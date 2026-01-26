¸ÖÌîÄ®¤Ï¡¢70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤òÀ©Äê¤·¡¢È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£

¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï»°½Å¸©Î©¸ÖÌî¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬À©ºî¤·¡¢Ä®¤ÎÎò»Ë¤äÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 

 

È¯É½²ñ¤ÏÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ10Ê¬¤«¤é¡¢¸ÖÌîÄ®Ìò¾ì£´³¬²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ä®´Ø·¸¼Ô¡¢¸ÖÌî¹â¹»À¸¡¢¶µ°÷¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£

È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯É½¤ËÂ³¤­¡¢À©ºî¼Ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

 

º£¸å¡¢¤³¤Î70¼þÇ¯µ­Ç°¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢Ä®¤Î¹­ÊóÊª¤äµ­Ç°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹­¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

¸ÖÌîÄ®¤Ï¡¢Ä®Ì±¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤­Â³¤­¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ 

 

¡Ö¸ÖÌîÄ®70¼þÇ¯¥í¥´¥Þー¥¯¡×È¯É½²ñ

Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î30Æü(¶â)16»þ10Ê¬～

¾ì¡¡½ê¡§¸ÖÌîÄ®Ìò¾ì¡¡£´³¬²ñµÄ¼¼

½ÐÀÊ¼Ô¡§»°½Å¸©Î©¸ÖÌî¹âÅù³Ø¹»¡§¿¹ ·ò¿Í ¹»Ä¹¡¢Èþ½Ñ²Ê¶µÍ¡¡¢À¸ÅÌ£³Ì¾¡¢Æ±Áë²ñÄ¹

¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÖÌîÄ®¡§½ô²¬¹â¹¬ Ä®Ä¹¡¢ÉûÄ®Ä¹¡¢¶µ°éÄ¹¡¢Ä®µÄ²ñµÄÄ¹