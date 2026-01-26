¸ÖÌîÄ®¤¬70¼þÇ¯¥í¥´¥Þー¥¯È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡Ã¹â¹»À¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÉ½¾´
¸ÖÌîÄ®¤Ï¡¢70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤Îµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤òÀ©Äê¤·¡¢È¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï»°½Å¸©Î©¸ÖÌî¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬À©ºî¤·¡¢Ä®¤ÎÎò»Ë¤äÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½²ñ¤ÏÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë16»þ10Ê¬¤«¤é¡¢¸ÖÌîÄ®Ìò¾ì£´³¬²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Ä®´Ø·¸¼Ô¡¢¸ÖÌî¹â¹»À¸¡¢¶µ°÷¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥´¥Þー¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÈ¯É½¤ËÂ³¤¡¢À©ºî¼Ô¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¤³¤Î70¼þÇ¯µÇ°¥í¥´¥Þー¥¯¤Ï¡¢Ä®¤Î¹ÊóÊª¤äµÇ°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸ÖÌîÄ®¤Ï¡¢Ä®Ì±¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÖÌîÄ®70¼þÇ¯¥í¥´¥Þー¥¯¡×È¯É½²ñ
Æü¡¡»þ¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î30Æü(¶â)16»þ10Ê¬～
¾ì¡¡½ê¡§¸ÖÌîÄ®Ìò¾ì¡¡£´³¬²ñµÄ¼¼
½ÐÀÊ¼Ô¡§»°½Å¸©Î©¸ÖÌî¹âÅù³Ø¹»¡§¿¹ ·ò¿Í ¹»Ä¹¡¢Èþ½Ñ²Ê¶µÍ¡¡¢À¸ÅÌ£³Ì¾¡¢Æ±Áë²ñÄ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÖÌîÄ®¡§½ô²¬¹â¹¬ Ä®Ä¹¡¢ÉûÄ®Ä¹¡¢¶µ°éÄ¹¡¢Ä®µÄ²ñµÄÄ¹