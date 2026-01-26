²£ÉÍ»Ô¤Î¼¡À¤Âåµ¯¶È²È°éÀ®µòÅÀ¡ÖYOXO BOX¡×¤Ë¤Æ¡¢²£ÉÍ¶ä¹Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿Æ»Ò¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤Ï¤Þ¤®¤ó ¤ª¤«¤Í¤Î¶µ¼¼¡¦¤·¤´¤È¤Î¶µ¼¼¡×¤ò2·î1Æü¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Òplan-A¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Áêß· µ£¡¢°Ê²¼¡Öplan-A¡×¡Ë¤Ï¡¢±¿±Ä¼õÂ÷¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô¤Î¼¡À¤Âåµ¯¶È²È°éÀ®µòÅÀ¡ÖYOXO BOX¡Ê¤è¤¯¤¾¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡§ÊÒ²¬ Ã£Ìé¡¢°Ê²¼¡Ö²£ÉÍ¶ä¹Ô¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¿Æ»Ò¸þ¤±ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¤Ï¤Þ¤®¤ó ¤ª¤«¤Í¤Î¶µ¼¼¡¦¤·¤´¤È¤Î¶µ¼¼ in YOXO BOX¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²£ÉÍ¶ä¹Ô¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶âÍ»¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢YOXO BOX¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëµ¯¶È²ÈÀº¿À¡Ê¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ë¶µ°é¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö¤ª¤«¤Í¡×¤ÎÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¡¢¼Ò²ñ¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö»Å»ö¡×¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¢ÃÏ¸µ²£ÉÍ¤Î´ë¶È¤Î»öÎã¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢£ºêÍÛ¸®¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤¤ä¤ªÊÛÅö¡×¤òÂêºà¤Ë»Å»ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ø¤Ö
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒºêÍÛ¸®¡ÊËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥·¥¦¥Þ¥¤¤ä¤ªÊÛÅö¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢»Å»ö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹Í¤¨Êý¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¤Ï¤Þ¤®¤ó ¤ª¤«¤Í¤Î¶µ¼¼¡¦¤·¤´¤È¤Î¶µ¼¼ in YOXO BOX
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～12:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï 9:45¡Ë
¾ì½ê¡§ YOXO BOX¡Ê²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÈø¾åÄ®1-6 ICON´ØÆâ1³¬¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§ Ãæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¡Ê¾®³ØÀ¸¡¦Âç³ØÀ¸¤Î»²²Ã¤â²Ä¡Ë
Äê°÷¡§ÀèÃå20ÁÈ¡ÊºÇÂç40Ì¾¡Ë¢¨ÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê
»²²ÃÈñ¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¶ä¹Ô
¶¦ºÅ¡§plan-A¡Ê¼¡À¤Âåµ¯¶È¿Íºà°éÀ®µòÅÀ±¿±Ä»ö¶È¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ(¢¨)¹½À®´ë¶È¡Ë
¢¨¼¡À¤Âåµ¯¶È¿Íºà°éÀ®µòÅÀ±¿±Ä»ö¶È¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤Ï¡¢YOXO BOX¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿»°É©ÃÏ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´´»ö¼Ò¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢plan-A¤Î»°¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë´ë¶ÈÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
10:00～10:30¡¡¤Ï¤Þ¤®¤ó ¤ª¤«¤Í¤Î¶µ¼¼
¡¡ー¡¡¤ª¤«¤Í¤È»Å»ö¤Î´Ø·¸
¡¡ー¡¡¤Ê¤¼Æ¯¤¯¤Î¤«¡©
10:30～10:50¡¡¥ïー¥¯¡Öikigai(À¸¤¤¬¤¤)¥·ー¥È¡×
10:50～11:20¡¡ºêÍÛ¸® ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Èー¥¯
¡¡ー¡¡¥·¥¦¥Þ¥¤¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤Þ¤Ç
¡¡ー¡¡¿¿¿´¤È¤ª¤«¤Í¤ÎÎ®¤ì
11:20～11:50¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¥ïー¥¯
11:50～12:00¡¡¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¦¤Þ¤È¤á
¡ã¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡ä
²¼µ¤ÎPeatix¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://yoxo260201.peatix.com/
¢£¡Ö¤Ï¤Þ¤®¤ó ¤ª¤«¤Í¤Î¶µ¼¼¡×¤È¤Ï
¤Ï¤Þ¤®¤ó ¤ª¤«¤Í¤Î¶µ¼¼¤Ï¡¢¤ª¤«¤Í¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤òÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²£ÉÍ¶ä¹ÔÆÈ¼«¤Î¶âÍ»¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª¤«¤Í¤Î´ðÁÃ¶µ°é¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤«¤Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡×¡Ö¤ª¤«¤Í¤Î»È¤¤Êý¡×¡Ö¶âÁ¬´ÉÍý¡×¡ÖÆ¯¤¯°ÕµÁ/¿¦¶È´Ñ¡×¤Ê¤É¤Î¹àÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¾®³Ø¹»¤«¤éÂç³Ø±¡¡¦Âç¿Í¤Ø¤Î¼ø¶È¡¦¹ÖµÁ¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É³Æ½ê¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°ìÉôÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶µºà¤Ï¡¢Æ°²è¤ä¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¤³¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤¬³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê¸øºâ¡Ë¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¼çºÅ¤Î¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¶µ°é¶µºà»ñÎÁÉ½¾´2023¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤Î¡ÖÆâ³ÕÉÜÆÃÌ¿Ã´ÅöÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³Æ½ê¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¶ä¹Ô¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖYOXO BOX¡×¤È¤Ï
¼¡À¤Âåµ¯¶È¿Íºà°éÀ®µòÅÀYOXO BOX¡Ê¤è¤¯¤¾¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÃÏ°è¡¦À¸³èÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¤ä¡¢Ãæ¹âÀ¸Åù¤Îµ¯¶È¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¼ãÇ¯ÁØ¤Ê¤É¡¢¾Íè¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
plan-A¤Ï¡¢±¿±Ä¼õÂ÷¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼ãÇ¯ÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿µ¯¶È¥Þ¥¤¥ó¥É¾úÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖYOXO NEXT¡×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ¯¶È²È°éÀ®¤äÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Îµ¯¶È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¶ä¹Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãplan-A Ë¡¿Í³µÍ×¡ä
ÀßÎ©¡§2018Ç¯5·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Áêß·µ£
½»½ê ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÂÀÅÄÄ®6ÃúÌÜ84¡¡¿ÀÎÈ¥Ó¥ë403
URL¡§https://plan-a-02.co.jp/ ¡ÊYOXO BOX¡§https://yoxonext.jp/ ¡Ë
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@plan-a-02.co.jp