¡ÚÄ¹ÌîÈ¯¡¦°åÎÅµ¡´ï¡ÛÉþ¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤À¤±¤Ç¡¢»Å»ö»þ´Ö¤¬¡Ö¼£ÎÅ»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£¥¿¥¤¥Ñ»þÂå¤Î¿·Äó°Æ¡£¡ÖNagara Reset¡Ê¥Ê¥¬¥é¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬2026Ç¯1·î24Æü¤è¤êMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï
Future Memory¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÆâ ÈþÊæ¡¢ËÜ¼Ò¡§Ä¹Ìî¸©±ö¿¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢Éþ¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤À¤±¤Ç²¹Ç®¼£ÎÅ¤¬¤Ç¤¤ë´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡ÖNagara Reset¡Ê¥Ê¥¬¥é¡¦¥ê¥»¥Ã¥È¡Ë²¹Ç®¥±¥¢¥Ù¥ë¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¿¥é¥·¥¤¤â¤Î¤äÂÎ¸³¤Î±þ±ç¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¡ÖMakuake¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¡×¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥Ñ»þÂå¤Î¿·Äó°Æ
¡ÚMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡Û https://www.makuake.com/project/futurememory_2512/
¢¨¸½ºß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø³«Ãæ
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¡§·ò¹¯´ÉÍý¤â¡Ö¥¿¥¤¥Ñ¡×¤Î»þÂå¤Ø
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤É¤Ç¼«³Ð¾É¾õ¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÎÇº¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¹øÄË¡×¤ÏÃËÀ¤ÇÂè1°Ì¡¢½÷À¤Ç¤â¡Ö¸ª¤³¤ê¡×¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂè2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹øÄË¤ä¸ª¤³¤ê¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¹ñÌ±ÉÂ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÇº¤ß¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤äÀ°ÂÎ¤ËÄÌ¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¸½Âå¿Í¤¿¤Á¤Ø
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÉÔÄ´¤Î¿¼¹ï¤µ¡×¤È¡Ö¥±¥¢»þ´Ö¤ÎÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦Ì·½â¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥±¥¢¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¼£ÎÅ»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ ¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×À¤ÂÓ°÷¤Î·ò¹¯¾õ¶· - ¼«³Ð¾É¾õ¤Î¾õ¶·¤è¤ê
²¹Ç®¼£ÎÅ¤Ç¥ê¥«¥Ð¥êーÃæ
¢£ Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ò¡Ö¼£ÎÅ»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢3¤Ä¤Î³èÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë
1. ¡Ú¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÛÃåÃ¦1ÉÃ¡£»Å»öÃæ¤Ë¡Ö²¹Ç®¼£ÎÅ¡×
¤Ê¤¬¤é²¹³è¤Î¥¹¥¹¥á
Éþ¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÃåÂØ¤¨¤ÏÉÔÍ×¡£¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯Ãæ¤Ë¡¢¥³¥ê¤Î¥±¥¢¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. ¡Ú¤´¼«Âð¤Ç¡Û¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¡¢¶Ë¾å¤Î¥±¥¢»þ´Ö¤Ë
¿²¤ëÁ°¤Î»êÊ¡¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£
µ¢Âð¸å¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»þ´Ö¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼£ÎÅ»þ´Ö¤Ë¡£¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿²¹¤«¤µ¤¬¿¼Éô¤Þ¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¡Û¡Ö·ò¹¯¡×¤òÂ£¤ë
¹øÄË¡¢¸ª¤³¤ê¤Ï¹ñÌ±ÉÂ¡£
Æñ¤·¤¤ÀßÄê¤ÏÉÔÍ×¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤Ç»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µ¡³£Áàºî¤¬¶ì¼ê¤Ê¤´Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ÖNagara Reset¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ³Î¤«¤Ê¸ú²Ì¸úÇ½¤ò»ý¤Ä¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×
°ìÈÌÅª¤ÊËÉ´¨¥°¥Ã¥º¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡×¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ë²¹¤«¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈèÏ«²óÉü¡×¤ä¡Ö·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡×¤Ê¤É¡¢°Ê²¼¤Î¸ú²Ì¸úÇ½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ú²Ì¸úÇ½¡Û²¹Ç®¼£ÎÅ´ï¤È¤·¤ÆÅÅÇ®¤Ë¤è¤ë²¹Ç®¸ú²Ì¡Ê°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë ¡Ê£±¡ËÈèÏ«²óÉü ¡Ê£²¡Ë·ì¹Ô¤ò¤è¤¯¤¹¤ë ¡Ê£³¡Ë¶ÚÆù¤ÎÈè¤ì¤ò¤È¤ë ¡Ê£´¡Ë¶ÚÆù¤Î¤³¤ê¤ò¤Û¤°¤¹ ¡Ê£µ¡Ë¿À·ÐÄË¡¢¶ÚÆùÄË¤ÎÄË¤ß¤Î´Ë²ò ¡Ê£¶¡Ë°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤ò³èÈ¯¤Ë¤¹¤ë
¼«Ê¬ËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡£
2. Éþ¤Î¾å¤«¤é¤¿¤Ã¤¿1ÉÃ¡ª´ÊÃ±ÁõÃå
¡ÖÀìÍÑ¥«¥Ðー¡×¤Ä¤
¡ÖÉþ¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¡×¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÀìÍÑ¥«¥Ðー¤Ë¤è¤ê¡¢ÃåÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¡¢»Å»öÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ö»þ¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¤¹ ¡£°áÉþ¡Ê¥·¥ã¥Ä¤äÇö¼ê¥Ë¥Ã¥ÈÅù¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¤âÂÎ¤Î¿¼Éô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¹¤á¤Þ¤¹ ¡£Ä¾ÀÜÈ©¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á±ÒÀ¸Åª¤Ç¡¢Äã²¹¤ä¤±¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÄã¸º¤·¤Þ¤¹ ¡£
¹ø¤Î¥³¥ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ª¤³¤ê¤ò´ËÏÂ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥¶¤ÎÄË¤ß¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¿®Íê¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÉÊ¼Á¡£
ËÜÂÎ¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò±óÀÖµ»¸¦¤¬Ã´Åö ¡£¾¼ÏÂ63Ç¯¤Ë°åÎÅÍÑ¶ñÀ½Â¤¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ°¹ü±¡Åù¤Ø²¹Ç®¼£ÎÅ´ï¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹ ¡£
°Â¿´¤ÎÆüËÜÀ½¤Ç¤¹
¢£ À½ÉÊ»ÅÍÍ
¡Ú²¹Ç®¼£ÎÅ´ï¡Û
¡ü¾µÇ§ÈÖ¹æ¡§ 21300BZZ00494000
¡ü´ÉÍý°åÎÅµ¡´ï¡Ö²ÈÄíÍÑ²¹Ç®¼£ÎÅ´ï¡×JMDN¥³ー¥É71017000
¡üËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§40¡ß25¡ß2cm
¡üËÜÂÎ½ÅÎÌ¡§Ìó680g
¡üÅÅ¸»Äê³Ê¡§AC100V¡¢50/60Hz
¡üÄê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡§60W
¢¨¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÎô²½¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡ü¥³ー¥É¤ÎÄ¹¤µ¡§1m80cm
¢¨É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±äÄ¹¥³ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¡üºà¼Á¡§È¯Ç®ÂÎ¡¢ÃÇÇ®ºà¡¢±óÀÖ³°Àþ¥·ー¥È¡¢¥«¥Ðー¡Ê¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë£±£°£°¡ó¡Ë
¡üÀ½Â¤¹ñ¡§ÆüËÜ¡ÊÄ¹Ìî¸©°ÂÆÞÌî»Ô¡Ë
¡ü°ÂÁ´µ¡Ç½¡§ 1»þ´Ö¥ªー¥È¥ª¥Õ¥¿¥¤¥ÞーÉÕ¤
¡ÖËÜÂÎ¡Ê±¦¤Ï¤¸¡Ë¡×/¡ÖËÜÂÎ¥«¥Ðー(Ãæ±û¡Ë¡×¡Ö¸ÇÄêÍÑ¥Ù¥ë¥È¡Êº¸4ËÜ¡Ë¡×
¡ÚËÜÂÎ¥«¥Ðー¡Û¢¨°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ü¥«¥Ðー1¸Ä¡§42¡ß26.5cm
¡ü¸ÇÄêÍÑ¥Ù¥ë¥È¡Êº¸¡Ë2ËÜ¡§48¡ß7cm
¡ü¸ÇÄêÍÑ¥Ù¥ë¥È¡Ê±¦¡Ë2ËÜ¡§48¡ß7cm
¡üÁÇºà¡§¥«¥ÐーÉôÊ¬¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢¥Ù¥ë¥ÈÉôÊ¬¡§¥é¥Ðー
¡üÀ¸»º¹ñ¡§ ÆüËÜ¡ÊËÜÂÎ¡Ë¡¢Ãæ¹ñ¡Ê¥«¥Ðー¡Ë
¢£¡ÚMakuake¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡§ ¡ÚÆüËÜÀ½¡¦°åÎÅµ¡´ï¡ÛÉþ¤Î¾å¤«¤é´¬¤¯¤À¤±¡£»Å»ö»þ´Ö¤ò¡Ö¼£ÎÅ»þ´Ö¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë²¹Ç®¥Ù¥ë¥È
´ü´Ö ¡§ 2026Ç¯1·î24Æü～2026Ç¯2·î27Æü
Äê²Á¡§49,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¡Ë
¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¡§
¡ãÄ¶Ä¶Áá³ä¡ä30¡ó¥ª¥Õ 34,860±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ)
¡ãÄ¶Áá³ä¡ä 28¡ó¥ª¥Õ 35,856±ß(ÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁ¹þ)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢
¡Ú ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§ Future Memory¹çÆ±²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ ÌÚÆâÈþÊæ
¡¦URL¡§ https://f-memory.com/