YUMICORE ONLINE JAPAN TOUR 2026²¬»³³«ºÅ¡¢°ìÉô´°Çä¤Ë¤Ä¤ÄÉ²ÃÈÎÇä·èÄê¡ª
YUMICORE¡Ê¥æ¥ß¥³¥¢¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖYUMICORE ONLINE JAPAN TOUR 2026¡×²¬»³³«ºÅ¡Ê2026Ç¯3·î21Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ú°ìÉô¡Û¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡¢¿½¹þ³«»Ï£²Æü¤Ç´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ÈÄÉ²Ã³«ºÅ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢
°ìÉô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ°÷¸þ¤±¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë12:00¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¸þ¤±¤Î¡ÚÆóÉô¡Û¤Ï¸½ºß¤â¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖYUMICORE ONLINE JAPAN TOUR 2026¡×²¬»³³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ûー¥ë
¡Ê¢©700-0024 ²¬»³»ÔËÌ¶è±Ø¸µÄ®1ÈÖ4¹æ¡¿JR²¬»³±ØÃÏ²¼°ìÈÖ³¹Ä¾·ë¡¦ÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë
¢£ ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡Ú°ìÉô¡Û11:00～13:00
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ°÷¸þ¤±¡¦¼ÂÁ©¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡ÚÆóÉô¡Û14:15～16:15
½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¦ÂÎ¸³¼Ô¸þ¤±ÆþÌç¥ì¥Ã¥¹¥ó
¢£ ¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ
°ìÉô¤ÈÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑ¥Äー¥ë¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÉô¡Û¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ°÷¸þ¤±
¥íー¥éー¡¦Hogssy¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢´ûÂ¸²ñ°÷¸þ¤±¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¡£
¡ÚÆóÉô¡Û½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¦ÂÎ¸³¼Ô¸þ¤±
Hogssy¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¸ÆµÛ¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ù¤ëÆþÌç¥ì¥Ã¥¹¥ó¡£
¢£ »²²Ã»ñ³Ê
¡Ú°ìÉô¡Û
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ～¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ë¡¢
Èþ¥Ü¥Ç¥£¥×¥é¥ó²ñ°÷¡¿¥Ùー¥·¥Ã¥¯²ñ°÷¡¿¥¹¥¿¥¸¥ªÉÕÂÓ¥×¥é¥ó²ñ°÷¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤¢¤ëÊý
¢¨Ì¤Æþ²ñ¤ÎÊý¤â¡¢³ºÅö¥×¥é¥ó¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð»²²Ã²ÄÇ½
¡ÚÆóÉô¡Û
¥æ¥ß¥³¥¢¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¡¢ÂÎ¸³¼Ô¡¢²áµî¤ËÂà²ñºÑ¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½
¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÌä¤ï¤º¡Ë
¢£ »²²ÃÈñ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú°ìÉô¡Û»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡§5,000±ß
¡ÚÆóÉô¡Û»²²Ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡§3,000±ß
¡ÚÆóÉô¡Û¥Û¥°¥Ã¥·ーÉÕ¤¡§6,000±ß
¡Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡§¥Ùー¥¸¥å¡¿¥Û¥°¥Ã¥·ー¡§¥é¥Ù¥ó¥Àー¡Ë
▪️»ý¤ÁÊª
¡Ú°ìÉô¡ÛÆ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¥íー¥éー¡¢Hogssy¡¢¤ª°û¤ßÊª¡¢·¤ÂÞ
¡Ú°ìÉô¡ÛÆ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥ª¥ë¡¢¥è¥¬¥Þ¥Ã¥È¡¢¤ª°û¤ßÊª¡¢·¤ÂÞ
¢£ ¿½¹þÊýË¡
YUMICORE¸ø¼°¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤è¤ê¼õÉÕ
¢¨°ìÉô¤ÎÄÉ²ÃÈÎÇä¤Ï 1·î26Æü¡Ê·î¡Ë12:00～³«»Ï
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://studio-reserve.yumicorebody.com/home)
¡Ê1¡Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÊ»ÍÑ¤ª¤è¤Ó¡¢²áµî¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ê¤É¤Ç
2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÍøÍÑÍúÎò¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï
¤´¼«Ê¬¤ÇÀßÄê¤·¤¿ID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤Ë¤Æ¥í¥°¥¤¥ó
¡Ê2¡ËÈþ¥Ü¥Ç¥£1¡¦2¡¦3´ü¤Ç¾åµ¡Ê1¡Ë°Ê³°¤ÎÊý¤Ï
¥æ¥ß¥³¥¢Â¦¤ÇID¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
ID¡§¥æ¥ß¥³¥¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
¥Ñ¥¹¥ïー¥É¡§¤´¼«¿È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥æー¥¶ーID¡Ê¿ô»ú6~7·å¡Ë
(3)¿½¹þ¥µ¥¤¥È¤ÎÍøÍÑÍúÎò¤¬¤Ê¤¤¿·µ¬¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý
¤Þ¤¿¤ÏÈþ¥Ü¥Ç¥£1¡¦2¡¦3´ü°Ê³°¤ÎÊý¤Ï¿·µ¬ÅÐÏ¿¤ò¼Â»Ü
ÂåÉ½Yumico¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
48ºÐ¡¦3»ù¤ÎÊì¡£¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë·ò¹¯Åª¤Ê¤¯¤Ó¤ì¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¥È¥ìー¥Êー¡£
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤äÂÎ´´¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò³Ø¤Ó¡¢À°ÂÎ¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¸å¡¢¡Ö¤Û¤°¤·¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¡Ö¸ÆµÛ¡×¡ÖÂÎ´´¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥æ¥ß¥³¥¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£»ÑÀª¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÄ´¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¹ü³Ê¤ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ö¥³¥ê¤ÈÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¤ë ¥æ¥ß¥³¥¢Çú¤Û¤°¤·¡×¡¢¡Öç´Äù¤á¤ë¤À¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤Û¤«·×9ºý¡£
Ãø¼ÔÎß·×ÈÎÇäÉô¿ô¤Ï40ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
Ç¯Îð¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢°ú¤¾å¤¬¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ò¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒYumiCoreBody³µÍ×¡ä
ÀßÎ©¡§2018Ç¯9·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼ÅÄÍ§Èþ»Ò
½êºßÃÏ¡§106-0032 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-8-10 STEPÏ»ËÜÌÚ4³¬À¾´Û
»ñËÜ¶â¡§5000Ëü±ß
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://yumicorebody.com/
ÂåÉ½Yumico Instagram¡§https://www.instagram.com/yumicorebody/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/yumicorebody_official/
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@YumiCoreBody/featured
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@yumicorebody_official