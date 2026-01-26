¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Gr-ADI¤Î¸¦µæ½õÀ®¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ìºÎÂò·èÄê¥¯¥ì¥Ö¥·¥¨¥éÂ°¶Ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·µ¬ºîÍÑµ¡½ø¤òÍ¤¹¤ë¹³¶ÝÌô¤Î³«È¯Â¿ºÞÂÑÀ¶Ý¤Î¿·¤¿¤Ê¼£ÎÅË¡¤Î»å¸ý¤Ø
Ä¹ºêÂç³ØÇ®ÂÓ°å³Ø¸¦µæ½ê¡ÊNEKKEN¡Ë¤Î°ð²¬ ·ò¥À¥Ë¥¨¥ë ¶µ¼ø¤È¡¢Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø¤ÎÅÚ°æ ÍÎÊ¿ ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¡¢¥¯¥ì¥Ö¥·¥¨¥éÂ°¶Ý¡ÊÇÙ±êÛå¶Ý¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·µ¬ºîÍÑµ¡½ø¤òÍ¤¹¤ë¹³¶ÝÌô³«È¯¤Î¸¦µæ¤¬¡¢Gates Foundation¡¢Wellcome Trust¡¢Novo Nordisk Foundation¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¹ñºÝ¸¦µæ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡ÖGram-Negative Antibiotic Discovery Innovator¡ÊGr-ADI¡Ë¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú1¡Û¡£
¡¡Gr-ADI¤Ë¤Ï6ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó95²¯±ß¡Ë¤¬Åê»ñ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é500·ï°Ê¾å¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï17¹ñ¤«¤é¤Î22¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ë18¤Î¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎºÎÂò¤ÏËÜ¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï2026Ç¯3·î¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ì¥Ö¥·¥¨¥éÂ°¶Ý¤Ï¡¢ÉÂ±¡Æâ¤Ç¤â´¶À÷¤·¡¢½Å¤¤ÇÙ±ê¤äÇÔ·ì¾É¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ºÙ¶Ý¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ä½Å¾É´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¤³¤Î¶Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹³¶ÝÌô¤µ¤¨¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëÂÑÀ¶Ý¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÂÇ³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÇºÙ¶Ý¤ËÄ¾ÀÜºîÍÑ¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¹³¶ÝÌô¤Î³«È¯¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÌÖÍåÅª²òÀÏµ»½Ñ¡Ê¢¨¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¹³¶ÝÌô¤ä³«È¯Ãæ¤ÎÌô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¿·¤·¤¤ºîÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤â¤Ä¹³¶ÝÌô¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ºÞÂÑÀ¶Ý¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÌÖÍåÅª²òÀÏµ»½Ñ¡§¥²¥Î¥à²òÀÏ¡ÊDNA¤Î²òÀÏ¡Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¼¥à²òÀÏ¡ÊRNA¤Î²òÀÏ¡Ë¡¢¥×¥í¥Æ¥ª¡¼¥à²òÀÏ¡ÊÃÁÇò¼Á¤Î²òÀÏ¡Ë¤È¥á¥¿¥Ü¥í¡¼¥à²òÀÏ¡ÊÂå¼ÕÊª¤Î²òÀÏ¡Ë¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡Ú1¡ÛPhilanthropic giants join forces over antimicrobial resistance. Nat Biotechnol 43, 289 (2025).
¡Ê https://doi.org/10.1038/s41587-025-02620-0 .¡Ë
⻑ºê⼤³Ø Ç®ÂÓ°å³Ø¸¦µæ½ê¡Êhttps://www.tm.nagasaki-u.ac.jp/nekken/¡Ë
Æ£ÅÄ°å²ÊÂç³Ø °å³ØÉô ÈùÀ¸Êª³Ø¹ÖºÂ¡¦´¶À÷¾É²Ê¡Êhttps://www.fujita-hu.ac.jp/~microb/index.html¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í Æ£ÅÄ³Ø±à ¹ÊóÉô TEL:0562-93-2868 e-mail:koho-pr@fujita-hu.ac.jp
