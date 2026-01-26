¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ÈÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¡¢AI¥ì¥Ó¥åー¤Ë¤è¤êÀè¹ÔÉ¾²Á¡ª¿·µ¡Ç½¡ÖProject Entropy Score¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥Èー¥é¥Ü¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¡§¸åÆ£ ÍÎÊ¿¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤ÎÀß·×¡¦¶¦Í¤ò»Ù±ç¤¹¤ëWeb¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¥Ã¥¯¥×Éè¡×¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¡Ç½ ¡ÖProject Entropy Score¡× ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÉ½¸½¡¢¶¦Í¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î¡Ö¼Á¡×¤òÄêÎÌÉ¾²Á¤¹¤ëµ¡Ç½¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖProject Entropy Score¡× ¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Web¾å¤ÇºîÀ®¤·¤¿¡Ö¥×Éè¡×¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÉ½¸½¤·¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¹ÔÀß·×¡Ë¤ò¸µ¤Ë¡¢¡ÖÀ®¸ù³ÎÎ¨¡×¤È¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¡×¤ò¼«Æ°¤Ç»»½Ð¤·¡¢¿ôÃÍ²½¡¦²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ÏÉ¾²Á¤Îº¬µò¤ª¤è¤ÓÍýÍ³¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¡Æ¤¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Project Entropy Score¡¡¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È²èÌÌ
¡Ú¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¡Û¡¡https://report.kickpufu.com/reports/sample.html
¡Úµ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý¡Û¡¡¡¡¡¡https://kickpufu.com/pufu-ai-review-usage
¡Ú¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡https://kickpufu.com/pufu-ai-review-introduction
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¤µ¤¯¤é¤ÎAI Engine¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ó¥×¥È¤äÆþÎÏ¾ðÊó¤ÏAIÂ¦¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤º¡¢³Ø½¬¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡Ûhttps://www.sakura.ad.jp/aipf/ai-engine/
Project Entropy Score¡×µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¾ðÊóµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô½ð²£ÃÇ·¿¤Î¼ÒÆâ²þÁ±¤ä¿·µ¬»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯À©ºî¶ÈÌ³¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¡¢ÁÈ¿¥É÷ÅÚÊÑ³×¤Ê¤É¡¢Ê£»¨À¤Î¹â¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢²áµî¤ÎÁ°Îã¤ä¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤â¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÌäÂê¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿Ê¤áÊý¤ò¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¹Í¤¨¡¢É½¸½¤Ç¤¤ëÉ½µË¡¡Ö¥×Éè¡×¤òÄó¾§¤·¡¢½ñÀÒ¤äWeb¥µー¥Ó¥¹¤Î·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡×¤È¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ä¥æー¥¶¤ÎÊý¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¤¤ÊÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤â¡¢½ñ¤¤¤¿Ãæ¿È¤ÎÎÉ¤·°¤·¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
²ÝÂê²ò·è¤ÎÆÍÇË¸ý
¡¡º£²ó¡¢³«È¯¥Áー¥à¤Ç¤Ï¾ðÊó²Ê³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¥¨¥ó¥È¥í¥Ôー¡×¤Î³µÇ°¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ½Ò¤µ¤ì¤¿¥×Éè¤Î¡Ö¼Á¡×¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¹½ÁÛ¤Î¤Ê¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½¾õÇ§¼±¡×¡Öº£¸å¼è¤ê¤¿¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÌÜ»Ø¤¹¾õÂÖ¡×¤ÎÏÀÍýÅªÀ°¹çÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾Íèµ¯¤¤¦¤ë¶ÉÌÌ¤Î¾ì¹çÊ¬¤±¤È³ÎÎ¨¤ò·×»»¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡Ö¥·¥ã¥Î¥ó¥¨¥ó¥È¥í¥Ôー¡×¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òºîÀ®¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²áµî¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢·ë²Ì¤ÏÎòÁ³¤Ç¤·¤¿¡£²áµî¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®¸ù¼ºÇÔ¤È¿ôÃÍÉ¾²Á¤Ë¤Ï¡¢³Î¤«¤ÊÁê´ØÀ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍ¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¹Í¤Î¼Á¤Ë¤Ï4ÃÊ³¬¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±. »×¹Í¤ÎÉé²Ù¤ÈÀ®¸ù³ÎÎ¨¤ÎÎ¾Êý¤¬Äã¤¤
£². Éé²Ù¤ò¤¢¤²¤Æ¤â¡¢À®¸ù³ÎÎ¨¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
£³. Éé²Ù¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®¸ù³ÎÎ¨¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë
£´. ·Ú¤¤Éé²Ù¤Ç¤â¡¢¹â¤¤À®¸ù³ÎÎ¨¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë
¡¡¥µー¥Ó¥¹¾å¤Ç¡Ö¥×Éè¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¥ì¥Ýー¥ÈÀ¸À®¥Ü¥¿¥ó¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¡¢30ÉÃ¤Û¤ÉÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¥ì¥Ó¥åー¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ®¸ù³ÎÎ¨¤È»×¹Í¤ÎÉé²Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜµ¡Ç½¤Î´üÂÔ¸ú²Ì
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤òÌ¤Íè¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ü¼Â¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»öÁ°¸¡Æ¤¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å
¡ü¾å»Ê¤äÀÕÇ¤¼Ô¤«¤é¡¢Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Î¿×Â®²½
¡ü¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿¶îÆ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤Î¶ñ¸½²½
¡ü¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¤Î¤¿¤á¤Î¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë
¡ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»×¹ÍÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò¡¢Ì¤Íè¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±¿±Ä¤ä¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖProject Entropy Score¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤·¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¡¦¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¼èÆÀ¤ò¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë ¼Â¾Ú¸¦µæ¥Ñー¥È¥Êー¤È¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¥Ñー¥È¥Êー ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¾Ú¸¦µæ¥Ñー¥È¥Êー¡§Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦HR ¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡¡Åù
¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¡§¿ÍºàÁÈ¿¥³«È¯´ë¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¡Åù
¡¡Å¬ÀÚ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥ー¥à¹½ÃÛ¤ä¼ý±×´Ô¸µ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃµö½Ð´ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¡¢¶¦ÁÏ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¡§¸åÆ£ ÍÎÊ¿
Ï¢ÍíÀè¡§kickpufu@gotolab.co.jp
¿äÁ¦¤Î¸ÀÍÕ
¸¶Ã¤ÆÁ»á¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ¿Í¹©Êª¹©³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¡½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¥¨¥ó¥È¥í¥Ôー¤Î³µÇ°¤Ç¿ôÃÍ²½¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡Ö»×¹Í¤Î¼Á¡×¤ÎÂª¤¨Êý¤Ï¡¢½ÏÎý¼Ô¤Î°ÅÌÛÃÎ¤Î²Ä»ë²½¤ä·Ñ¾µ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤·¤¦¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤È¿ÌÌ¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤¤¤Á¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¸åÆ£ÍÎÊ¿¡Ê¥´¥Èー¥é¥Ü¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¼Â¤Ï¡¢°ìÈÖ½é¤á¤Ë¡Ö¥×Éè¡×¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¤â¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡Ö¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÉÌÌÊ¬´ô¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í´Ö¤ÎÆ¬¤È¼êºî¶È¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Û¤¦¤â¤Ê¤¯¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·×»»¤ò¡¢LLM¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥Èー¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ç¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ³«È¯¡¢PM/PL¿Íºà°éÀ®¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÇ½ÎÏ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡¢¶ÈÌ³²þÁ±¡¢°éÀ®ÂÎ·Ï¸¡Æ¤»Ù±ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¹½ÁÛ¤Î¶¦ÍSaaS¡Ê¥¥Ã¥¯¥×Éè¡Ë»ö¶È¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¹Ô»Ù±ç²È¡¡¸åÆ£ÍÎÊ¿
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉô¥·¥¹¥Æ¥àÁÏÀ®³Ø²ÊÂ´¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢ÁÈ¿¥³«È¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³«È¯Åù¡¢²£ÃÇÅª¤Ê·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²¿¤ò¡¦¤É¤³¤Þ¤Ç¡¦¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤«¤¬Äê¤á¤Å¤é¤¤¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿Ê¹Ô¼êË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¹©³Ø¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥´¥Èー¥é¥Ü¡¡Ã´Åö¡§¸åÆ£ ÍÎÊ¿
E‑mail¡§info@gotolab.co.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥´¥Èー¥é¥Ü
ÀßÎ©¡¡2019Ç¯5·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡Ê£±¡Ë¿Íºà¡¦ÁÈ¿¥³«È¯¥µー¥Ó¥¹
¡Ê£²¡Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
¡Ê£³¡Ë¥¥Ã¥¯¥×Éè»ö¶È¡Ê¥×Éè¤ÎºîÀ®¡¦¶¦Í¤Î¤¿¤á¤ÎSaaSÄó¶¡¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¸åÆ£ ÍÎÊ¿
»ñËÜ¶â¡¡200Ëü±ß
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶ð¹þ3-5-7-801
ÅÅÏÃ¡¡¡¡03-6882-2352
Mail¡¡¡¡info@gotolab.co.jp
