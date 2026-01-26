¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ーµÚ¤Ó¥ªー¥È¥Ð¥¤»Ô¾ì¡Ê2032Ç¯Í½Â¬ÃÍ¤ÈCAGR¡Ë
»Ô¾ì³µÍ×
À¤³¦¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ーµÚ¤Ó¥ªー¥È¥Ð¥¤»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÀ®Ä¹¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï428²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é1025²¯ÊÆ¥É¥ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï10.2%¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ー¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ËÂå¤ï¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤ÆµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø
ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ー¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤äÂçµ¤±øÀ÷ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤éÅÅÆ°¼Ö¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÂÂÚ¤ä¸òÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢·ÚÎÌ¤Çµ¡Æ°À¤ËÍ¥¤ì¤¿ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ー¤ä¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢ÅÔ»Ô¸òÄÌ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ³×¿·¤Èµ¬À©
µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤â»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ーµÚ¤Ó¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ï¤è¤êÄ¹µ÷Î¥Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢½¼ÅÅ»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿±äÄ¹¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤ÎÉáµÚ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤äµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶
ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ーµÚ¤Ó¥ªー¥È¥Ð¥¤»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀÇ½¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤ä¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÂç¤â»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
Lightning Motorcycles
Blacksmith Electric
Ampere Vehicles Pvt Ltd
Energica Motor Company S.p.A
Bell Custom Cycles
Honda Motors
Johammer e-mobility GmbH
Electric Motion
AIMA Technology Group Co. Ltd
Husqvarna Motorcycles GmbH
Alta Motors
GOVECS GROUP
Essence Motorcycles
KTM AG
Hero Electric
Hero Eco Vehicles Pvt Ltd
Harley Davidson
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥È
¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤ÇºÙÊ¬²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤ä½¼ÅÅ»þ´Ö¡¢²Á³Ê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ー¤È¥ªー¥È¥Ð¥¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÃ»µ÷Î¥°ÜÆ°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¹¥¯ー¥¿ー¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ä¹âÀÇ½¤òµá¤á¤ë¥ªー¥È¥Ð¥¤¤¬»Ô¾ì¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×
À¤³¦¤ÎÅÅÆ°¥¹¥¯ー¥¿ーµÚ¤Ó¥ªー¥È¥Ð¥¤»Ô¾ì¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥¿¥¤¥×¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¿¥¤¥×¡¢ÈÏ°Ï¡¢½ÐÎÏ¡¢¼ÖÎ¾¥¯¥é¥¹¡¢ÍÑÅÓ¡¢µÚ¤ÓÃÏ°è¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎ¾¥¿¥¤¥×ÊÌ
E¥¹¥¯ー¥¿ー/¸¶ÉÕ
E ¥ªー¥È¥Ð¥¤
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥¿¥¤¥×ÊÌ
Ì©ÊÄ·¿±ôÃßÅÅÃÓ
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó
