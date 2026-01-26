¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡Û¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¡©¡×¤ò³«ºÅ¡ãµþÅÔ¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥ÈÅ¸´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ÊµþÅÔ»ÔËÌ¶è¡¿³ØÄ¹¡§ºß´Ö·É»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌÄÄÎó¡ÖµþÅÔ¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡§¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø¡×¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¡©¡×¤ò2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¤äÆÃÄ§¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤È¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¥á¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¤ÎÃæÂ¼ Øª°ì»á¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤ÎÎò»Ë¤äÆÃÄ§¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¤Î¶â¸÷ ½ß¶µ¼ø¤¬¡¢Âè·Éô¤ÎÅ¸¼¨¤ò¶ñÂÎÎã¤Ëµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¸¦µæ¤Î°ÕÌ£¤ä¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢Í¹ÊØ¤ò²ð¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬ºîÉÊ¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦»²²Ã·¿¥¢¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤É½¸½¤Î·Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤È¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¡©¡×
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00¡Á15:00¡Ê³«¾ì12:30¡Ë
²ñ¾ì¡§¤à¤¹¤Ó¤ï¤¶´Û¥Û¡¼¥ë¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»ûÌ¿ÉØÄ®1-10 ¤à¤¹¤Ó¤ï¤¶´Û2³¬¡Ë
¹Ö±é¼Ô¡§¶â¸÷ ½ß »á¡ÊµþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¡¢ÃæÂ¼ Øª°ì »á¡Ê¥á¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Á¥¹¥È¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¡ÚÍ½ÌóÊýË¡¡Û
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¥®¥ã¥é¥ê¡¼¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õÉÕ
2025Ç¯ ÁÏÎ©60¼þÇ¯ Be Innovative. µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø
¡Ú2026Ç¯£´·î¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Û
¡¡¢£Ê¸²½³ØÉô
¡¡¡¡Ê¸²½¹½ÁÛ³Ø²Ê¡¦Ê¸²½´Ñ¸÷³Ø²Ê¡¦µþÅÔÊ¸²½³Ø²Ê¤ØºÆÊÔ
¡¡¢£¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×³Ø´Ä¡¡¿·Àß
¡ã´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
¡¦¡Ú¥®¥ã¥é¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¡Û¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤«¡©
¡¡https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002352.html
¡¦µþÅÔ¥á¡¼¥ë¥¢¡¼¥ÈÅ¸¡§¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ø
¡¡https://www.kyoto-su.ac.jp/news/news-002310.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø ¹ÊóÉô
½»½ê¡§¢©603-8555 µþÅÔ»ÔËÌ¶è¾å²ìÌÐËÜ»³
TEL¡§075-705-1411
FAX¡§075-705-1987
¥á¡¼¥ë¡§kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
