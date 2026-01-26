¥ß¥é¥Ü¡¢´ä¼ê¸© Ê¿ÀôÄ®¤Ç Êì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×Äó¶¡³«»Ï
¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã«Àî°ìÌé¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥é¥Ü¡×¡Ë¤ÎÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤¬¡¢´ä¼ê¸© Ê¿ÀôÄ®¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢¡ÖÊ¿ÀôÄ®¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤È¤·¤Æ Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×Äó¶¡ÇØ·Ê
´ä¼ê¸© Ê¿ÀôÄ®¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤è¤ê¥ß¥é¥Ü¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿¡Ö¤Ò¤é¤¤¤º¤ß »Ò°é¤Æ±þ±ç¥Ê¥Ó¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ê »Ò°é¤Æ»Ù±ç»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ »Ò°é¤Æ²ÈÄí¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡ÖÈ¼Áö·¿ÁêÃÌ»Ù±ç¡×¤Î¤è¤ê°ìÁØ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ëÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¤ò¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¡ÖÊ¿ÀôÄ®¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤È¤·¤Æ ¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ýー¥¿¥ëÏ¢·È¡×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍ½ËÉÀÜ¼ï¸å¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Êì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¤ËÀÜ¼ïÆüÅù¤ÎÀÜ¼ïµÏ¿¤òÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¼êÆþÎÏ¤Ê¤·¤ÇÊì»Ò¼êÄ¢¥¢¥×¥êÂ¦¤ËÀÜ¼ïµÏ¿¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ ´ûÂ¸µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿ÀôÄ®¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò·îÎð¡¦Ç¯Îð¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¼õ¿®¤Ç¤¤ë¡Ö¥áー¥ëÇÛ¿®¡¦¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎµ¡Ç½¡×¡¢Í½ËÉÀÜ¼ïÏ³¤ì¤äÀÜ¼ï´Ö³Ö¥ß¥¹¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÍ½ËÉÀÜ¼ïAI¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡×¡¢À®Ä¹¥°¥é¥Õ¤äÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¤ÎµÏ¿¤Ê¤ÉÊì»Ò¼êÄ¢¤ÎÆâÍÆ¤ò¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤ËµÏ¿¤Ç¤¤ë¡ÖÅÅ»ÒÊì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢ µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤â °ú¤Â³¤¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢½¾Íè°Ê¾å¤ËÊØÍø¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÊýË¡
¡Ú¥¢¥×¥êÈÇ¡Û³Æ¥¹¥È¥¢¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦App Store¡¡¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/%E3%81%8A%E3%82%84%E3%81%93%E6%89%8B%E5%B8%B3/id6476123510)
¡¦Google Play ¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mi_labo.oyako_techo&pcampaignid=web_share)
¡Ú¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Û°Ê²¼URL¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
https://oyako-techo.jp/
¢¨¸½ºß¡Ö¤Ò¤é¤¤¤º¤ß »Ò°é¤Æ±þ±ç¥Ê¥Ó¡×¤ò¤´ÍøÍÑÃæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç´ÊÃ±¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤¤¤º¤ß »Ò°é¤Æ±þ±ç¥Ê¥Ó¡×¤òTOP¥Úー¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´°ÆÆâ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ÊÊ¿ÀôÄ®¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¡Ë
Ê¿ÀôÄ® »Ò°é¤Æ»Ù±ç²Ý¡¡TEL¡§0191-34-5548
¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£ ¼ç¤Êµ¡Ç½¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤êÆ³Æþµ¡Ç½¤Ï°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¦ÅÅ»ÒÊì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢
¡¦Í½ËÉÀÜ¼ïAI¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡¡¢¨ÆÃµö¼èÆÀ
¡¦ÃÏ°è¤Î»Ò°é¤Æ¾ðÊó ·ÇºÜ
¡¦¥áー¥ëÇÛ¿®¡¦¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥È
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¶µ¼¼ ¸¡º÷
¡¦»Ò°é¤Æ»ÜÀß¸¡º÷
¡¦°åÎÅµ¡´Ø¸¡º÷
¡¦¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥ÐーÏ¢·È
¡¦Â¿¸À¸ìËÝÌõ
¡¦Î¥Æý¿©¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ー¥Á¥§¥Ã¥¯¡¡¢¨ÆÃµö¼èÆÀ
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤¢¤ê
mila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢ ¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/
¢£ Æ³Æþ»öÎã
°Ê²¼¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¼«¼£ÂÎ°ìÍ÷¤ª¤è¤Ó³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óÎã¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ³Æþ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é :
https://mi-labo.co.jp/cases/
¢£ Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¤Ø
¸ÄÊÌÀâÌÀ²ñ¤â¿ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://mi-labo.co.jp/inquiry/
¢£ »ñÎÁÀÁµá¡¡¡¡¡§https://mi-labo.co.jp/brochure/
¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Î¾ì¹ç¤Ï°Ê²¼¤Ø¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Ü¡¡mila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢ Ã´Åö¡¡03-6821-8600
¼«¼£ÂÎDX¡¦Êì»ÒÊÝ·òDX¥µー¥Ó¥¹¡Ömila-e¡Ê¥ß¥é¥¤ー¡Ë¡×
¢£ ¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¶¦ÄÌID¡Ömila-e Ç§¾Ú¡×
mila-e Ç§¾Ú¤Ï¡¢¸øÅª¸Ä¿ÍÇ§¾Ú¡¦¶¦ÄÌID´ÉÍýÅù¤¬²ÄÇ½¤Ê¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇ§¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¿½ÀÁ»þ¤Î´ðËÜ£´¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¾ðÊóÆþÎÏ¤¬´ÊÃ±¡¦ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2023Ç¯ ÁíÌ³¾Ê ¼çÌ³Âç¿ÃÇ§Äê¼èÆÀ¡Ë
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/
¢£ ¼«¼£ÂÎÁë¸ýDX¡Ömila-e ¿½ÀÁ¡×
mila-e ¿½ÀÁ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÁë¸ýDX¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¼êÂ³¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ1²ó¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÅù¤Ç¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¡Î½ÐÀ¸ÆÏ¥ï¥ó¥¹¥ª¥ó¥êー¡Ï¤ä¡¢¡Ömila-e ¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢»º¸å¥±¥¢»ö¶È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡Ömila-e Í½Ìó¡×
mila-e Í½Ìó¤Ï¡¢Í½Ìó¡¦¼õÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë Áë¸ý¶ÈÌ³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÌÌÃÌ¡¦ÁêÃÌ¡¢¶µ¼¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/
¢£ ÆýÍÄ»ùÍ½ËÉÀÜ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¡Ömila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¡×
mila-e Í½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ùÍ½ËÉÀÜ¼ï ¥Ç¥¸¥¿¥ëÍ½¿ÇÉ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î»°¼Ô´ÖÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¸þ¾å¤Î¤Û¤«¡¢ÀÜ¼ï´Ö³Ö¥ß¥¹¤Ê¤É¤Î»ö¸ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/
¢£ ÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÌä¿ÇÉ¼¡Ömila-e ·ò¿Ç¡×
mila-e ·ò¿Ç¤Ï¡¢ÆýÍÄ»ù·ò¿Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÌä¿ÇÉ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¡¦°åÎÅµ¡´Ø¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤Î»°¼Ô´ÖÏ¢·È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÄÊÌ·ò¿Ç¡¦½¸ÃÄ·ò¿Ç¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢·ÑÂ³Åª¤ËµÏ¿¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/
¢£ Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢¥¢¥×¥ê¡Ömila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¡×
mila-e ¤ª¤ä¤³¼êÄ¢¤Ï¡¢Êì»Ò·ò¹¯¼êÄ¢µ¡Ç½¤È»Ò°é¤Æ»Ù±çµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¤ªÃÎ¤é¤»ÇÛ¿®¡¦¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¡¢Í½ËÉÀÜ¼ïAI¥¹¥±¥¸¥åー¥éー¡ÊÆÃµö¼èÆÀ¡Ë¡¢·ò¿ÇµÏ¿Åù¡¢ËÉÙ¤Êµ¡Ç½¤Ç»Ò°é¤Æ²ÈÄí¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/
¢£ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¡Ömila-e ¥¯ー¥Ý¥ó¡×
mila-e ¥¯ー¥Ý¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»º¸å¥±¥¢¤Ê¤É¤Î ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯ー¥Ý¥ó¡¦²ó¿ô·ô¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢ ÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/
³ô¼°²ñ¼Ò ¥ß¥é¥Ü¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Ü
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ4-1-2 ¥¹¥Æ¥é¤ªÃã¤Î¿å¥Ó¥ë8³¬
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ã«Àî°ìÌé
¡¦Àß¡¡Î©¡§2013Ç¯12·î
¡¦´ë¶ÈHP¡§https://mi-labo.co.jp
¥ß¥é¥Ü¤Î¼ÒÌ¾¤Ï¡Ö¥ß¥é¥¤ ¡ß labo¡Ê¥é¥Ü¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Þ¤³¤³¤Ë¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¡×¤·¡Ö¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò´ðËÜÍýÇ°¤Ë¡¢¼ç¤ËÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥µー¥Ó¥¹¤äÊì»ÒÊÝ·ò¡¦Ê¡»ã¡¦°åÎÅ¡¦¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëDX¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñÌó300¼«¼£ÂÎ¤ÎDX»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯12·î ³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¤È¶¦Æ±¤Ç ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Öhug Labo³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢»Ò°é¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Öhugmo¡×¤ò±¿±Ä¡£2023Ç¯2·î¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤³¤É¤âDX¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤¬Íý»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£