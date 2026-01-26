ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö15Ç¯ÌÜ¤Î¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¤Ø¡×¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¡ÅìËÌ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä»Ù±ç¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ëÆÃÀß¥Úー¥¸
2026Ç¯3·î11Æü¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÌºÒÄ¾¸å¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Î©¤äÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤ä¡¢Éü¶½¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¯³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÃÄÂÎ¤Ê¤É¡£ÅìËÌ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ª»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ù±çÃÄÂÎ¤¬Ä¹¤¯·ÑÂ³Åª¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¡ÊÅìµþÅÔÃæÌî¶è ÂåÉ½Íý»ö º£Â¼µ×Èþ¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î´óÉÕ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´´óÉÕ¤ò¡¢ÅìËÌ¤Î½õÀ®ÀèÃÄÂÎ¤ËÁ÷¤êÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÌºÒ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯15Ç¯¡£¥Ï¥¿¥Á´ð¶âÀßÎ©¤«¤é15Ç¯¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÅìËÌ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä½õÀ®ÀèÃÄÂÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ´óÉÕ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊç½¸¤·¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ö15Ç¯ÌÜ¤Î¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¤Ø¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://www.hatachikikin.com/15years
¤É¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Éü¶½¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤ò¼«¤é¤ÎÎÏ¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÅìËÌÃÏ°è¤ä¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/86200/table/16_1_b9c98e1f63da65f8eea23058f9fd50ce.jpg?v=202601261151 ]
¡Ú¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¤È¤Ï¡Û
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸»þ¤Ë¡¢0ºÐ¤À¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ìµ»ö¤Ë¥Ï¥¿¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î²¼¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤«¤é20Ç¯´Ö·ÑÂ³Åª¤Ë¡¢ÈïºÒÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦´ð¶â¤Ç¤¹¡£2026Ç¯3·î¤ËÀßÃÖ¤«¤é15Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢»Ä¤ê¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ï5Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìËÌÈïºÒÃÏ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¤Î³èÆ°´ü´Ö½ªÎ»¸å¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»ýÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£½õÀ®¤È¤¤¤¦·Á¤Ç»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¿¥Á´ð¶â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://www.hatachikikin.com/