À¸À®AI¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò»ñ»º²½¡£µ»½Ñ¾µ·ÑAI¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¥ªー¥×¥ó¦ÂÈÇÄó¶¡³«»Ï
Ë¡¿Í¸þ¤±¤ÎÀ¸À®AI¿Íºà°éÀ®¡¦»ö¶ÈÀ®²Ì¤ÎÁÏ½Ð»Ù±ç¹Ô¤¦¥·¥ó¥·¥¢¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ô¢ËÜÃÎÎ¤¡¢°Ê²¼¥·¥ó¥·¥¢¥êー¡Ë¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¸½¾ì¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Íºà¤¬»ý¤Ä°ÅÌÛÃÎ¤ò·Á¼°ÃÎ²½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ·Ñ¾µ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¦ÂÈÇÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°¤Ë¤ÆÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¡¢»²²Ã´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ÏÀè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×³«È¯¤ÎÇØ·Ê
À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î¹âÎð²½¡¦Âà¿¦¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤¿¡Ö°ÅÌÛÃÎ¡×¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äÆ°²è¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¸«¤ì¤ÐÊ¬¤«¤ë¡×¡Ö¼ê¤Î´¶³Ð¤ÇÊ¬¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ»¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁÈ¿¥¤«¤é¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥·¥¢¥êー¤Ï¡¢UX¥ê¥µー¥Á¼êË¡¤ÈÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Íºà¤Î°ÅÌÛÃÎ¤ò¡Öµ»¥«ー¥É¡×¤È¤·¤Æ¸À¸ì²½¡¦·Á¼°ÃÎ²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
- ÌÜÅª¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡§¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë·Á¼°ÃÎ²½¤¹¤ë¤«¡×¤òºÇ½é¤ËÌÀ³Î²½
- AI¤¬¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ò²Ä»ë²½¡§À¸À®AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÇAs-Is¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤òºîÀ®
- °ÅÌÛÃÎ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÃÄê¡§¥Õ¥íー¤«¤é¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡×²Õ½ê¤òÁªÂò
- AI¤¬¿¼·¡¤ê¤·¤Æµ»¥«ー¥É²½¡§¡Ö5¤Ä¤ÎÌä¤¤¡×¤Ç°ÅÌÛÃÎ¤ò¸À¸ì²½
- To-Be¤Þ¤ÇÀß·×¡§½¸¤á¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤òÀß·×
³èÍÑ¥·ー¥ó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/117465/table/84_1_098928697c5ed15b1478ed28bdbd8073.jpg?v=202601261151 ]
¢£ Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×³«ºÅ ¡õ Àè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Î¤´°ÆÆâ
¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¥ªー¥×¥ó¦ÂÈÇ¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤ÆÂÎ¸³¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æー¥Þ¡§¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ¤Î¸½¾õ¡×¥ー¥ïー¥É¤Ï°ÅÌÛÃÎ³èÍÑ¡ª
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë13:00～17:00
²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ¡ÊSTATION AiÆâ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§50Ì¾
ÅöÆü¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò²ÝÂê¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íーºîÀ®¤«¤éµ»¥«ー¥ÉºîÀ®¡¢To-BeÀß·×¤Þ¤Ç¤òÈ¾Æü¤ÇÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×»²²Ã¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ¡ä
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¤ÎÀè¹Ô¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Àµ¼°¥ê¥êー¥¹Á°¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î°ÅÌÛÃÎ·Ñ¾µ²ÝÂê¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£ Tech GALA Japan 2026 ¥Öー¥¹½ÐÅ¸
¹ñÆâ³°¤«¤é5,000Ì¾°Ê¾å¤¬½¸¤¦¡ÖTech GALA Japan 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°±Ä¶È½ê¤È¤·¤Æ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ½ÐÅ¸Æü¡§2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë
- ²ñ¾ì¡§STATION Ai
- ¥Æー¥Þ¡§Advanced Technology
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤¶¥Ä¥°¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Microsoft 365 Copilot¤äCopilot Studio¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤ÎAIÊÑ³×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ó¥·¥¢¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ó¥·¥¢¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿Í´Ö¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ¸»ºÀ¸þ¾å¡¦´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦AI¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ïー¥¯¥Õ¥©ー¥¹¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ³×¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-11-1¡¡JMF¥Ó¥ë½ÂÃ«03 5F
Ì¾¸Å²°±Ä¶È½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1ÃúÌÜ2ÈÖ32¹æ¡ÊSTATION AiÆâ¡Ë
ÀßÎ©¡§2022Ç¯10·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Ô¢ËÜÃÎÎ¤
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À¸À®AI¤Î¿Íºà°éÀ®¡¦À®²ÌÁÏ½Ð¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦³èÍÑ³«È¯»Ù±ç»ö¶È