ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¥é¥¹ÎøÀîÌø¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë½¢Ç¤¡ª¥¹¥Þ¥Û¤Ç±Ó¤à¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø¡×1,800ºîÉÊÆÍÇË

¢£ÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë¥é¥¹Îø¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤
ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤·Ñ¶³µ¬¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ10Æü¤Ç·ëº§¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¤È¤¤á¤¤ËËþ¤Á¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÉÂ¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¤¿¸å¤â¤´¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ä¹¬¤»¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎø¤·¤Æ¤¤¤ëº£¤¬°ìÈÖ»ä¤é¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤é¤·¤¯³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥é¥¹Îø¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤´·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤òÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥é¥¹Îø¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÀîÌø¤Ã¤Æ¡¢¤à¤º¤«¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤Ë¤Î¤»¤ë¤À¤±¡£
ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢
´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Á´Éô¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤¤á¤¯µ¤»ý¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤·¡¢
Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤¬¾¯¤·ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦ºÐ¤À¤«¤é¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÀµÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤¬½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤ä¡¢¤Õ¤È²êÀ¸¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤¬¡¢
ÀîÌø¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÄ¾Á°¡¢2·î13Æü(¶â)¤ËºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤òÈ¯É½
½¸¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ê¸·Àµ¤Ë¿³ºº¤µ¤ì¡¢2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¤Ë¥é¥¹Îø¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¾Þ¡¦Éû¾Þ¡ä
- ºÇÍ¥½¨¾Þ(1Ì¾)¡§30,000±ßÁêÅö¤Î¥®¥Õ¥È+¡Ö¥é¥¹Îø¡×1Ç¯´ÖÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È
- Í¥½¨¾Þ(3Ì¾)¡§10,000±ßÁêÅö¤Î¥®¥Õ¥È
- ¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ(³Æ1Ì¾¤º¤Ä)
- - µÆÇµ¤µ¤óÆÃÊÌ¾Þ¡§ÆÃÊÌ¹ÖÉ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢5,000±ßÁêÅö¤Î¥®¥Õ¥È
- - Çò¸Í¥ß¥Õ¥ë¤µ¤óÆÃÊÌ¾Þ¡§ÈþÍÆ²È¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢Îø¤Ë¸ú¤¯¥³¥¹¥á¥»¥Ã¥È¡Ê5,000±ßÁêÅö¡Ë
- - ¥Ï¥ë¥á¥¯ÆÃÊÌ¾Þ¡§ÆÃÊÌ¹ÖÉ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ª¤Ê¤«ÂÐºö¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ï¥ë¥á¥¯ È¯¹Ú¥Ù¥¸¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ê30ÆüÊ¬¡Ë
- - ÇßµÜ¥¢¥ó¥ÊÆÃÊÌ¾Þ¡§Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ö¥é¥¹Îø¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸æ¼ë°õÄ¢
¢£°ú¤Â³¤ºîÉÊ¤òÊç½¸Ãæ
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç°ú¤Â³¤ºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä
- ¥é¥¹Îø¸ø¼°X(https://x.com/laskoi_official)¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¾å¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥é¥¹ÎøÀîÌø2026¡×¤òÉÕ¤±¤ÆºîÉÊ¤òÅê¹Æ
- ¥é¥¹Îø¥¢¥×¥êÆâ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ÎÅê¹Æ(¥é¥¹Îø¥æー¥¶ー¸ÂÄê)
¡ã±þÊç¾ò·ï¡ä
- Ç¯Îð¤äº§Îò¡¢Îø°¦·Ð¸³¤òÌä¤ï¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤ÎÀîÌø
- Á´³Ñ25Ê¸»ú°ÊÆâ(»úÍ¾¤ê¤òÁÛÄê)
- ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤Ë¸Â¤ë
- Ç¯Îð¡¢´ûº§¡¦Ì¤º§¡¢º§Îò¤ÎÍÌµ¤ÏÉÔÌä
- ±þÊç¿ô¤ËÀ©¸Â¤Ê¤·(1²ó¤ÎÁ÷¿®¤Ë¤Ä¤1ºîÉÊ)
¢¨Âè»°¼Ô¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÆâÍÆ¤ä¸ø½øÎÉÂ¯¤ËÈ¿¤¹¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¿³ººÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¡¢¿³ººÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçºîÉÊ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNS¡¢¹¹ðÅù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²èÇØ·Ê
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹âÇ¯¤ÎÎø°¦¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÉÁ¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î23Æü¤è¤êÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤äº§Îò¤òÌä¤ï¤º¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Õ¤ÈË¬¤ì¤ëÎø¿´¤ä¤È¤¤á¤¤ò¡¢¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤ÎÀîÌø¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥é¥¹Îø¡¦¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¤¬40～80Âå¤ÎÃË½÷1,926Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Îø³è¡¦º§³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬87.6¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¾Íè¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Îø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿Á°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤ËÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤òÆÃÊÌ¿³ºº°÷¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬Îø¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î¼«Á³¤µ¤ä¤È¤¤á¤¤ò¡¢ÀîÌø¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î½ª³è¤ÈÎø°¦¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº(2025Ç¯)(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000017594.html)¡×
¢£¡Ö¥é¥¹Îø¡×¤ÎÆÃÄ§
40ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Îø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ±À¤Âå¤¬¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤«¤é1¥ö·î°ÊÆâ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Î¨¤Ï97%(¢¨)¤È¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿å½à¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö´é¼Ì¿¿»£±Æ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ä¡ÖÏÃÂê¤Î¥ì¥³¥á¥ó¥É¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê½é¿´¼Ô¤ÎÂç¿ÍÀ¤Âå¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Ç¯Îð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤àÁ°¸þ¤¤ÊÊý¡¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î½¸·×¡£ÅÐÏ¿¤«¤é2Æü°ÊÆâ¤ËÍøÍÑ¤ò¼¤á¤¿Êý¤ò½ü¤¯
¡Ö¥é¥¹Îø¡×¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://app.adjust.com/1r8g9tsc
¢£¡Ö¥é¥¹Îø¡×ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
- ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÅÐÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿¤é¡¢¼ñÌ£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¦µï½»ÃÏ¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÁê¼ê¤ò¤µ¤¬¤¹
- µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÁê¼ê¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤òÁ÷¿®
- Î¾¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°À®Î©¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¸ò´¹²ÄÇ½¤Ë
¢£¥é¥¹Îø¡¦¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://laskoi.jp/blog)
¡Ö¥é¥¹Îø¡¦¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¡×¤Ï¡¢40Âå°Ê¾å¤ÎÎø°¦¡¦º§³è¤Î¼ÂÂÖ¤ò¡¢¥Çー¥¿¤ÈÀ¼¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¡¢¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯ÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
Äê´üÅª¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢ÂÎ¸³¥¹¥Èー¥êー¤Î¼ý½¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÎÎø¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³¤Ë¸ì¤é¤ì¡¢¶¦´¶¤¬¹¤¬¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥é¥¹º§¸¦µæ½ê¡×Æâ¿Íµ¤¥ì¥Ýー¥È¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹Îø¡¡³µÍ×
¡ÖÎø¤¹¤ë¼«Í³¤È¤È¤¤á¤¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢40Âå°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥é¥¹Îø¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç9Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ISMSÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¡£
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÎø°¦¡¦·ëº§¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¶¨²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡§DMMA¡Ë¤Ë½à²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÊÍøÍÑ´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¹Îø
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO: »³¸ý¹·À±
½êºßÃÏ: ¢©150-0021 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾1-10-1 ¥Õ¥¸¥ï¥é¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 2F
Web¥µ¥¤¥È: https://laskoi.jp/