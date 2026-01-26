ÌµÎÁ¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¡¿´Ú¹ñ¸ì¸¦½¤¤Ê¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ú¹ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎK-¥¢¥«¥Ç¥ßー
¹Ö»Õ¤Î¼Á¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¡ÖK-¥¢¥«¥Ç¥ßー( https://k-kaiwa.com/ )¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥âー¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ÄÞ¾®ÂÀÏº)¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±´Ú¹ñ¸ì¸¦½¤¤Î¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ò2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î·×4²ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ³«ºÅ
Æü»þ
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ～¡¢14»þ～
2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ～¡¢14»þ～
½êÍ×»þ´Ö
½êÍ×»þ´Ö¤Ï30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¡¢Zoom¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ë¡¿ÍÍÍ¤Î´Ú¹ñ¸ì¸¦½¤¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¤äK-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î²áµî¤Î³Ø½¬»öÎã¡¢ÎÁ¶â¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´»²²Ã¼Ô¤Ï¥«¥á¥é¡¦¥Þ¥¤¥¯OFF¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à(https://k-kaiwa.com/contact)¤«¤é¡¢²¼µ¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦µ®¼ÒÌ¾
¡¦¤´»²²Ã¿Í¿ô
¡¦¤´´õË¾Æü»þ
¡¦¤´¼ÁÌä¤äÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤Ê¤É
ÆâÍÆ
K-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î³èÍÑÎã¡¢¼ÂÀÓ
¥ì¥Ã¥¹¥ó²Á³Ê¡¢³ä°ú¾ò·ï
ÂÐ±þ¹Ö»Õ¤Î¤´¾Ò²ð
¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ì¥Ù¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤´Ã´Åö¼ÔÍÍÀìÍÑ´ÉÍý¥Úー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÍøÍÑÀâÌÀ¤Ê¤É
¡ÚÌµÎÁÀâÌÀ²ñ¤´»²²ÃÆÃÅµ¡Û
K-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥ì¥Ã¥¹¥óÌµÎÁÂÎ¸³2²ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê4,000±ßÁêÅö¡Ë
¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤´¼«¿È¤Ç¥µ¥¤¥È¤Î»ÈÍÑ´¶¤ä¹Ö»Õ¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢25Ê¬¤ÎÂÎ¸³¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò2²ó¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥°¥ëÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ä°§»¢¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¡¢K-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÎ¸³¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
K-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎË¡¿Í¸þ¤±´Ú¹ñ¸ì¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡ÖË¡¿Í¸þ¤±´Ú¹ñ¸ì¸¦½¤ No.1¡×¤òÌÜ»Ø¤¹K-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù84¼ÒÍÍ¤Ë¸Ä¡¹¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Ë¡¿ÍÍÍÀìÍÑ¤´°ÆÆâ¥Úー¥¸
https://k-kaiwa.com/page/corporation
ÆüËÜ¸ìÎ®Äª¡¢¡Ö»È¤¨¤ë¡×´Ú¹ñ¸ì¤ò¶µ¤¨¤ë¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ç¤¢¤ë¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¡¢¥ì¥Ù¥ë¡¦ÌÜÅª¡¦ÌÜÉ¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òË¡¿ÍÍÍ¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼õ¹Ö¼ÔÍÍ¤Î¼õ¹Ö¾õ¶·¤ò´ÊÃ±¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¸¦½¤¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¸þ¤±´ÉÍý¥Úー¥¸¤âÌµÎÁ¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
¥ì¥Ù¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â½éµé～¾åµé¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥¹¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Ë¡¿Í¸þ¤±¥ì¥Ã¥¹¥óÄó¶¡¼ÂÀÓ
´Ú¹ñÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¡¡S¥°¥ëー¥×ÍÍ
ÄÌ¿®¥¢¥×¥ê¡¡L¥°¥ëー¥×ÍÍ
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡¡LÍÍ
¿©ÉÊ²Ã¹©´ØÏ¢¡¡C¥°¥ëー¥×ÍÍ
¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¡¡B¼ÒÍÍ
¹ñÆâÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¡¡C¼ÒÍÍ
µ»½Ñ´ØÏ¢¡¡M¼ÒÍÍ
»þ·×¥áー¥«ー¡¡S¼ÒÍÍ
Â¾
K-¥¢¥«¥Ç¥ßー¤È¤Ï
´Ú¹ñ¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤¯¤Ê¤ë¡¢°ìÈÖ¶á¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¡ÖK-¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×
¡Ö´Ú¹ñ¤¬¤°¤Ã¤È¶á¤¯¤Ê¤ë ¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤´Ú¹ñ¸ì¶µ¼¼¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó¤Î´Ú¹ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬Í½Ìó¡¦¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢§²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥âー¥ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê http://small-bridge.com ;¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶¶ÄÞ¾®ÂÀÏº
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F
ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡§2010Ç¯2·î1Æü
K¥¢¥«¥Ç¥ßー ¡§https://k-kaiwa.com/
¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡§ã·Æ£¡¡support@k-kaiwa.com