¡Ø¥ß¥Ã¥ー¤ÎÂç±éÁÕ²ñ¡Ù¤Î¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò»³Ìî³Ú´ï¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò»³Ìî³Ú´ï¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÌîÀ¯É§¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥ËーÃ»ÊÔ±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥ー¤ÎÂç±éÁÕ²ñ¡Ù¤Î¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅö¼Ò¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡ÖDisney Collection～MICKEY MOUSE ¡ÈTHE BAND CONCERT¡É～¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î25Æü(¿å)～3·î1Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¶äºÂËÜÅ¹ 7F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹JamSpot¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¡¢¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥ì¥Ã¥¹¥óÄÌ¤¤¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥°Îà¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ê°ìÉô¡Ë
¤Ê¤ª¡¢Å¸¼¨ÈÎÇä²ñ½ªÎ»¸å¤Ï¶äºÂËÜÅ¹¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ½ç¼¡ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡ÖDisney Collection～MICKEY MOUSE ¡ÈTHE BAND CONCERT¡É～¡×
¡¦´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü(¿å)～3·î1Æü(Æü)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:30¡¿ÅÚ¡¦Æü 10:30～19:30¡Ê¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï17:00ÊÄ¾ì¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§¶äºÂËÜÅ¹ 7F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹JamSpot
¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.yamano-music.co.jp/disney-collection/
¢£»³Ìî³Ú´ï¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¤´¾Ò²ð
¡ü¥Ù¥í¥¢ ½®·Á¥Ýー¥Á¡Êº¸¡Ë
\3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%
¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý18cm¡ß¹â¤µ12cm¡ß¥Þ¥Á6cm
¡ü¥Ù¥í¥¢ ¶ÒÃå¥Ð¥Ã¥°¡ÊÃæ±û¡Ë
\3,850¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%
¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý23cm¡ß¹â¤µ28cm¡ß¥Þ¥Á10cm
¡ü¥Ù¥í¥¢ ¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê±¦¡Ë
\4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%
¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý30cm¡ß¹â¤µ18cm¡ß¥Þ¥Á10cm
½À¤é¤«¤Ê¥Ù¥í¥¢À¸ÃÏ¤Ë¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥´ー¥ë¥É»É¤·¤å¤¦¤ò»Ü¤·¤¿¡¢¾åÉÊ¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤½¤ì¤¾¤ìÎ¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢½®·Á¥Ýー¥Á¤È¥é¥ó¥Á¥Èー¥È¤Ë¤ÏÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°
\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§ÌÊ100%
¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý36cm¡ß¹â¤µ37cm¡ß¥Þ¥Á10cm
»Ø´ø¼Ô»Ñ¤Î¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤¬Âç¤¤¯»Ü¤µ¤ì¤¿¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£¥Þ¥ÁÉÕ¤¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤ò¤¹¤Ã¤¤êÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡üT¥·¥ã¥Ä
\4,400¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§¡ÎËÜÂÎ¡Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë65%¡¢ÌÊ35%¡Î¥ê¥ÖÉôÊ¬¡Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë65%¡¢ÌÊ30%¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó5%
¥µ¥¤¥º¡§M¡¢L¡¢LL
¥«¥éー¡§¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー
¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ø¥ß¥Ã¥ー¤ÎÂç±éÁÕ²ñ¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï»Ø´ø¼Ô»Ñ¤Î¥ß¥Ã¥ー¤òº¸¶»¤ËÇÛÃÖ¡£3¼ïÎà¤Î¥«¥éー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー
\880¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý8cm¡ß¹â¤µ8cm
¢¨Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨10¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥à¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ê£¿ô¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤´´õË¾¤Î³¨ÊÁ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥È¥íÄ´¤Î¥ß¥Ã¥ー¡õ¥ß¥Ëー¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¡£¥ー¥Û¥ë¥Àー¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥à¤ÈÂæºÂÎ¾Êý¤Ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤òÄÌ¤¹·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤ÁÊâ¤¯¤È¤¤â¥Ñー¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤´ò¤·¤¤»ÅÍÍ¢ö
¡ü¥ì¥¸¥ãー¥Ð¥Ã¥°
\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¡ÊPVC¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó Éý39cm¡ß¹â¤µ39cm¡ß¥Þ¥Á12cm
¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ø±àÍ·¤Ó¤Ç¤âÂç³èÌö¡ª¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¡¢¤«¤Ä°Â¿´¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤Ä¤¡£¥Þ¥ÁÉôÊ¬¤Ë¤â¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¡£
¤½¤Î¤Û¤«¥°¥Ã¥º¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤ ¢Í https://www.yamano-music.co.jp/disney-collection/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò»³Ìî³Ú´ï¡¡(YAMANO MUSIC CO.,LTD) ¡Û
¶äºÂ4ÃúÌÜ¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¡¢1892Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÁí¹ç²»³ÚÀìÌçÅ¹¡£2026Ç¯¤ËÁÏ¶È134Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥Ô¥¢¥Î¤ä¥®¥¿ー¡¢´É¸¹³Ú´ï¤Ê¤É¤Î³Ú´ïÁ´ÈÌ¡¢³ÚÉè¤ä CD ¤Î¾®Çä¡¦ÈÎÇäÅ¹¤Î¤Û¤«¡¢Warwick¡¢Rickenbacker¤Ê¤É¤Î¹ñÆâÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤ÇÌó40µòÅÀ¤Î²»³Ú¶µ¼¼¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ÌîÀ¯É§
ËÜ¼Ò¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-5-6
ÁÏ¶È¡§1892Ç¯¡ÊÌÀ¼£25Ç¯¡Ë4·î21Æü
ÀßÎ©¡§1915Ç¯¡ÊÂçÀµ4Ç¯¡Ë3·î20Æü
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²»³Ú¶µ¼¼¤Î±¿±Ä
³Ú´ï¡¢³ÚÉè¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¡¢Í¢Æþ³Ú´ï¤Ê¤É¤Î¾®Çä¡¢¤ª¤è¤Ó²·Çä
²»³Ú¡¦±ÇÁü¥½¥Õ¥È¡ÊCD/DVD/¥Ö¥ëー¥ì¥¤¤Ê¤É¡Ë¤Î¾®Çä
²»³Ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡Ê¥ä¥Þ¥Î¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¥É¡¦¥¸¥ã¥º¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È
Wisdom Guitar ¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´ë²è³«È¯¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó²·Çä
¼ç¤Ê³¤³°¼è¤ê°·¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡§Warwick¡¢Sadowsky¡¢Rickenbacker¡¢Sire¤Û¤«
