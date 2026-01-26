SUI¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
SUI¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
SBI¥°¥ëー¥×¤Ç°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç»ÍÃúÌÜ2ÈÖ3¹æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅÄ ·ò¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¤è¤ê¡¢°Å¹æ»ñ»ºSUI¡Ê¥¹¥¤¡Ë¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢SUI¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Êó½·Ç¯Î¨¤â¹ñÆâºÇ¹â¢¨1¤Î～2.50%¡Ê¸«¹þ¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢¨£²¡£
¢¨1¡¡¹ñÆâ°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤Î¸øÉ½ÃÍÈæ³Ó¡¢2026Ç¯1·î26ÆüÅö¼ÒÄ´¤Ù
¢¨1¡¡¥¹¥Æー¥¥ó¥°´ü´Ö¤ª¤è¤Ó¥í¥Ã¥¯´ü´Ö¤ÎÄê¤á¤¬¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹Èæ³Ó
¢¨2¡¡½é²óÊó½·ÉÕÍ¿¤Ï2026Ç¯2·î27Æüº¢¤òÍ½Äê
º£²ó¡¢SUI¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü
2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¢£SUI¡Ê¥¹¥¤¡Ë¤È¤Ï
SUI¤Ï¡¢Sui Network¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¾å¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Meta¡ÊµìFacebook¡Ë¤Î¸µ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¼è°ú¡Ë¤Î¹âÂ®½èÍý¤È¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê³ÈÄ¥À¡Ë¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Sui Network¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê¹â¤¤³ÈÄ¥À¡Ë
Sui¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê´ûÂ¸¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÌäÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¹âÂ®¼è°ú
Sui¤Ï¡¢1ÉÃ´Ö¤ËÌó29Ëü·ï¤Î¼è°ú¤ò½èÍý¤¹¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹âÂ®¼è°ú¤³¤½¤¬À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤¬Sui¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
£³¡¥³«È¯¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤´Ä¶
Sui¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤äÊ¬»¶·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ÊdApps¡Ë¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³«È¯¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Æー¥¥ó¥°Êó½·Ç¯Î¨¼ÂÀÓ¡Ê2026Ç¯1·î5Æü»þÅÀ¡Ë
¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î°Å¹æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¢¨3¡¢Ëè·îÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢¨3¡¡¼õ¼èÀßÄê¤òON¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤Ç¡¢¹ñÆâºÇ¹â¤ÎÊó½·Ç¯Î¨¢¨4¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Åö¼Ò¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î°Å¹æ»ñ»º¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨4¡¡¹ñÆâ°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¼Ô¤Î¸øÉ½ÃÍÈæ³Ó¡¢2026Ç¯1·î26ÆüÅö¼ÒÄ´¤Ù
Êó½·Ç¯Î¨¹ñÆâNo.1¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹(https://www.bitpoint.co.jp/service/staking/)
¢£SUI¥¹¥Æー¥¥ó¥°³«»ÏµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢SUI¤Î¥¹¥Æー¥¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
10Ëü±ßÁêÅö¤ÎSUI¤¬Åö¤¿¤ë¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/67384/table/24_1_56912e90de4840d1c6c28faacd093261.jpg?v=202601261151 ]
¥Õ¥©¥íー¡õ°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/67384/table/24_2_a211e6003d6baebcaa795994c24c363c.jpg?v=202601261151 ]
¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSBI¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦BITPOINT¡§https://www.bitpoint.co.jp/
¡¦BITPOINT ¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/BITPointJP
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¾¦¹æÅù ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó
°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹ Âè00009¹æ
²ÃÆþ¶¨²ñ ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ°Å¹æ»ñ»ºÅù¼è°ú¶È¶¨²ñ