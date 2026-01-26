¥°¥Ã¥Á¡¢¥Ç¥à¥Ê¤Ë¤è¤ë½é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥íー¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¡¢Gucci La Famiglia Pop-Up¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
¥°¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¥Ç¥à¥Ê¤¬¼ê³Ý¤±¤¿½é¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥íー¥ó¥Á¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Gucci La Famiglia Pop-Up¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜPop-Up¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¥ß¥é¥Î¤Î¥Ñ¥é¥Ã¥Ä¥©¡¦¥á¥Ã¥Ä¥¡¥Î¥Ã¥Æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò
·Ñ¾µ¤·¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½»þ¤Î¶õµ¤´¶¤òÄ¦¹ïÅª¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¿´Åª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÇÏ¤Ï¡¢¥°¥Ã¥Á¤È¾èÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤È¤Î¿¼¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤È
¤È¤â¤Ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É ¥³ー¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ä¸÷»È¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤ÌöÆ°´¶¤ò
ÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î²áµî¤È¸½ºß¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë»ë³ÐÅª¸À¸ì¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤ò
ÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Î¡ÖLa Famiglia¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤Ï¡¢¥°¥Ã¥Á¤Î
¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥º¤Î¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥åー¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¤
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Ö¥íー¥Á¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢Pop-Up¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Î
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÈþÅªÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÂÎ¸½¤¹¤ëËÜPop-Up
¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢²¼µ¤Î²ñ´ü¤È²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Gucci La Famiglia Pop-Up¥·¥ç¥Ã¥×
¡ü 1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë- 2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹ 1³¬ ¥³¥È¥³¥È¥¹¥Æー¥¸11
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8-7
ºåµÞ¥á¥ó¥ºÂçºå 1³¬ ¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸
½»½ê¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®7-10
¡ü 1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë- 2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ËÜ´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ¥á¥ó¥º´Û1³¬ ¥¶¡¦¥¹¥Æー¥¸
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-14-1
- É´²ßÅ¹Æâ¤Î³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°¤ÎÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¥°¥Ã¥Á ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ê0120-99-2177¡¡¼õÉÕ»þ´Ö 10:00-19:00¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
