¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ÇÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¡ª »²²ÃÅ¹ÊÞ¿ô¤¬100Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬¼Â»ÜÃæ¤ÎÀéÍÕ¸©Æâ¤Î°û¿©Å¹¤ÈÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã°û¿©Å¹¤¬100Å¹ÊÞ¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££±·î26Æü¸½ºß¡¢¹ç·×¤Ç122Å¹ÊÞ¤Î»²²Ã¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£»²²ÃÅ¹ÊÞ¤Ï1·îËö¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)～2·î27Æü(¶â)
¥«¥ó¥Ñ¥¤PASSÍ¸ú´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü(¿å)～5·î31Æü(Æü)
¢£±þ±ç¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª¡¡https://readyfor.jp/projects/kanpai-pass
¢£»È¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡©¡¡https://chiicomi.com/press/2068883/
ÀéÍÕ¡¿ÄÅÅÄ¾Â¡¿Á¥¶¶¡¿»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¿Çð¡¿¾¾¸Í¡¿À®ÅÄ¡¿È¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ¤Î8¥¨¥ê¥¢¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339993/images/bodyimage1¡Û
º¸¾å¤«¤é±¦²ó¤ê¤Ë¡¢¾ÆÃñBar À¤³¤¡ÊÄÅÅÄ¾Â¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¡¡È¬ÀéÂåÂæÅ¹¡ÊÈ¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¶å½£¤Î»Ý¤«¤â¤ó»Ý¤«¼ò ¤¯¤¹¤ª ÇðÅ¹¡ÊÇð¥¨¥ê¥¢¡Ë¡¢¾ÆÆù¤¢¤¬¤ê¡Ê¾¾¸Í¥¨¥ê¥¢¡Ë¢¨°ìÎã
¢£»²²ÃÅ¹ÊÞÊç½¸¤Î¤´°ÆÆâ
https://chiicomi.com/press/2068719/
¢£ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤È¤Ï
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤ÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤Ë°ñ¾ë¸©¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï1984Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢Ëè½µ1¸®1¸®¼êÇÛ¤ê¤Ç¥Ý¥¹¥È¤ËÇÛÉÛ¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¨¥ê¥¢¤ò40ÈÇ¡Ê¢¨¡Ë¤ËÊ¬¤±¤ÆÌó174ËüÀ¤ÂÓ¤ØÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËÀéÍÕ¸©¡Ä 39ÈÇ¡¢°ñ¾ë¸©¡Ä1ÈÇ¤ÇÈ¯¹Ô
1.ÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡ª¡¡ÃÏ°è¤È°û¿©Å¹¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤È¤Ï¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/339993/images/bodyimage2¡Û
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÎ®¹Ô°Ê¹ß¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î°û¿©Å¹¤Ï¶ì¤·¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃÏ°è¤Î¿Í¡¦Å¹ÊÞ¡¦´ë¶È¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢³èµ¤¤¢¤ë·ÐºÑ·÷¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é°û¿©Å¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤ÎÀ©ºî¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Ï¡¢»²²Ã°û¿©Å¹¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤à¥É¥ê¥ó¥¯1ÇÕ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡£1Ëç¤Ç2Ì¾ÍÍ¤Þ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í¸ú´ü´Ö¤Ï2¥«·î´Ö¡£´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤ÏÀéÍÕ¸©Æâ¤Î¼çÍ×8¥¨¥ê¥¢¡Ê¢¨¡Ë¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Ç´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ë¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤Å¹¤ËÄÌ¤¦¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆÉ¤ó¤Ç³Ú¤·¤¯¡¢¹ÔÆ°¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý8¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¡¿ÄÅÅÄ¾Â¡¿Á¥¶¶¡¿»ÔÀî¡¦ËÜÈ¬È¨¡¿Çð¡¿¾¾¸Í¡¿À®ÅÄ¡¿È¬ÀéÂå¡¦¾¡ÅÄÂæ
¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
(1)ÃíÊ¸»þ¤Ë¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤òÄó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(2)³ÆÅ¹ÊÞ¤è¤ê»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí°Õ»ö¹à
¢¨¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤äÄêµÙÆü¤Ê¤É¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ëü°ì¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î»²²Ã°û¿©Å¹¤¬µÙ¶È¤äÊÄÅ¹¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤âÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2.¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤Î¸½¾õ¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼
2.¡Ö¥«¥ó¥Ñ¥¤PASS¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀéÍÕ¤Î°û¿©Å¹¤Î¸½¾õ¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼