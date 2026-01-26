¥Ñー¥¥ó¥°¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¥¤¥ÁBiz¥¢¥ïー¥É2025¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡ª
½ÐÅµ¡§¥¤¥ÁBiz¥¢¥ïー¥É¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://g-idea.go.jp/2025/
¡ÚÌµÎÁ¡Û¥Ý¥¤³èµ¡Ç½ÉÕ¤Ãó¼Ö¾ì¸¡º÷¥¢¥×¥ê¡ÖP-Collection¡Ê¥Ôー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤È¡¢Ãó¼Ö¾ìÀìÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPark-Labo¡Ê¥Ñー¥¯¥é¥Ü¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñー¥¥ó¥°¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°æ¾åÄ¾Ìé¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÈÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¡ß¥ß¥é¥¤¡Ø¥¤¥ÁBiz¥¢¥ïー¥É 2025¡Ù¡É¤Î°ì¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ÁBiz¥¢¥ïー¥É¤È¤Ï
¡ØÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÉñÂæ¡Ù
2022Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¤¥ÁBiz¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢ÃÏÍý¶õ´Ö¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ Áª½Ð³µÍ×
¥Ñー¥¥ó¥°¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¥Çー¥¿¤ä°ÌÃÖ¾ðÊóµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¸òÄÌº®»¨¡¦½ÂÂÚ¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞ¤¨¤Ä¤ÄÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃó¼Ö¾ì¥Çー¥¿¤Ç´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à!!¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー¤·¡¢°ì¼¡Í½ÁªÄÌ²á¤¬1·î21ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¼¡ÄÌ²á¼Ô¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊG¶õ´ÖEXPO 2026 ²ñ¾ìÆâ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÉ½¾´¼°¤Ë¤ÆºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ É½¾´¼°¡¦ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§G¶õ´ÖEXPO 2026
¡¦ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì7¥Ûー¥ë ÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸
¡¦É½¾´¼°¡§12:45～14:20
¢¨ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤ÏÅöÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
https://g-idea.go.jp/2025/latestupdates/preliminary-passers.php
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¤¥ÁBiz¥¢¥ïー¥É¤Î°ì¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤ËÄÉµá¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×- ÂåÉ½¼èÄùÌò °æ¾å Ä¾Ìé
¢£¶¦Æ±¸¦µæ¤ÎÆâÍÆ
Ãó¼Ö¾ì¥Çー¥¿¤È½ÂÂÚ¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿·Ú°æÂô¤Ë¤ª¤±¤ë½ÂÂÚ²ò¾Ã¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000113739.html
¢£³«È¯¥¹¥Èー¥êー
Ãó¼Ö¾ìDXÄ©Àï¨¡¨¡Ãó¼Ö¾ì¶È³¦25Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤È²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¥Çー¥¿¤ÇÉÁ¤¯Ì¤Íè¹½ÁÛ¡É
https://prtimes.jp/story/detail/rVPRG7FGPWB
¢£¡ÚÌµÎÁ¡Û¥Ý¥¤³èµ¡Ç½ÉÕ¤Ãó¼Ö¾ì¸¡º÷¥¢¥×¥ê¡ÖP-Collection¡×
URL¡§https://www.parkingscience.net/pcolle/
Å¬±þOS¡§iOS Android
¡ÖP-Collection¡×¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé15Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÃó¼Ö¾ì¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ãó¼Ö¾ì¸¡º÷¥¢¥×¥ê¡£¡ÖÄä¤á¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÎÁ¶â¤¬°Â¤¤¡×¡Öµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡×¡ÖÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¥æー¥¶ー¤Î´õË¾¾ò·ï¤Ë±è¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ì¤ò¸¡º÷¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃÏ¿Þ¾å¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ÏÍ¥Àè¾ò·ï¤òÄ¾´¶Åª¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥¿¥ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥ÈÉ½¼¨¤Ê¤ÉÃÏ¿Þ¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤UI¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¡ÖÄä¤á¤ä¤¹¤µ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢±¿Å¾¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ä½é¿´¼Ô¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë°Â¿´´¶¤òÄó¶¡¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ìÍøÍÑ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤³èµ¡Ç½¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÃó¼Ö¾ì¸¡º÷¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£P-Collection¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
¡üiPhone¡¦iPad¥æー¥¶ー¤Î¤«¤¿
App Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1633972918
¡üAndroid¥æー¥¶ー¤Î¤«¤¿
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jp.sagamioil.pcolle
¢£¥¢¥×¥ê¡ÖP-Collection¡×¤Î»È¤¤Êý
»È¤¤Êý¤Ï°Ê²¼¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.parkingscience.net/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ¥Ñー¥¥ó¥°¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©: 2022Ç¯9·î
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ: ¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÊÒÀ¥3ÃúÌÜ2-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò: °æ¾åÄ¾Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¦¡ÚÌµÎÁ¡Û¥Ý¥¤³èµ¡Ç½ÉÕ¤Ãó¼Ö¾ì¸¡º÷¥¢¥×¥ê¡ÖP-Collection¡×¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦¡ÚÃó¼Ö¾ì»ö¶ÈÀìÍÑ¡Û¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPark-Labo¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦P-CollectionÄó·È¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¡¦P-CollectionAPI¡¢Ãó¼Ö¾ì¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥Ñー¥¥ó¥°¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
TEL: 070-1544-7772 ¡ÊÃ´Åö¡§°æ¾å¡Ë
Email: pr@parkingscience.net
URL: https://www.parkingscience.net/