³ô¼°²ñ¼ÒCAC Holdings¡¢Âè£´²óJISAµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆÁí¹çÍ¥½¨¾Þ Âè2°Ì¤ò¼õ¾Þ
¡½ ¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Â¿ÍÍ¤Êµ»½Ñ²ÝÂê¤ËÄ©Àï¤·¡¢Áí¹çÎÏ¤Ç¾å°ÌÆþ¾Þ ¡½
³ô¼°²ñ¼ÒCAC Holdings¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾¿¹ ÎÉÂÀ¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¡Ê°Ê²¼¡¢JISA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè4²óµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖSDG£ó¤Î´ÑÅÀ¤Ç¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´íµ¡¤òµß¤ª¤¦¡ª¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÍ¥½¨¾ÞÂè2°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁí¹çÅª¤Êµ»½Ñ¤Î¸¦ïÓ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢DevOps¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥«¥ª¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤µ»½Ñ¥Æ¡¼¥Þ¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò¶¥¤¦·Á¼°¤Ç¤¹¡£
Âè4²óÂç²ñ¤Ë¤Ï33¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢Åö¼Ò¥Á¡¼¥à¤Ï½é½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é8¥Æ¡¼¥Þ¤ÇËþÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤Áí¹çÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Áí¹çÍ¥½¨¾ÞÂè2°Ì¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼õ¾Þ¤Ï¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³«ºÅÁ°¤«¤é¼«¼ç³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È´ü´ÖÃæ¤â¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç²òË¡¤äÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤·Ð¸³¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤ò´Þ¤à²ÝÂê¤ËÄ©Àï¤·¤¿À®²Ì¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÉôÌçÆâ¤Ç¤Î¶ÐÌ³Ä´À°¤ò´Þ¤à¼ÒÆâ»Ù±ç¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ä©Àï¤È³Ø¤Ó¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Êµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£²óÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢CAC¥°¥ë¡¼¥×Á´¼Ò°÷¤Îµ»½ÑÎÏ¸þ¾å¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤ä¸ÜµÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë»ñ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
JISAµ»½Ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂè4²ó¤Î³µÍ×
https://www.jisa.or.jp/event/tabid/3981/Default.aspx
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒCAC Holdings
·Ð±Ä´ë²èÉô ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×
TEL¡§03-6667-8070¡¡MAIL¡§prir@cac.co.jp
