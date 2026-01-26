¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È - À¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢2026-2035Ç¯
SDKI Analytics¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026Ç¯01·î13¤Ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡§2026-2035Ç¯¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¥·¥§¥¢¡¢·¹¸þ¤ÎÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Ï¡¢Åý·×Åª¤ª¤è¤ÓÊ¬ÀÏÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Í½Â¬É¾²Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¤ª¤è¤ÓÆó¼¡Ä´ººÊýË¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¼çÍ×¤Ê¶È³¦Æ¶»¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¾Íè¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼çÍ×¤Ê»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÆÉ¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 349²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 63.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 18.6% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ª¤è¤Ó¸÷Ç®Èñºï¸º¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³ÈÂç¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢»º¶È»ÜÀß¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢ÎäÃÈË¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈÌµÂÌ¤Îºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÀßÃÖ¸å¤ËºÇÂç15-20%¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀáÌó¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/smart-thermostat-market/89997
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤äIoT¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¡¢AI¤äµ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¡¢¹âÀÇ½¥»¥ó¥µー¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¤äºß¼¼¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥Ûー¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤È½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÉáµÚ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339596/images/bodyimage1¡Û
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-89997
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î³µÍ×
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅö¼Ò¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï 2035 Ç¯¤ËÌó 349²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025 Ç¯¤Î ¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó 63.5²¯ÊÆ¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È ¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ï 2026-2035 Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ËÌó 18.6% ¤Î CAGR ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SDKI Analytics¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ª¤è¤Ó¸÷Ç®Èñºï¸º¤Ø¤Î¹â¤¤°Õ¼±¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³ÈÂç¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢»º¶È»ÜÀß¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¡¢ÎäÃÈË¼¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈÌµÂÌ¤Îºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÀßÃÖ¸å¤ËºÇÂç15-20%¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÀáÌó¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤éÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹:
https://www.sdki.jp/reports/smart-thermostat-market/89997
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¤äIoT¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¡¢AI¤äµ¡³£³Ø½¬¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤Êµ»½Ñ¡¢¹âÀÇ½¥»¥ó¥µー¤ÎÅý¹ç¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥¹¥Þー¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Çー¥¿¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÈÍÑ¥Ñ¥¿ー¥ó¤äºß¼¼¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¥Ûー¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ø¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¡¢µ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤È½èÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÉáµÚ¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339596/images/bodyimage1¡Û
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È »Ô¾ì¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È ¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢µ»½ÑÊÌ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¤ÈÃÏ°èÊÌ¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥³¥Ôー¤ÎÀÁµá:
https://www.sdki.jp/sample-request-89997