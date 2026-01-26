¥»¥¬¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¡ÖSEGA Cooro(TM)¡×Âè2ÃÆ¡¡1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖSEGA STORE TOKYO¡×¤È¡ÖSEGA POP-UP SHOP in ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¡×¤ÇÈ¯Çä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ö¤³～¤í¤³¤í¡×¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ª¤µ¤Þ¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥êー¥º¡ÖSEGA Cooro(TM)️¡Ê¥»¥¬ ¤³～¤í(TM)️¡Ë¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖSEGA STORE TOKYO¡×¤ª¤è¤Ó¡¢2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖSEGA POP-UP SHOP in ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹¡×¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¥Á¥ã¥ª¡×¤È¡Ö¥Þ¥ê¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ä
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§ SEGA Cooro(TM)️¡Ê¥»¥¬ ¤³～¤í(TM)️¡Ë
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Û¥Ã¥°¡Ù¥Á¥ã¥ª¡¢¥Þ¥ê¥¢
¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§³Æ1,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)SEGA
¡¡
¡ã¼è°·Àè¡ä
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§SEGA STORE TOKYO
½»½ê¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®15-1 ½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³ 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00 ¢¨ÉÔÄêµÙ
¡¡
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§SEGA POP-UP SHOP in ¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹
´ü´Ö¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡¡¡¡¡§¶âÂô¥Õ¥©ー¥é¥¹ 6F¡¡KUUGO¥¹¥¯¥¦¥§¥¢
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
https://www.sega.jp/topics/detail/260116_2/
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»ÅÍÍ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£