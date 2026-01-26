GREEN FLASH Fes 2026¡¡½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È·èÄê¡ª

ºä°æ»ÔÌò½ê


ÎáÏÂ£¸Ç¯£µ·î£³£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ê¡°æ¸©ºÇÂç¤Î¥ê¥¾ー¥È·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖGREENFLASH Fes 2026¡Ê¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥§¥¹¡Ë¡×¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£


ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹­¤¬¤ëÆüËÜ³¤¤ÈÍ¼Æü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤³¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£²ó¤ÇÂè£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¡Ú½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û¡Ê£µ£°²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë


¸öÅÄÐÔÌ¤


¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー


Tani Yuuki


Ä¶¤È¤­¤á¤­(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô


Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é


ÆÁ±Ê±ÑÌÀ


¢¨¡Ö±Ñ¡×¤ÏÁð´§¤Î´Ö¤¬¶õ¤­¤Þ¤¹


Ê¿°æ Âç


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¾å¡¢Á´£·ÁÈ


¢¡¸öÅÄÐÔÌ¤




¸ø¼°HP¡¡https://rhythmzone.net/koda/



¢¡¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ðー




¸ø¼°HP¡¡ https://pc.goldenbomber.jp/



¢¡Tani Yuuki




¸ø¼°HP¡¡https://taniyuuki.com/



¢¡Ä¶¤È¤­¤á¤­(¥Ïー¥È)ÀëÅÁÉô




¸ø¼°HP¡¡https://toki-sen.com/


¢¡Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é




¸ø¼°HP¡¡ https://www.tokyoska.net/



¢¡ÆÁ±Ê±ÑÌÀ


¢¨¡Ö±Ñ¡×¤ÏÁð´§¤Î´Ö¤¬¶õ¤­¤Þ¤¹




¸ø¼°HP¡¡ https://www.tokunagaandtonys.com/



¢¡Ê¿°æ Âç




¸ø¼°HP¡¡ https://hiraidai.com/


¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û


¡Ò¸ø±éÌ¾¡Ó


GREEN FLASH Fes 2026 (¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥§¥¹)


¡Ò³«ºÅÆü¡Ó


ÎáÏÂ£¸Ç¯£µ·î£³£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡³«¾ì£¹¡§£°£°¡¡³«±é£±£±¡§£°£°¡¡½ª±é£±£¹¡§£°£°¡ÊÍ½Äê¡Ë


¡Ò³«ºÅ¾ì½ê¡Ó


¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É¡Êºä°æ»Ô»°¹ñÄ®ÉÍÃÏ£´£µ¡Ë


¡Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡Ó


Àè¹ÔÈ¯ÇäÃæ


¢¨¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


°ìÈÌÈ¯Çä¡§ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£°¡§£°£°～


¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡§¥Û¥¯¥Á¥±¡¢¥íー¥Á¥±¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢e⁺¡Ê¥¤ー¥×¥é¥¹¡Ë


¡ÒÎÁ¶â¡Ó


Âç¡¡¿Í¡¡¡¡9,900±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡


Ãæ¹âÀ¸¡¡¡¡6,600±ß(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡


¾®³ØÀ¸¡¡¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¡


¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤Î¤´Æþ¾ì¤ÏÂç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤­1Ì¾ÌµÎÁ¡ÊÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¡Ë¡£2¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸ÎÁ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥ÉÆâ¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


¢¨±«Å··è¹Ô¡¦¹ÓÅ·Ãæ»ß


¡Ò¤½¤ÎÂ¾³µÍ×¡Ó


´ë²è¡¦±¿±Ä¡¡¡§ºä°æ»Ô²»³Ú¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ


HP¡¡¡§¡¡https://green-flash-fes.com/


Instagram¡¡¡§¡¡@green_flash_fes


X¡¡:¡¡ @green_flash_fes




¡Ú°ìÈÌ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


ºä°æ»Ô²»³Ú¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¸ø¼°HP¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://green-flash-fes.com/



¡ÚºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò¡Û








¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û



¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å

Æü¤Î½Ð¤äÆüË×»þ¤Ë¡¢ÂÀÍÛ¤Î¾åÃ¼¤¬ÎÐ⾊¤Ë¸«¤¨¤ë¸½¾Ý¡£ÎÐ¸÷¡£ÎÐÁ®¸÷¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¹­¼­±ñ»²¾È¡Ë


ÆüËÜ³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼ÍÛ¡Ê¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ë¤È¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É¤Î¡ÖâÁ¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÎÐ¡×¤Î¼ÇÀ¸¤ò¿ä¤¹¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¸«¤¿¿Í¤Ë¡È¹¬±¿¤¬Ë¬¤ì¤ë¡É¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºä°æ»Ô¤Ç¤Ï²¿ÅÙ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥Õ¥§¥¹ÅöÆü¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£






¼ÇÀ¯¥ïー¥ë¥É

ËÌÎ¦¶þ»Ø¤Î¹­¤µ¤ò¸Ø¤ë¼«Á³Ë­¤«¤Ê¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¡£³¤¤È¼ÇÀ¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥ê¥¾ー¥È¡£


¹­Âç¤Ê¥Ñー¥¯Æâ¤Ë¤Ï¶²Îµ¤Î¿¹¤Ê¤É¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î²°Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢£±Æü¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ·¤Ó¤­¤ì¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤»ÜÀß¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª