³¤¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡¢¹¥¤­¤Ê¤À¤±¡£¡¡µÙ²ËÂ¼µ¤Àç¾ÂÂçÅç¤Ç¤Ï¡¢Ìµ±ì¥íー¥¹¥¿ー¤Ç³Ú¤·¤à ¡ÈÉÍ¾Æ¤­¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡É¥×¥é¥ó¤ò£²·î£±Æü¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£

休暇村気仙沼大島では、無煙ロースターで楽しむ「炉端焼ビュッフェ」プランを2月1日より販売開始します。
»°Î¦»º²´éÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß¤Î»°Î¦¤Î³¤¤Î¹¬¤¬ÊÂ¤Ö¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡×
¡¡µÜ¾ë¸©¤ÎËÌÅìÃ¼¡¢µ¤Àç¾Â»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖµÙ²ËÂ¼µ¤Àç¾ÂÂçÅç¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô³°Èª¡¢»ÙÇÛ¿Í¡§¸åÆ£ ÍÎÊ¿¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Î»°Î¦¤Î³¤¤Î¹¬¤ò¾Æ¤¤¿¤Æ¤ÇÌ£¤ï¤¦½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥×¥é¥ó¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»°Î¦»º²´éÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©¤ä¥«¥Ë¤Ê¤É¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Ë»Ý¤ß¤òÁý¤¹µû²ð¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¡¢³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÍÊÕ¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢µ¤Àç¾ÂÂçÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Åß¤Î»°Î¦¤Î½Ü¤òÌ£¤ï¤¦¡¢ÉÍ¾Æ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÍ¼¿©
¡¡µû²ð¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ÆÌ£¤ï¤¦¡¢Åç¤Î¿©Ê¸²½¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ÈÉÍ¾Æ¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÍ¼¿©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Åß¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë»°Î¦»º²´éÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÈÁÎ©¡¢¥«¥Ë¤Ê¤É¡¢ÁÇºàËÜÍè¤Î»Ý¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÌµ±ì¥íー¥¹¥¿ー¤òÈ÷¤¨¡¢±ì¤äÆ÷¤¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢´ÛÆâ¤Ç²÷Å¬¤Ë¾Æ¤¤¿¤Æ¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
±ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë»°Î¦¤Î³¤¤Î¹¬¡£¾Æ¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡¿©»ö¤Î»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¡È»²²Ã·¿¡É¤Î¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥×¥é¥ó¡×
»°Î¦»º²´éÚ¤Ê¤É¤Îµû²ð¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿Í¼¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡¡¼«Ê¬¤Ç¾Æ¤²Ã¸º¤òÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¿©»ö¤ò¡ÈÁª¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡ÉÂÎ¸³¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×¤Ç¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤â¡¢¼«Á³¤È²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤òºÌ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü¡¡´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡ÎÁ¡¡¶â¡§1Çñ2¿©ÉÕ¤¡¡15,000±ß～¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡¦½ÉÇñÀÇÊÌ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ê¿Æü2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ¤Î1Ì¾ÍÍÎÁ¶â
¡¡È÷¡¡¹Í¡§Í¼¿©»þ´Ö¤Ï90Ê¬À©
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨º®»¨»þ¤Ï2ÉôÀ©¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¥Û¥¿¥Æ
»°Î¦»º²´éÚ
¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë
¢¡µÙ²ËÂ¼µ¤Àç¾ÂÂçÅç
µ¤Àç¾ÂÂçÅç¤Î¹âÂæ¤Ë·ú¤Ä¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖµÙ²ËÂ¼µ¤Àç¾ÂÂçÅç¡×³°´Ñ
¡¡2019Ç¯¤Ëµ¤Àç¾ÂÂçÅçÂç¶¶¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ïµ¤Àç¾ÂÏÑ²£ÃÇ¶¶¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅìËÌºÇÂç¤ÎÍ¿ÍÅç¡¢µ¤Àç¾ÂÂçÅç¤ËÎ©¤Ä¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£Ìµ±ì¥íー¥¹¥¿ーÉÕ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¡ÖÉÍ¾Æ¤¡×¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢ÃÈÏ§¤ò°Ï¤àÃæÄí¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ªÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÂÍÎ¼¼¤Ë¥Ð¥ë¥³¥ËーÉÕÏÂÍÎ¼¼¤âÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤ä¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½êºßÃÏ¡§¢©988-0603¡¡µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô³°Èª16
¡¡»ÙÇÛ¿Í¡§¸åÆ£¡¡ÍÎÊ¿
¡¡£Õ£Ò£Ì¡§https://www.qkamura.or.jp/kesen/
¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ëµÒ¼¼¡£Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÈÏ§¤ò°Ï¤ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡£Ìë¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÀÅ¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÁë¤«¤é¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤àÂçÍá¾ì¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅò¤Ë¿»¤«¤ê¡¢Î¹¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È µÙ²ËÂ¼
¡¡ÆüËÜ¤Î·Ê¿§¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÎ©¸ø±à¡¦¹ñÄê¸ø±à¤Ê¤ÉÍ¥¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£35¤«½ê¤¢¤ëµÙ²ËÂ¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¥ê¥¾ー¥È¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î¼«Á³¡¢Ê¸²½¡¢Îò»Ë¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¿´¤¬¼«Á³¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£