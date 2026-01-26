¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜÂç³Ø¡ÛÆüËÜ¿Í¤ÎÀ®¿Íµ¤´É»ÙÓÃÂ©´µ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤ÈÀº¹¤ò²òÌÀ
¡Ú³µ¡¡Í×¡Û
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉôÆâ²Ê³Ø·Ï¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¿ÀÄÅÍª½õ¶µ¡¢´Ý²¬½¨°ìÏº½Ú¶µ¼ø¡¢ÜÞÇ«Çî¶µ¼ø ¤é¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ð¥¤¥ª¥·¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ®¿Íµ¤´É»ÙÓÃÂ©¡Ê°Ê²¼¡¢À®¿ÍBA¡Ë´µ¼Ô¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¢¨1 ¤ò²òÀÏ¤·¡¢·ò¾ïÂÐ¾È¼Ô¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Ë°Û¾ï¡Êdysbiosis¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤Î°Û¾ï¤ÎÆÃÄ§¤ËÀº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖBiomedicines¡×¡Ê2026Ç¯1·î8ÆüÉÕ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Sex-Specific Differences in Gut Microbiota Composition in Adult Patients with Bronchial Asthma.
Chihiro Hirano, Yutaka Kozu, Yusuke Jinno, Yusuke Kurosawa, Shiho Yamada, Kouta Hatayama, Kanako Kono, Kenji Mizumura, Motoyasu Iikura, Shuichiro Maruoka, Hiroaki Masuyama, Yasuhiro Gon. Biomedicines 2026, 14(1), 125.
doi: 10.3390/biomedicines14010125
https://www.mdpi.com/2227-9059/14/1/125
¢£¸¦µæ¤ÎÍ×»Ý¤È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤È¾®»ùÓÃÂ©¤È¤Î´ØÏ¢¤ò¼¨¤¹¸¦µæ¤ÏÂ¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ®¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëµ¤´É»ÙÓÃÂ©¤ÈÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÀ®¿Íµ¤´É»ÙÓÃÂ©´µ¼Ô·²¡Ê°Ê²¼¡¢À®¿ÍBA·²¡Ë¤È·ò¾ïÂÐ¾È¼Ô·²¡Ê°Ê²¼¡¢ÂÐ¾È·²¡Ë¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤òÈæ³Ó²òÀÏ¤·¡¢À®¿ÍBA·²¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®ÊÑ²½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤½¤Î·ë²Ì¡¢À®¿ÍBA·²¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤È¤Î´ØÏ¢¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Îà·²¤¬Â¿¤¯¡¢Ã»º¿»éËÃ»À»ºÀ¸¶Ý¤ò´Þ¤àÊ¬Îà·²¤¬¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤µ¤é¤Ë¡¢À®¿ÍBA¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÊ¬Îà·²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤ÎÆÃÄ§¤ËÀº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÜ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢À®¿ÍBA¤ÎÉÂ°ø¤äÉÂÂÖ·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î´ØÍ¿¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÉÂÂÖÍý²ò¤Î¿¼²½¤ä¡¢¿·¤¿¤ÊÍ½ËÉ¡¦´ÉÍýÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¡Û
¢£ÇØ·Ê
¡¡µ¤´É»ÙÓÃÂ©¡Êbronchial asthma¡§BA¡Ë¤Ï¡¢ËýÀÅª¤Ê¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌó3²¯¿Í¤¬Øí´µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤´É»ÙÊ¿³ê¶Ú¤Î¼ý½Ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ¤´É»Ù¤¬¶¹ºõ¤·µ¤Î®À©¸Â¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤á¡¢ÓÃÌÄ¤ä³±¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Îµ¤´É»ÙÓÃÂ©ÍÉÂÎ¨¤Ï¾®»ù¤ÇÌó7%¡¢À®¿Í¤Ç¤ÏÌó4%¤È¿ä»¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2020Ç¯´µ¼ÔÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¿ä·×Áí´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó918,000¿Í¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®¿ÍBA¤ÎÍÉÂÎ¨¤Ï¡¢ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¡Êdysbiosis¡Ë¤¬¾®»ùÓÃÂ©¤ÎÈ¯¾É¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®»ùÓÃÂ©¤Ç¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÂå¼Õ»ºÊª¤Î»ºÀ¸°Û¾ï¤¬ÌÈ±Ö±þÅú¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ºÀ¸¤µ¤ì¤ëÍï»À¡¢¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡¢¿Ý»À¤Ê¤É¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À¤Ï¡¢µ¤Æ»±ê¾É¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸î¸ú²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊØ¥µ¥ó¥×¥ëÃæ¤ÎÃ»º¿»éËÃ»ÀÇ»ÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢¾®»ùÓÃÂ©¥ê¥¹¥¯¤ÎÁý²Ã¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÏÀ®¿Í¤ÎBAÈ¯¾É¤È½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤â´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢³¤³°¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢À®¿ÍÓÃÂ©´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ã»º¿»éËÃ»À»ºÀ¸¶Ý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Ï¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÏÆÃÍ¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®¿ÍBA¤ÎÍÉÂÎ¨¤ÈÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ÏÀº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÀº¹¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ Àº¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ®¿ÍBA´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ¼êË¡¤ÈÀ®²Ì¡¡
¡¡¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í20¡Á70Âå¤ÎÀ®¿ÍBA·²¡ÊÃËÀ48Ì¾¡¢½÷À90Ì¾¡Ë¤ÈÂÐ¾È·²¡ÊÃËÀ60Ì¾¡¢½÷À120Ì¾¡Ë¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ò¡¢¼¡À¤Âå¥·¡¼¥±¥ó¥µ¡¼¢¨2¤òÍÑ¤¤¤¿16S rRNA°äÅÁ»ÒÇÛÎó²òÀÏ¢¨3¤Ë¤è¤êÃË½÷ÊÌ¤ËÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¦ÂÂ¿ÍÍÀ¢¨4¤òBray-Curtis»Ø¿ô¤Ë´ð¤Å¤¯Èó·×ÎÌÂ¿¼¡¸µ¼ÜÅÙË¡¡ÊNMDS¡Ë¢¨5¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ê²Ä»ë²½¤·¡¢PERMANOVA¢¨6¤Î¸¡Äê¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¦ÂÂ¿ÍÍÀ¤ËÍ°Õº¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢À®¿ÍBA·²¤ÈÂÐ¾È·²¤Ç¤ÏÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î¹½À®¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡§À®¿ÍBA·²¤ÈÂÐ¾È·²¤ÎÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÎÈó·×ÎÌÂ¿¼¡¸µ¼ÜÅÙË¡¡ÊNMDS¡Ë¥×¥í¥Ã¥È
¡ÊA¡Ë ÃËÀ¡ÊPERMANOVA p < 0.001¡Ë¡¢¡ÊB¡Ë½÷À¡ÊPERMANOVA p = 0.003¡Ë¡£NMDS¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÂÊ±ß¤Ï95%¿®Íê¶è´Ö¤ò¼¨¤¹¡£NMDS¥×¥í¥Ã¥È¤ÎÀÖ¿§¤ÏBA·²¡¢ÎÐ¿§¤ÏÂÐ¾È·²¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡À®¿ÍBA·²¤ÈÂÐ¾È·²¤Ç°Û¤Ê¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÊ¬Îà·²¡ÊÂ°¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤ÎÀ®¿ÍBA·²¤Ç¤ÏÂÐ¾È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆStreptococcus¡¢Blautia¡¢Veillonella¡¢Unclassified¡ÊÂ°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¬Îà¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÙ¶Ý¡Ë¡¢Adlercreutzia¡¢Clostridium_IV¤ª¤è¤ÓSchaalia¤¬¤è¤êÂ¿¤¯¡¢°ìÊý¤Ç¡¢Butyricimonas¡¢Clostridium_XlVb¡¢Megamonas¤ª¤è¤ÓClostridium_XVIII¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2A¡Ë¡£½÷À¤ÎÀ®¿ÍBA·²¤Ç¤Ï¡¢Flavonifractor¡¢Streptococcus¡¢Eggerthella¡¢Enterocloster¡¢Ruthenibacterium¡¢Dysosmobacter¡¢Sellimonas¡¢Erysipelatoclostridium¡¢Blautia¡¢Clostridium_XlVa¡¢Fusobacterium¤ª¤è¤ÓAnaerotignum¤¬Â¿¤¯¡¢Coprobacter¡¢Oscillibacter¡¢Agathobacter¡¢Ruminococcus¡¢Coprococcus¤ª¤è¤ÓOdoribacter¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2B¡Ë¡£½÷À¤ÎÀ®¿ÍBA·²¤ÇÂ¸ºßÎÌ¤Ë°ã¤¤¤¬¤ß¤é¤ì¤¿19Ê¬Îà·²Ãæ8Ê¬Îà·²¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾È·²¤È¤Î´Ö¤ËÍ°Õº¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¥¦¥£¥ë¥³¥¯¥½¥ó¤Î½ç°ÌÏÂ¸¡Äê¢¨7 p < 0.05¡Ë¡£À®¿ÍBA·²¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËStreptococcus¤ÈBlautia¤¬Â¿¤¤ÆÃÄ§¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¬Îà·²¤ÏÃË½÷¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À®¿ÍBA·²¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ß¤é¤ì¤¿Ê¬Îà·²¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃË½÷¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢BA·²¤ÇÂ¸ºßÎÌ¤¬Â¿¤¤Ê¬Îà·²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¸ºßÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬Îà·²¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃ»º¿»éËÃ»À»ºÀ¸¶Ý¤Ë³ºÅö¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ2¡§À®¿ÍBA·²¤ÈÂÐ¾È·²¤Î´Ö¤Ç°Û¤Ê¤ëÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ÎÊ¬Îà·²¡ÊÂ°¥ì¥Ù¥ë¡Ë
¸ú²ÌÎÌ¢¨8¤¬Àµ¤ÎÃÍ¡Ê¿Þ¤ÎÀÖ¿§¥Ð¡¼¡Ë¤ÏÂÐ¾È·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ®¿ÍBA·²¤ÇÁêÂÐÂ¸ºßÎÌ¤¬Â¿¤¤Ê¬Îà·²¡¢Éé¤ÎÃÍ¡Ê¿Þ¤ÎÎÐ¿§¥Ð¡¼¡Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤Ê¬Îà·²¤ò¼¨¤¹¡£¥¢¥¹¥¿¥ê¥¹¥¯¤ÏÀ®¿ÍBA·²¤ÈÂÐ¾È·²¤ÇÍ°Õº¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Ê¬Îà·²¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ®¿ÍBA´µ¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ÎÆÃÄ§¤ËÀº¹¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢À®¿ÍBA¤ÎÉÂ°ø¤äÉÂÂÖ·ÁÀ®¤Ë¤ª¤±¤ëÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î´ØÍ¿¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÉÂÂÖÍý²ò¤Î¿¼²½¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê´ÉÍý¡¦Í½ËÉÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
¡¡ËÜ¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿À®¿ÍBA¤ÈÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤Î´ØÏ¢À¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ò²ð¤·¤¿À®¿ÍBA¤Îº£¸å¤ÎÉÂÂÖ²òÌÀ¤ä¼£ÎÅÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤¤Ë»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÍÑ¸ì²òÀâ¡¡¡Û
¢¨1 Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ
¡¡¥Ò¥È¤ÎÄ²Æâ¤Ë¤Ï1,000¼ï°Ê¾å¡¢10¡Á100Ãû¸ÄÄøÅÙ¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬¶¦À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¤µ¤Ë¤·¤ÆÌó1.5 kg¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¡ÖÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨2 ¼¡À¤Âå¥·¡¼¥±¥ó¥µ¡¼
¡¡°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î±ö´ðÇÛÎó¤ò·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå·¿¤Î±ö´ðÇÛÎó·èÄêµ¡´ï¡£µìÀ¤Âå·¿¤ËÈæ¤Ù¡¢Æ±»þ½èÍý²ÄÇ½¤ÊDNAÃÇÊÒ¿ô¤¬·å°ã¤¤¤Ë¸þ¾å¤·¡¢ÌÜÅª¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÂçÎÌ±ö´ðÇÛÎó¥Ç¡¼¥¿¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨3 16S rRNA°äÅÁ»ÒÇÛÎó²òÀÏ
¡¡16S rRNA°äÅÁ»ÒÇÛÎó¤Ï¡¢ºÙ¶Ý¤Î¿Ê²½¤ÎÆ»¶Ú¡Ê·ÏÅý´Ø·¸¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛÎó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇºÙ¶Ý¤¬Â°¤¹¤ëÊ¬Îà·²¡ÊÂ°¤ä¼ï¤Ê¤É¡Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÙ¶Ý¤Î·ÏÅý¥Þ¡¼¥«¡¼°äÅÁ»Ò¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨4 ¦ÂÂ¿ÍÍÀ
¡¡2¤Ä¤Î¥µ¥ó¥×¥ë´Ö¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÎÁê°ãÅÙ¤òÉ½¤¹¡£
¢¨5 Èó·×ÎÌÂ¿¼¡¸µ¼ÜÅÙË¡¡ÊNMDS¡Ë
¡¡¹â¼¡¸µ¡Ê¼¡¸µ >= 4¡Ë¤Î»¶ÉÛ¿Þ¤òÄã¼¡¸µ¡Ê2¼¡¸µ¤Þ¤¿¤Ï3¼¡¸µ¡Ë¤Ø¡¢¸µ¤Î¼¡¸µ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÀ´Ö¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅê±Æ¤¹¤ë¼êË¡¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨6 PERMANOVA
¡¡2·²´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¦ÂÂ¿ÍÍÀ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Í°Õ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¸¡Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Åý·×³ØÅª¼êË¡¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨7 ¥¦¥£¥ë¥³¥¯¥½¥ó¤Î½ç°ÌÏÂ¸¡Äê
¡¡¥Î¥ó¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¸¡Äê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥Þ¥ó-¥Û¥¤¥Ã¥È¥Ë¡¼¤ÎU¸¡Äê¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿2¤Ä¤Î¥Ç¡¼¥¿´Ö¤ÎÃæ±ûÃÍ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Äê¤¹¤ë¡£¥¦¥£¥ë¥³¥¯¥½¥ó¤ÎÉä¹æ½ç°Ì¸¡Äê¤Ï¥Ñ¥é¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¸¡Äê¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¤Î¤¢¤ët¸¡Äê¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨8 ¸ú²ÌÎÌ
¡¡¤¢¤ë¸½¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÑ¿ô¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò»ØÉ¸²½¤·¤¿ÎÌ¤Î¤³¤È¡£
¡ÚÌä¹ç¤»Àè ¡Û
´Ý²¬¡¡½¨°ìÏº¡Ê¤Þ¤ë¤ª¤«¡¡¤·¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
ÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉôÆâ²Ê³Ø·Ï¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî
½êºßÃÏ¡§¢©173-8610 ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÂçÃ«¸ý¾åÄ®30-1
TEL: 03-3972-8111 ÆâÀþ2402
E-mail: maruoka.shuichiro@nihon-u.ac.jp
¢¨¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¤¤¢¤é¤«¤¸¤á¾åµÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç¤´°ìÊó´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉôÆâ²Ê³Ø·Ï¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî
´Ý²¬¡¡½¨°ìÏº¡Ê¤Þ¤ë¤ª¤«¡¡¤·¤å¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
½»½ê¡§¢©173-8610 ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÂçÃ«¸ý¾åÄ®30-1
TEL¡§03-3972-8111
¥á¡¼¥ë¡§maruoka.shuichiro@nihon-u.ac.jp
