¿©ÉÊ¸¡ºº¼¼ÍÑ¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÃê½ÐÁõÃÖ¡¢»îÎÁ½èÍýÁõÃÖ¡¢ÊªÍý¡¦²½³ØÊ¬ÀÏÁõÃÖ¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2026Ç¯1·î26Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©ÉÊ¸¡ºº¼¼ÍÑ¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2026Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¸¡ºº¼¼ÍÑ¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Î³µÍ×
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¿©ÉÊ¸¡ºº¼¼ÍÑ¼«Æ°²½ÁõÃÖ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2024Ç¯¤Ë115É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤â·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬Â³¤¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï188É´ËüÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï7.4%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£¸å¤â³ÈÂç¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ©ÅÙ¤ä³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºöÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»Ô¾ì¶¥Áè¹½Â¤¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î°ÂÄêÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×¤ÈÌò³ä
¿©ÉÊ¸¡ºº¼¼ÍÑ¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¡¢Ë¡µ¬À©ÂÐ±þ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¡ºº¤äÊ¬ÀÏ¹©Äø¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÁõÃÖ·²¤Ç¤¹¡£»îÎÁÁ°½èÍý¡¢Ê¬ÀÏ¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¢·ë²Ì²òÀÏ¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°ÙÅª¤Ê¸íº¹¤òÄã¸º¤·¡¢¸¡ºº¤ÎºÆ¸½À¤È¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁõÃÖ¤Ë¤Ï¡¢»îÎÁ¤ò¼«Æ°¤Ç°·¤¦¥í¥Ü¥Ã¥Èµ¡¹½¡¢±øÀ÷Êª¼Á¤ä¿åÊ¬ÎÌ¡¢»ÀÀÅÙ¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÊ¬ÀÏÁõÃÖ¡¢ÈùÀ¸Êª¤ò¿×Â®¤Ë¸¡½Ð¤¹¤ë²òÀÏÁõÃÖ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊÀ½Â¤¸½¾ì¤ä¸¦µæµ¡´Ø¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉôÌç¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¹ñ¤Ç¿©ÉÊ´ØÏ¢Ë¡µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤Ê¸¡ººÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¸³¼¼¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤äºî¶È¸úÎ¨²þÁ±¤Ø¤ÎÍ×µá¤â¡¢¼«Æ°²½ÁõÃÖÆ³Æþ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¹©Äø¤Î¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ê¡¢ºî¶ÈÉéÃ´·Ú¸º¡¢½èÍýÇ½ÎÏ¸þ¾å¡¢¸¡ºº¥³¥¹¥Èºï¸º¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¿©ÉÊ»º¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÉÊ¼Á¿å½à¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ËÌÊÆÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ°ÂÁ´µ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤È¸¡ººÂÎÀ©¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý´ð½à¤Î¹â¤µ¤È¸¦µæ³èÆ°¤Î³èÈ¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°²½ÁõÃÖ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ»º¶È¤Î³ÈÂç¤ÈÅÔ»Ô²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡ºº¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤ª¤è¤ÓÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤Î¶áÂå²½¤È°ÂÁ´´ÉÍý°Õ¼±¤Î¿»Æ©¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ô¾ì¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È¼çÍ×´ë¶È
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢METTLER TOLEDO¡¢Thermo Fisher¡¢PerkinElmer¡¢Analytik Jena¡¢3M Food Safety (Neogen)¡¢Waters Corporation¡¢Bio-Rad¡¢Raykol¡¢Skalar¤Ê¤É¤Î¼çÍ×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È³µÍ×¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Çä¾å¹â¡¢²Á³Ê¿å½à¡¢Íø±×¹½Â¤¡¢À½ÉÊ¹½À®¡¢ÃÏ°èÅ¸³«¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ½ÉÊÅêÆþ¤äµ»½Ñ³«È¯Æ°¸þ¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¿äÄê¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÎÏ¤È¿®ÍêÀ¤ò¼´¤È¤·¤¿¶¥Áè¤¬»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¶èÊ¬¤ÈÊ¬ÀÏÈÏ°Ï
»Ô¾ì¤ÏÁõÃÖ¤Î¼ïÎàÊÌ¤ËÃê½ÐÁõÃÖ¡¢»îÎÁ½èÍýÁõÃÖ¡¢ÊªÍý¤ª¤è¤Ó²½³ØÊ¬ÀÏÁõÃÖ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ´ØÏ¢´ë¶È¡¢Âè»°¼Ô¸¡ººµ¡´Ø¡¢³Ø½Ñ¸¦µæÊ¬Ìî¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
