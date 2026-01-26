¡ÚÉÔÅÐ¹»¤«¤éµ¯¶È²È¤Ø¡Û¸½ÌòÄÌ¿®À©¹â¹»À¸¼ÒÄ¹¡¦´Ø¸ýÅí»Ò¤¬¡¢2/4³«ºÅ¡ÖÉÔÅÐ¹»¥é¥¤¥Õ¥Ê¥Ó¡×¥»¥ß¥Êー¤ËÅÐÃÅ·èÄê
¡Ö¹¥¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤òÃµµæ¤¹¤ë¶µ¼¼¡Ö¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒI like¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷¡§´Ø¸ýÅí»Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÉÔÅÐ¹»¥é¥¤¥Õ¥Ê¥Ó¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤Î´Ø¸ýÅí»Ò¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡Ö¸½ÌòÄÌ¿®À©¹â¹»À¸¤¬¸ì¤ë¡¡³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Çµ¯¶È¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢7Ç¯´Ö¤ÎÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÅö»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¤Ï¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤êµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢¼«¿È¤Îµ¤¤Å¤¡¦À®Ä¹¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿Æ»Ò¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÅÐÃÅ¤ÎÇØ·Ê¡§ÉÔÅÐ¹»¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¡×
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤¬¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼ÒÂåÉ½¤Î´Ø¸ýÅí»Ò¡Ê15ºÐ¡Ë¤â¡¢¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎÌó7Ç¯´Ö¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¶ìÇº¤¹¤ëÆü¡¹¤«¤é¡¢Éã¿Æ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊý¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¡¢2025Ç¯3·î¤ËÉã¤È¹çÆ±²ñ¼ÒI like¤òÀßÎ©¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌ¿®À©¹â¹»¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»¹âÅù³Ø±¡¤Ë¿Ê³Ø¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÈI like¤Î»Å»ö¤ÎÎ¾Êý¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇº¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÅÐÃÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÅöÆü¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¹âÅù³Ø±¡¤Î¸½ÌòÀ¸¤È¤¤¤¦Åù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢°Ê²¼¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- ÉÔÅÐ¹»´ü´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë
- ¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤È¿Æ¤Î´Ø¤ï¤ê
- µ¯¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï
- ¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ö¶È¡Ö¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡£
¢£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡¡³«ºÅ³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡ÖÉÔÅÐ¹»¥é¥¤¥Õ¥Ê¥Ó¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
- ¥»¥ß¥Êー¥Æー¥Þ¡§¸½ÌòÄÌ¿®À©¹â¹»À¸¤¬¸ì¤ë¡¡³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Çµ¯¶È¤·¤¿ÍýÍ³
- Æü»þ¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë 19¡§00～20¡§00
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ¼çºÅ¡§¥Ù¥Í¥Ã¥»¶µ°é¾ðÊó¡ÖÉÔÅÐ¹»¥é¥¤¥Õ¥Ê¥Ó¡×
- ¾ÜºÙ¡¦¿½¹þURL¡§https://benesse-gakuin-ss.resv.jp/direct.php?direct_id=760
¢£ ¡Ö¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë´Ø¸ýÅí»Ò¤Î¸¶ÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¹¥¤¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¹¤²¡¢¿¼¤á¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿Ãµµæ³Ø½¬·¿¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£
¡ã¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÆÃÄ§¡ä
- ¹¥¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢¹¤²¤ë¡¢¿¼¤á¤ë
»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¤ê¿¼¤á¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- Project based learning¡ÊPBL¡Ë
»ä¤¿¤Á¤Î¶µ¼¼¤Î³Ø¤Ó¤ÎÃæ¿´¤Ï¡ÖPBL¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·¿³Ø½¬¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ä¶½Ì£¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ä´¤Ù¡¢¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢È¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÂÐÏÃ¤Î½Å»ë
¤¿¤ÀÀµ²ò¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë´Ä¶ºî¤ê¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ëÂÎ¸³²ñ ³«ºÅ³µÍ×
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤È¤ª»ÒÍÍ¤¬°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁÂÎ¸³²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
- ³«ºÅÆüÄø¡¦²ñ¾ì
¡¡2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë 9:30～11:30¡¡Á¥¶¶»Ô¶ÐÏ«»ÔÌ±¥»¥ó¥¿ー
¡¡3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 10:30～12:30¡¡±º°Â»Ô»ÔÌ±¥×¥é¥¶¥¦¥§ー¥Ö101
¡¡3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë 10:30～12:30¡¡±º°Â»Ô»ÔÌ±¥×¥é¥¶¥¦¥§ー¥Ö101
- ÂÐ¾Ý¡§¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
- ¾ÜºÙ¡¦¿½¹þURL¡§https://forms.gle/eHPiRmLdaF6qgAs3A
¢£ ÂåÉ½¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´Ø¸ý Åí»Ò¡Ê¤»¤¤°¤Á ¤â¤â¤³¡Ë
¹çÆ±²ñ¼ÒI like ÂåÉ½ / ¥Ù¥Í¥Ã¥»¹âÅù³Ø±¡ 1Ç¯À¸
2010Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾®³Ø3Ç¯À¸¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»¹âÅù³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯3·î¡Ê15ºÐ»þ¡Ë¤ËÉã¿Æ¤È¶¦¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒI like¤òÀßÎ©¡£ÌîÌÓºä¥°¥íー¥«¥ë¤Î¼çºÅ¤¹¤ëÂè5²óSDGs¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¡×¾®ÏÀÊ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ÆÂç¾Þ¼õ¾Þ¡£
¢£ ¹çÆ±²ñ¼ÒI like ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¹¥¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÉÔÅÐ¹»·Ð¸³¼Ô¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ëÃµµæ³Ø½¬·¿¶µ¼¼¡Ö¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²è°ìÅª¤Ê¶µ°é¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¹¥¤¤ÎÃµµæ¤äÁÏºî³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼ÒI like
¡¦ ÂåÉ½¡§´Ø¸ý Åí»Ò
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãµµæ³Ø½¬·¿¶µ¼¼¡Ö¥é¥¤¥¯¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î±¿±Ä¡¢¶µ°é´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
¡¦ Web¥µ¥¤¥È¡§https://i-like-this-world.studio.site
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¹çÆ±²ñ¼ÒI like¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§´Ø¸ý
Email: taro.s@i-like-this.jp