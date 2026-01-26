GREEN FLASH Fes 2026¡¡½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·èÄê¡ª
ÎáÏÂ£¸Ç¯£µ·î£³£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ê¡°æ¸©ºÇÂç¤Î¥ê¥¾ー¥È·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖGREENFLASH Fes 2026¡Ê¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÆüËÜ³¤¤ÈÍ¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤³¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£²ó¤ÇÂè£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¡Ê£µ£°²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
¸öÅÄÐÔÌ¤
¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー
Tani Yuuki
Ä¶¤È¤¤á¤(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô
¢¨3·îËöÂ´¶È¤Î°É¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï½Ð±éÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é
ÆÁ±Ê±ÑÌÀ
¢¨¡Ö±Ñ¡×¤ÏÁð´§¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤Þ¤¹
Ê¿°æ Âç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å¡¢Á´£·ÁÈ
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡Ò¸ø±éÌ¾¡Ó
GREEN FLASH Fes 2026 (¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥§¥¹)
¡Ò³«ºÅÆü¡Ó
ÎáÏÂ£¸Ç¯£µ·î£³£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì£¹¡§£°£°¡¡³«±é£±£±¡§£°£°¡¡½ª±é£±£¹¡§£°£°¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ò³«ºÅ¾ì½ê¡Ó
¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É¡Êºä°æ»Ô»°¹ñÄ®ÉÍÃÏ£´£µ¡Ë
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ó
Àè¹ÔÈ¯ÇäÃæ
¢¨¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÈ¯Çä¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£°¡§£°£°～
¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥Û¥¯¥Á¥±¡¢¥íー¥Á¥±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢e⁺¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë
¡ÒÎÁ¶â¡Ó
Âç¡¡¿Í¡¡¡¡9,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡
Ãæ¹âÀ¸¡¡¡¡6,600±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡
¾®³ØÀ¸¡¡¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¡
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î¤´Æþ¾ì¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤1Ì¾ÌµÎÁ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë¡£2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸ÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥ÉÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡Ò¤½¤ÎÂ¾³µÍ×¡Ó
´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡¡§ºä°æ»Ô²»³Ú¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
HP¡¡¡§¡¡https://green-flash-fes.com/
Instagram¡¡¡§¡¡@green_flash_fes
X¡¡:¡¡ @green_flash_fes
¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ºä°æ»Ô²»³Ú¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¸ø¼°HP¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://green-flash-fes.com/
¡ÚºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡Û
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
Æü¤Î½Ð¤äÆüË×»þ¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î¾åÃ¼¤¬ÎÐ⾊¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¡£ÎÐ¸÷¡£ÎÐÁ®¸÷¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¹¼±ñ»²¾È¡Ë
ÆüËÜ³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¡Ê¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤È¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É¤Î¡ÖâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÎÐ¡×¤Î¼ÇÀ¸¤ò¿ä¤¹¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¸«¤¿¿Í¤Ë¡È¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¡É¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºä°æ»Ô¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É
ËÌÎ¦¶þ»Ø¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡£³¤¤È¼ÇÀ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È¡£
¹Âç¤Ê¥Ñー¥¯Æâ¤Ë¤Ï¶²Îµ¤Î¿¹¤Ê¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î²°Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢£±Æü¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ·¤Ó¤¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»ÜÀß¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª