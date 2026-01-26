¡Ú³«ºÅ»ö¸å¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ö»Ò¶¡¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤ÎBGM¡×-»ÅÀÚ¤ê¤Î¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¿Æ»Ò100Ì¾Ä¶¤¬¶¦ÌÄ¡£ÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È¡¦Âç»³Î´µ×ÅÐÃÅ¤ÎÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¤¬Âçºå¡¦ºæ¤ÇÊÄËë
»ÅÀÚ¤ê¤Î¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤â¾Ð´é¤Ë¡£¹Ö±é²ñ½ªÎ»¸å¡¢Ç®µ¤Îä¤á¤ä¤é¤Ì²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¡£¡Ê2026Ç¯1·î18Æü ¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¥¤¤Ë¤Æ¡Ë
ÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³Î´µ×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î¹ñºÝ¾ã³²¼Ô¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¥¤¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹Ö±é²ñ¡Ø¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡È¼«Ëý¡É¤Ë¤Ê¤ë ～»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤ÈÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¹Ö±é²ñ～¡Ù¡Ê¼çºÅ¡§¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤Ä¤Ê¤®Ââ¡ßÆú¿§¤Ôー¤¹¤ÎÌÚ¡Ë¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤ä»Ù±ç´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë»²²Ã¼Ô¤¬½¸·ë¡£¹Ö±é²ñ¾ì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤ò³Ö¤Æ¤ë¡Ö»ÅÀÚ¤ê¡×¤ò°ìÀÚÀß¤±¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤È¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥à¥ì¥Ýー¥È¡§»Ù±ç¤Î¡ÖÁ°Äó¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡Ú¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡ÛºäËÜÀé²ì»á¡ÊÆú¿§¤Ôー¤¹¤ÎÌÚ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¼ÒÄ¹¤Î³Ð¸ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Æ¤Î¡ØÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤³Ð¸ç¡Ù¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡× ¼çºÅ¼Ô¤ÎºäËÜ»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¼¤¬3ºÐ¤Ç¼«ÊÄ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÀäË¾¤Ç20Æü´Öµã¤Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¸¶ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢Ì¼¤ÎËþÌÌ¤Î²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£ÉÔ¹¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ä¡£¤³¤Î¾Ð´é¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡×¡£¤½¤Î¾Ð´é¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤·¤«¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç20Ç¯°Ê¾å»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬Àè¹Ô¤·ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ù±ç°÷¤â¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ¯¤¯»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£ Âç»³¼ÒÄ¹¤Î¡Ø»ä¤Ï¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²ñ¼Ò¤ò¤ä¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¿Æ¤¬»Ò°é¤Æ¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤³Ð¸ç¤ÈÆ±¤¸¤À¤È´¶¤¸¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø³Ð¸ç¡Ù¤È¡¢º¤¤ê¤´¤È¤ò¡Ø¸½Âå¥¢ー¥È¡Ù¤ÈÂª¤¨Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÀÅ¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼å¤µ¤â´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢²ñ¾ì¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤ÀºäËÜÀé²ì»á¡Êº¸¡Ë¤È¿·ÂðÎÃ²ð»á¡Ê±¦¡Ë¡£
¡Ú¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡ÛºäËÜÀé²ì»á ¡ß ¿·ÂðÎÃ²ð»á
¡Ö²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Ëå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤È±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡× ¿·Âð»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎËå¡Ê5ÈÖÀ÷¿§ÂÎ·çÂ»¡¢5ºÐ²¼¡Ë¤¬2Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ºÝ¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö½ÅÅÙ¤Î¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤Ë¡ØÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ø»Ù±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¡Ù¤È¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëå¡£¤·¤«¤·Áòµ·¤Ë¤Ï²¿É´¿Í¤â¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢Èà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤¿»þ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤¬¿¦¾ì¤Ç¼õ¤±¤¿¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ä¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»Å»ö¤ò²æËý¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖËå¤Î»à¤¬¡Ø¿ÍÀ¸¤Ï¤¤¤Ä½ª¤ï¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿É¤¤·Ð¸³¤â´Þ¤á¡¢Á´¤Æ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ö¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×--ÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÂÎ¸³¤«¤éËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤¿¿·Âð»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¿¼¤¤¶¦´¶¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÊÌ¹Ö±é¡ÛÂç»³Î´µ×¡ÊÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¹ç¤¦¤ä¤êÊý¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤À¤±¡£´Ä¶¤ò¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬ÀïÎÏ¡Ê¿¦¿Í¡Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡Ö¿Í´Ö¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢¿Í¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡×--ÆÃÃí¤ÎÄêµ¬¡Ê¼£¶ñ¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¡¢´Ä¶¤ò¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÂçÀÚ¤µ¤òÇ®¤¯¸ì¤ëÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È¡¦Âç»³Î´µ×¡£
¥á¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Âç»³Î´µ×¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¼Ò°÷¤ÎÌó7³ä¤¬ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¼é¤é¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ø¿¦¿Í¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ ¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°¤¢¤ë¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ì¤ÏÈà¤é¤ÎÇ½ÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¶µ¤¨Êý¤¬°¤¤¡Ù¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¡£ Âç»³¤Ï¡¢¿ô»ú¤¬¶ì¼ê¤Ê¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿§¤Ç¼±ÊÌ¤¹¤ë½Å¤ê¡×¤ä¡Ö¡û¡ß¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÆÃÃí¤ÎÄêµ¬¡Ê¼£¶ñ¡Ë¡×¤Î¼ÂÎã¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ê´Ä¶¡Ë¤Ë¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÍý²òÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ä¶Â¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ ¤½¤·¤Æ¹Ö±é¤ÎºÇ¸å¤ò¤³¤¦·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í´Ö¤Îµæ¶Ë¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¡£Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¹¬¤»¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëµï¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢£ ¡Ú¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¡Ö¤¿¤Ã¤¿1ËÜ¤Î¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡×¤ÇÉÁ¤¯Ì´
¹Ö±é¤ÎÇ®µ¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤ÇÌ´¤òÉÁ¤³¤¦¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Äー¥ë¤Ï¡¢Æþ¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Áª¤ó¤À¡Ö¹¥¤¤Ê¿§¤Î¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡×1ËÜ¤Î¤ß¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö³¨ÇÏ¡×¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿ÍÑ»æ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤ä´ê¤¤¤ò¼«Í³¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢ÉÁ¤¤¤¿Ì´¤ò¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¥·¥§¥¢¤·¹ç¤¤¡¢ÂåÉ½¼Ô2Ì¾¤¬Á´°÷¤ÎÁ°¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö1ËÜ¤Î¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢½éÂÐÌÌ¤Î»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬¾Ð´é¤ÇÌ´¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦»Ñ¤Ï¡¢Âç»³¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¿Í¤¬³è¤¤ë¼Ò²ñ¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡§»Ò¶¡¤Î¹ÔÆ°¤ò¡ÖºÍÇ½¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÈËÝÌõ¡É¤Î½Ö´Ö
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ª³¨¤«¤¥³ー¥Êー¡×¤ÎºîÉÊÈ¯É½²ñ¤Ç¤·¤¿¡£ °ì¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤Î»Ò¶¡¤¬¡¢°ìÅÙÉÁ¤¤¤¿³¨¤Î¾å¤«¤é¿§¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÇ¨¤ì¤Õ¤¤ó¤Ç¿¡¤¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¼¤Î³¨ÊÁ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ëÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö±ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤ª³¨¤«¤¥³ー¥Êー¡£¡ÖÌäÂê¹ÔÆ°¡×¤Ë¸«¤¨¤ë½Ö´Ö¤â¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡ÖºÍÇ½¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Í³¤ËÉÁ¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¡£¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÉÁ¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎºÍÇ½¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¡£
¤·¤«¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëRAKUGAKI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡È¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤»Ò¤É¤â¤ÎËÝÌõ²Èº´Æ£¤¤ß¤¢¤(https://www.instagram.com/kimiaki_contemporaryart/)»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤³¤¦²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿§¤Î½Å¤Ê¤ê¤ä¡¢¿¡¤¼è¤Ã¤¿»þ¤ÎÊÑ²½¤ò¼Â¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤Ë¤Ï¡Ø¸¦µæ¼Ô¡Ù¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¶Ã¤¤È¶¦¤Ë²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢»ëÅÀ¡ÊÁ°Äó¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¡×¤Ë¤Ê¤ë--ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö»Ù±ç¤ÎÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ ³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò¡§¡ÖÀÅ¤«¤ËÊ¹¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡×¹Ö±é²ñ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹Ö±é¥¨¥ê¥¢¤È¤ª³¨¤«¤¥³ー¥Êー¤Î´Ö¤Ë¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ê»ÅÀÚ¤ê¡Ë¤ò°ìÀÚÀß¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Áû¤¤¤Ç¤â¡¢Áö¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¾ì¤ÎBGM¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤½¤ì¤òÒë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î³èµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÂç¿Í¤¬³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦Ì¤Íè¤Î¼Ò²ñÁü¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³è¤«¤¹¡×»ëÅÀ¤Ë´¶Æ° ¡ÖÂç»³¼ÒÄ¹¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡¢¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø³è¤«¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òµ±¤«¤»¤ë¤Î¤«¤òÄË´¶¤·¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤ÊÉ½¸½¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È²þ¤á¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¡»ã»ö¶È½ê·Ð±Ä¼Ô¡Ë
¼êºî¤ê¤Î¡Ö1ËÜ¡×¤Î½Å¤ß ¡Ö¡Ø1ËÜ1ËÜ¡¢¼Ò°÷¤µ¤ó¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¡£Ã¯¤«¤¬°ìÀ¸·üÌ¿ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¤¿¤À¤Î²èºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¹¤«¤¤ÁÛ¤¤¤Î¥Ð¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤ ¡Ö20ºÐ¤ò²á¤®¤¿È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÂ©»Ò¤¬²È¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ´õË¾¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âç»³¼ÒÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤ò»ý¤ÄÊý¤¬Áý¤¨¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¡ØÆ¯¤¤ä¤¹¤¤²ñ¼Ò¡Ù¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡§Âç»³Î´µ×¡ÊÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬BGM¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡Ø³§Æ¯¼Ò²ñ¡Ù¤Î¸¶É÷·Ê¤Ç¤¹¡£ ¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¹ç¤¦´Ä¶¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤À¤±¡£º´Æ£¤¤ß¤¢¤¤µ¤ó¤¬»Ò¶¡¤Î¹ÔÆ°¤ò¡Ø¸¦µæ¼Ô¡Ù¤ÈËÝÌõ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤¬»ëÅÀ¡ÊÁ°Äó¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¼Ò²ñ¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤ËÆ¯¤±¤ëÌ¤Íè¤¬ºî¤ì¤ë¡£¤½¤¦¶¯¤¯³Î¿®¤·¤¿°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×
¢£ ¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
º° ¼Ó¼Â¡Ê¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤Ä¤Ê¤®Ââ ¥êー¥Àー¡Ë
¡Ö¤³¤Î¹Ö±é²ñ¤ò´ë²è¤·¤¿»þ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¬¾Ð´é¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤éÂçÀ®¸ù¡ª¡Ù¤È¡¢¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ½ª¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Í½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¹¬¤»¤¬²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¡¢³¨¤òÉÁ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿´¸¯¤¤¡¢Á´¤Æ¤¬Í¥¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤¬ÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È¤Î¹©¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¶õµ¤¤½¤Î¤â¤Î¡£1ËÜ¤Î¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¼Ò°÷¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Âçºå¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ºäËÜ Àé²ì¡ÊÆú¿§¤Ôー¤¹¤ÎÌÚ ÂåÉ½¡Ë
¡Ö¡Ø¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡È¼«Ëý¡É¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡£¤½¤¦¿®¤¸¤Æ³«ºÅ¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î»Ñ¤ÇÍ·¤Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤Ë¡Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ ²ñ¾ì¤Ë°î¤ì¤¿¾Ð´é¤È¡¢Âç»³¼ÒÄ¹¤Î¡Ø³Ð¸ç¡Ù¤Ë¿¨¤ì¡¢»ä¼«¿È¤¬°ìÈÖÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡ØÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÙÂÎ¸³¤ò¡¢¤³¤³Âçºå¡¦ºæ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤È¹¤²¡¢Ã¯¤â¤¬Ìò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æµ±¤±¤ë½Û´Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ »£±Æ
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡§kayo Nakamura
Instagram¡§@photo.by.kayo
URL¡§nakamurakayo.com
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Ê½ªÎ»¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡È¼«Ëý¡É¤Ë¤Ê¤ë ～»Ù±ç¤Îºß¤êÊý¤ÈÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¹Ö±é²ñ～
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñºÝ¾ã³²¼Ô¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ê¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¢¥¤¡Ë
»²²Ã¼Ô¿ô¡§100Ì¾Ä¶¡Ê¿Æ»Ò»²²Ã´Þ¤à¡Ë
¼çºÅ¡§¥¥Ã¥È¥Ñ¥¹¤Ä¤Ê¤®Ââ ¡ß Æú¿§¤Ôー¤¹¤ÎÌÚ
¸å±ç¡§ºæ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
ÆüËÜÍý²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èµ×ÃÏ2-15-10
URL¡§https://www.rikagaku.co.jp/