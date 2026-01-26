ËÌ³¤Æ»Èþ±Í¤Î°ìÅïÂß¤·½É¡ÖUbaku Villa ±§ÇüÊÌÁñ¡×2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡ËGRAND OPEN¡ª
2025Ç¯11·î¤ÎUbakuVilla
ËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®Ãæ±§ÇüÊÌÃæÉô¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¡¢1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¤Î°ìÅïÂß¤·½É¡ÖUbaku Villa ±§ÇüÊÌÁñ¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËGRAND OPEN¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢°°Àî¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬¡¢Èþ±ÍÃæ¿´Éô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó10Ê¬¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÉßÃÏÌó1,800Ê¿ÊÆ¡¢·úÊªÌó117Ê¿ÊÆ¤Î¶õ´Ö¤ò¡¢ºÇÂç10Ì¾¤Þ¤ÇÂßÀÚ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤Ï2025Ç¯½©º¢¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²þ½¤¹©»ö¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤»þ´ü¤ò¸«Ä¾¤·¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó1¤«·î¤Î¸¡¾Ú¡¦Ä´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤ÎGRAND OPEN¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ Ubaku Villa Retreat¡Ê¥ô¥£¥é¡¦¥ê¥È¥êー¥È¡Ë
¡ÖUbaku Villa ±§ÇüÊÌÁñ¡×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È´Ñ¸÷¤òµÍ¤á¹þ¤àÎ¹¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊë¤é¤·¤ÎÍ¾Çò¤ËÌá¤ì¤ëÂÚºß¡É¤Ç¤¹¡£ÃæÄ¹´üÂÚºß¡¦¼«¿æ¡¦¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê¥â¥Ë¥¿ーÍ¡Ë¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èþ±Í¤ÎÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¤Î¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§Í·µÙ¡¦ÃÛ¸ÅÉÔÆ°»º¤ÎºÆÀ¸¤ò¡¢ÃÏÊý¤Î¡È¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡É¤Ø£±. ¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÍ·µÙ¡¦ÃÛ¸ÅÉÔÆ°»ºÍø³èÍÑ
Ubaku Villa¤Ï¡¢¸µ¡¹¤ÎÇÀ²È½»Âð¤ò°ìÅïÂß¤·¤Î½É¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¿´Éô¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤ä·Ê´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¡¢½ÉÇñÂÎ¸³¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î°ì¤Ä¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¡ÖÄÌ¤ê²á¤®¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡¢¡ÈÂÚºß¤·¤ÆÊë¤é¤·¤ò´¶¤¸¤ë¾ì½ê¡É¤Ø
Èþ±Í¤Ï°°Àî¤ÈÉÙÎÉÌî¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÉÇñ¡¢ÆÃ¤ËÃæÄ¹´üÂÚºß¤Ï¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ubaku Villa¤Ç¤Ï¡ÖÈþ±Í¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÄ¹´üÂÚºß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èþ±Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊë¤é¤·Êý¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æþ¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡§Êë¤é¤·¤Ë¡¢Í¾Çò¤ò¡£
Èþ±Í¤Î¼«Á³¤äÀ±¶õ¤ò¡¢¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë·Ê´Ñ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÌÁñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é²æ¤¬²È¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö°Â¿´´¶¤Èµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡×¡£
Æü¡¹¤ÎÍ½Äê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤º¡¢¤¿¤À¤½¤ÎÀÅ¤±¤µ¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯--¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡ÖUbaku Villa ±§ÇüÊÌÁñ¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£±. ¡ÈÉÔÊØ¤µ¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢Êë¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÂÚºß
Ubaku Villa¤Î¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«ーÅù¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¡È¤Ò¤È¼ê´Ö¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢ÅþÃå¤·¤Æ¤«¤é¤Î»þ´Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹²¤¿¤À¤·¤¯´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ëÎ¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤¹¤è¤¦¤ËÂÚºß¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
£². 100¥¤¥ó¥Á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤Ç¡¢Ìë¤ò°ìÈÖ¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï100¥¤¥ó¥Á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤ì¤ÐÀ±¶õ¡¢¼¼Æâ¤ËÌá¤ì¤Ð±Ç²è¡£¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê¸ä³Ú¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸²èÌÌ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ë²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãë¤ÏÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¡¢Ìë¤Ï100¥¤¥ó¥Á¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç±Ç²è¤ò
Æ±¤¸±ÇÁü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥Ó¥ó¥°
£³. ¿©»ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿æ¤Ç¡ÈÀ¸³è¤Ëµ¢¤ë¡É
¿©»öÄó¶¡¤Ï¤¢¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Î¹Àè¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¡¢Àö¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¹Ô°Ù¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÚºß¤¬¡Ö°ÜÆ°¤Îµ²±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤¿µ²±¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¤Î¸÷¤ÈÎÐ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿æ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥Á¥ó
²Ð¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬Î¹¤Ë¤Ê¤ë
É¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤À¤±¤òÂ·¤¨¡¢Êë¤é¤·¤ËÌá¤ë
Èþ±ÍÊÆ¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¯Î¹¤òÆü¾ï¤Ë¶á¤Å¤±¤ë
£´. ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤ÈÀÅ¤±¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö
¸Å¤¤·úÊª¤¬»ý¤ÄÁÇºà´¶¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌÚÌÜ¤Î²¹ÅÙ¤ä¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èâ¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤É¤³¤«¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¡£¥Û¥Æ¥ë¤ÎÈóÆü¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌÁñ¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¾ï¤Î±äÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ. Ìµ¿Í±¿±Ä ¡ß ÆóµòÅÀ±¿±Ä¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤·¤¤½É¤Î¤«¤¿¤Á
Ubaku Villa¤ÏÌµ¿Í±¿±Ä¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åìµþ¤ÈÈþ±Í¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¡¢ÃúÇ«¤Ê½É±¿±Ä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢ÃÏÊý¤Ç½É¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤«¤é¾¯¤·µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤¿¤¤Êý¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç½¸Ãæ¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢°ìÅïÂß¤·¤Î¥ê¥È¥êー¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ »ÜÀß³µÍ×
Ubaku Villa ±§ÇüÊÌÁñ
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://ubakuvilla.com/
½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»¾åÀî·´Èþ±ÍÄ®Ãæ±§ÇüÊÌÃæÉô
±¿±Ä·ÁÂÖ¡§1Æü1ÁÈ¡¦Ìµ¿Í·¿ÂßÀÚ½É
±ä¤ÙÌÌÀÑ¡§Ìó117Ê¿ÊÆ
Äê°÷¿ô¡§1Ì¾～10Ì¾
Éô²°¿ô¡§4¼¼
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§Ìó1,800Ê¿ÊÆ
ÉßÃÏÇÛÃÖ¿Þ
·úÊªÊ¿ÌÌ¿Þ
¢£ Í½Ìó¥Úー¥¸
¢£ ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê
²þ½¤¹©»ö¤ÏÃÏ¸µ¤Î¹©Ì³Å¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À¶ÁÝ¤âÃÏ¸µ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±¿±Ä¤¬ÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¶õ¤²ÈºÆÀ¸¡¦ÂÚºß·¿´Ñ¸÷¡¦Êë¤é¤·¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÃÏÊý¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼èºà¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ubaku Villa¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²ÈºÆÀ¸¡¦ÆóµòÅÀÀ¸³è¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤«¤é¤Î¤´¼èºà¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DM¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÃÏË¬Ìä¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¡§mashu¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë
