PwC Japan¡¢»ö¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤ë´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÁí¹çÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
2026Ç¯1·î26Æü
PwC Japan¡¢»ö¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤ë´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò
Áí¹çÅª¤Ê´ÑÅÀ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï
Ê£¿ô¤Î²ÝÂê¤òÅý¹çÅª¤ËÂª¤¨¡¢»Üºö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÁ´ÂÎºÇÅ¬¤ò¼Â¸½
PwC Japan¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥°¥ë¡¼¥×ÂåÉ½¡§µ×ÊÝÅÄ Àµ¿ò¡¢°Ê²¼¡ÖPwC Japan¡×¡Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÇÊ£»¨¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤äÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤½¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê»Üºö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ÑÅÀ¤Ç´ë¶È³èÆ°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Èµ¡²ñ¤ò²Ä»ë²½¡¦É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÅý¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆPwC Japan¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿Sustainability Holistic Evaluator¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¨¥Ð¥ê¥å¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ë¤ÎÂè°ìÃÆ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î¼ûµë¾õ¶·¤äÄ´Ã£Àè¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÊÊñ³çÅª¡Ë¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬ºöÄê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¡Æ¤¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëËÄÂç¤Ê´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤¹¤ëÊýË¡ÏÀ¤Ï³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£PwC Japan¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿Sustainability Holistic Evaluator¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î²ÝÂê¤òÅý¹çÅª¤ËÂª¤¨Á´ÂÎºÇÅ¬¤ò¿Þ¤ë¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤ËÉ¬Í×¤Ê´ØÏ¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¸½¾õ¤ò²Ä»ë²½¤·¤ÆÈæ³Ó²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åý¹çÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç²òÀÏ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
PwC Japan¤Ï¡¢¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶È¤äÀ½ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µÚ¤Ü¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î³Æ²ÝÂê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢»Üºö¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¸«Ä¾¤·¤äÂÐ±þºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï»Üºö¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÎÁ´ÂÎºÇÅ¬¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤«¤éÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¥Ç¡¼¥¿¤ÎÂ¾¡¢³°Éô¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡ÊLCA¡Ë¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÉ¾²Á¡¢»º¶ÈÏ¢´ØÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢³°Éô¤Îµ¡´Ø¤¬³«È¯¤·¤¿¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ä¡¼¥ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¤Ï°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
¡ü¡¡¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢»ØÉ¸´Ö¤Î±Æ¶Á¤Î²Ä»ë²½
É¾²ÁÂÐ¾Ý»ö¶È¤äÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Î4¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò160»ØÉ¸¤ÎÃæ¤«¤éÁªÄê¤·¡¢¤¢¤ë»Üºö¤ò¹Ö¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ØÉ¸¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤»ØÉ¸¤Ç¤âÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤ÆÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡»¡¡É¾²Á»ØÉ¸Îã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë´ØÏ¢»ØÉ¸¡§CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´ØÏ¢»ØÉ¸¡§¿å»ÈÍÑÎÌ¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼´ØÏ¢»ØÉ¸¡§ºÆÀ¸ºà»ÈÍÑÎÌ¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¦¥§¥ë¥Í¥¹´ØÏ¢»ØÉ¸¡§Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Ê¤É
¡¡¡¡¡»¡¡ÄÉ²ÃÉ¾²Á»ØÉ¸Îã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¶È³¦ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿»ØÉ¸¡§¡Ê·úÀß¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ËÂÑ¿Ì¹½Â¤
¿ÞÉ½1¡§¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯É¾²Á¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¥¤¥á¡¼¥¸
¡ü¡¡¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ª¤è¤Ó¶È³¦Ê¿¶Ñ¤È¤ÎÈæ³Ó
À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µÚ¤Ü¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î³Æ²ÝÂê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¥³¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ä¶È³¦Ê¿¶ÑÃÍ¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¡¡²ßÊ¾²ÁÃÍ´¹»»
À½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤´¤È¤Ë¡¢´Ä¶¤ä¼Ò²ñ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ä¸ú²Ì¤ò·ÐºÑÅª¤ËÉ¾²Á¤·¡¢¡Ö²ßÊ¾²ÁÃÍ¡×¤Ë´¹»»¤·¤ÆÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬µÚ¤Ü¤¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Î³Æ²ÝÂê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢É¾²Á¤ä²ÁÃÍ¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÁÊµá¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡»¡¡Îã¡§·úÃÛÊª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë·úÀß»ñºà¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²ßÊ¾²ÁÃÍÈæ³Ó
¿ÞÉ½2¡§´Ä¶Éé²Ù¤Î²ßÊ¾²ÁÃÍ´¹»»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡§Å´¹üÂ¤¤ÈÌÚÂ¤¤ÎÈæ³Ó
ËÜ¿Þ¤Ï¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÈÅ´¹üÂ¤·úÃÛ¤òÈæ³Ó¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÈÍÑÎÌ¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½ÐÎÌ¡¢Å´»ÈÍÑÎÌ¤Ê¤É¤Î³Æ¹àÌÜ¤Ç¤É¤ì¤À¤±Í¥°ÌÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²ßÊ¾²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¤¤Ï¸¶ºàÎÁ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÇÑ´þ¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤ß¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤Ê¤É¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤À¤±¹â¤¤·ÐºÑ²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÎã
»ö¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¼çÍ×¤Ê¹àÌÜ´Ö¤ÎÈæ³Ó¤ä²ßÊ¾²ÁÃÍ´¹»»¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü¡¡É¾²Á¤Ë´ð¤Å¤²þÁ±¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸ººö¤ä¥·¥Ê¥¸¡¼¤ò¹â¤á¤ëÂÇ¤Á¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ÅÍ×ÅÙ¡¢¶ÛµÞÅÙ¡¢¼Â¸½ÍÆ°×À¤Ê¤É¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é»Üºö¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤â²ÄÇ½
¡ü¡¡µ¤¸õ°Ü¹Ô·×²è¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÁí¹çÅª¡¦Êñ³çÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¾å¤Î´Ä¶Éé²Ù¤È²þÁ±ºö¤ÎÄó¼¨
¡ü¡¡¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤äÅý¹çÅª¤Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ÎÎ©°Æ¤Ø¤Î³èÍÑ
¡ü¡¡¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÀïÎ¬¡¢²Á³ÊÀïÎ¬¤Ø¤Î³èÍÑ
PwC Japan¤Ï¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¹â¤á¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¹ñºÝ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ð½à¿³µÄ²ñ¡ÊISSB¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¼«Á³»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë³«¼¨´ð½à¤ò2027Ç¯º¢¤Ë´°À®¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤Î³«¼¨´ð½à¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼«Á³´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡ÊTNFD¡Ë¤Î¼«Á³°Ü¹Ô·×²è¤Ë·¸¤ë¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õÃ±ÆÈ¤Î°Ü¹Ô·×²è¤«¤é¡¢¼«Á³»ñËÜ¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñÅªÇÛÎ¸¤ò¤âÊñ´Þ¤·¤¿°Ü¹Ô·×²è¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¡¢µ¤¸õ´ØÏ¢¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÅý¹ç¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê³«¼¨¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ô²ÝÂê´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤ò²ò¾Ã¤·Á´ÂÎºÇÅ¬¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´ë¶È³èÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
