È¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢´ë¶È¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2011Ç¯¤è¤êCalvin Klein¥Ë¥åー¥èー¥¯ËÜ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£2014Ç¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹±Ñ¸ì¸¦½¤²ñ¼ÒQ-Leap¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©¡£°ÊÍè¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤È±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä´ë¶È¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¸þ¤±¤Ë¼ÂÁ©Åª¤Ê±Ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤è¤êÃæ±ûÂç³Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ëµÒ°÷¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø±Ñ¸ì¤Î¥×¥ì¥¼¥óÄ¾Á°5Æü´Ö¤Îµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥¯¡Ë¡¢¡Ø±Ñ¸ì¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡¦¥¹¥Ôー¥Á15¤ÎË¡Â§¡Ù¡Ê»°½¤¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡¢¶¦Ãø½ñ¤Ë¡ØÁê¼ê¤òÉ¬¤ºÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë±Ñ²ñÏÃ¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡ØÏÃ¤»¤ë±Ñ¸ì¥É¥ê¥ë300Ê¸¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ë¥¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£