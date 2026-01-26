¡Ú¤Û¤í¤Û¤í¿©´¶¤Î¤Í¤³·¿¥¹¥³ー¥ó¡Û¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×¤è¤ê¥³¥³¥¢¡ß¥ß¥ë¥¯¤ÎÉ÷Ì£¹¤¬¤ëÀ¸ÃÏ¤Ç¡È¤Ï¤Á¤ï¤ìÌÏÍÍ¡É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥³¥³¥¢¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¤¤¤Á¤´¥Õ¥ìー¥Ðー¤âÆ±»þÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢Ì¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§»ÍÊýÅÄ Ë¡¢°Ê²¼¡§¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ë¤Ï¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥³¥³¥¢¡Ù¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥¤¥Á¥´¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×Ê»ÀßÅ¹ÊÞ¤Ê¤É¤Ç¿·È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
*°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÈÎÇä»þ´ü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥³¥³¥¢
¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥¤¥Á¥´
¡¡¤Í¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÇÆü¡¹¤Î¡È¿©¡É¤Î¥·ー¥ó¤òºÌ¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÆÏ¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×¤è¤ê¡¢¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤ä¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¿·ºî¤Î¤Í¤³·¿¥¹¥³ー¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤Í¤³¹¥¤É¬¸«¡ª¤Û¤í¤Û¤í¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Ï¤Á¤ï¤ìÌÏÍÍ¡É¤Î¤Í¤³·¿¥¹¥³ー¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤Û¤Ã¤È¿´°Â¤é¤°¡Ö¥³¥³¥¢¡×¡õ´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¿·È¯Çä
¡¡2026Ç¯£²·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¡È¤Ï¤Á¤ï¤ìÌÏÍÍ¡É¤Î¤Í¤³¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·ºî¤Î¥¹¥³ー¥ó¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È°Â¤é¤°¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¥³¥³¥¢¡×¤È¡¢¤¤å¤ó¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤¬¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥¤¥Á¥´¡×¤Î£²¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤É¤Á¤é¤â¡¢¤Û¤í¤Û¤í¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¸Ç¤µ¤È¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Í¤³¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤ª¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¤´¼«Âð¤Î¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ìþ¤ä¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Î°ì»®¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥³¥³¥¢
È¯ Çä Æü ¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¼è°·Å¹ÊÞ¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡ÊÁ´¹ñ Ìó1,800 Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä³«»Ï～Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×Ê»ÀßÅ¹ÊÞ
²Á¡¡¡¡³Ê¡§»²¹Í¾®Çä²Á³Ê260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§¥³¥³¥¢É÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥ß¥ë¥¯É÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¡È¤Ï¤Á¤ï¤ìÌÏÍÍ¡É¤Î¤Í¤³¤òÉ½
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸½¤·¤¿¡¢¿·ºî¤Î¤Í¤³·¿¥¹¥³ー¥ó¡£¤Û¤í¤Û¤í¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¸Ç¤µ¤È¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¥¢¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤É÷Ì£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¿¤¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Ï¤Á¤ï¤ìÌÏÍÍ¤È¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤ë¤Í¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¤Í¤³¹¥¤¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ ÉÊ Ì¾ ¡§¤Ë¤ã¤ó¤È¤â¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥³ー¥ó ¤Ï¤Á¤ï¤ì¥¤¥Á¥´
È¯ Çä Æü ¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¼è°·Å¹ÊÞ¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～Á´¹ñ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡ÊÁ´¹ñ Ìó1,800 Å¹ÊÞ¡Ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä³«»Ï～Á´¹ñ¤Î¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×Ê»ÀßÅ¹ÊÞ
²Á¡¡¡¡³Ê¡§»²¹Í¾®Çä²Á³Ê260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¡§´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´É÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥¯¥êー¥ßー¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ß¥ë¥¯À¸ÃÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢²Ä°¦¤é¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¡È¤Ï¤Á¤ï¤ìÌÏÍÍ¡É¤Î¤Í¤³¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¿·ºî¤Î¤Í¤³·¿¥¹¥³ー¥ó¡£¤Û¤í¤Û¤í¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿´ÃÏ¤è¤¤¸Ç¤µ¤È¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¤å¤ó¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ó¥¯¥«¥éー¤¬¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¤ë¡¢½Õ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¡ª¤Í¤³¹¥¤¤µ¤ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¤¥¥åー¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤ª¤ä¤Ä»þ´Ö¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¹¡£¹ÈÃã¤ä¥ß¥ë¥¯¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö¤Í¤³¤Í¤³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËèÆü¿©¤Ù¤ë"¿©¥Ñ¥ó"¤â¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤´Ë«Èþ¤Î"¥±ー¥"¤â¡£µ¤·Ú¤ËÅÏ¤»¤ë"¾Æ¤²Û»Ò¥®¥Õ¥È"¤â¡£¡Ø¤Í¤³¤Í¤³¡Ù¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡É¿©¡È¤Î¥·ー¥ó¤ò¤Í¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÇºÌ¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤äÌþ¤ä¤·¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Å¸³«¤¹¤ë3¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¤Í¤³¤Í¤³¿©¥Ñ¥ó¡Ù¡¢¡Ø¤Í¤³¤Í¤³¥Áー¥º¥±ー¥¡Ù¡¢¡Ø¤Í¤³¤Í¤³¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ù¤ò2022Ç¯7·î¤Ë¡Ø¤Í¤³¤Í¤³¡Ù¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥Ïー¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ CEO »ÍÊýÅÄ Ë
ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ2-3-23 1³¬
Ì¾¸Å²°ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É2-4-18 ²¬Ã«¹Ýµ¡¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°1³¬
´ØÀ¾»Ù¼Ò¡§¼¢²ì¸©¼é»³»ÔÉâµ¤Ä®7-2
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯9·î3Æü
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ä¾±ÄÅ¹¤Î¥Ñ¥óÀ½Â¤ÈÎÇä¶ÈÌ³¡¢³ÆÅ¹¤Ø¤Î¾¦ÉÊ¶¡µë¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯
