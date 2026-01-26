ÅìËÌ¤«¤é¡È¸÷¤Î¹Ô¿Ê¡É¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡ªMISIA¤¬ËÂ¤°´õË¾¤ÎÊª¸ì――¡ÖMISIA À±¶õ¤Î¥é¥¤¥ôXIII GRAND HORIZON¡×³«Ëë

¡¡ËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡£MISIA¤¬Ëþ°÷¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿¼¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸÷¤Î¹Ô¿Ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¡¡£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ´ä¼ê¸©¤ÎÀ¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿MISIA¤ÎºÇ¿·¥Ä¥¢ー¡ÖSTARTS presents MISIA À±¶õ¤Î¥é¥¤¥ôXIII GRAND HORIZON¡×¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£2001Ç¯¤«¤éÀ¸²»¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æ¤­¤¿¡ÈÀ±¶õ¤Î¥é¥¤¥ô¡É¥·¥êー¥º¤Ï²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¡¢º£²ó¤Ï²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¢¥À¥ó¥µー¤ä°áÁõ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤â¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¥¹¥Æー¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë――¤½¤ó¤ÊMISIA¤Î²»³Ú¤ÎÁí¹çÎÏ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£



¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï²»³Ú¤À¡£¥É¥é¥à¡¢¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥®¥¿ー¡¢¥Ùー¥¹¡¢¥­ー¥Üー¥É¡¢¤½¤·¤ÆÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¹õÅÄÂîÌé¡ÊTp¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ûー¥óÂâ¤¬£³Ì¾¡¢¥³ー¥é¥¹2Ì¾¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬14Ì¾¡¢ÁíÀª24Ì¾¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¤Ë¤·¤Æ·ä¤Î¤Ê¤¤ÈØÀÐ¤ÎÊÔÀ®¤À¡£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Ä´¤Ù¤Ë¥Ð¥ó¥É¤¬²»¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡ÖÌÀÆüÀ²¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÃÏÊ¿Àþ¤Ë¸½¤ì¤¿°ì¶Ú¤Î¸÷¤À¡£¤½¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ÏÌµ¿ô¤Î¸÷¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ô¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥ó¥É¥ë·¿¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤â±é½Ð¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥³ー¥é¥¹¤¬ºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¤È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î¿¿¤óÃæ¤ËMISIA¤¬ÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£



¡¡£²¶ÊÌÜ¤Î¡ÖSUNNY DAY¡×°Ê¹ß¤ÏÂç¤­¤¯¥á¥É¥ìー¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥á¥É¥ìー¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¿¤È¤¨¤Ð£±¥³ー¥é¥¹¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê£±¶Ê¤ò²Î¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤äHIP HOP¥À¥ó¥µー¡Ê£³Ì¾¡Ë¡¢¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¡Ê12Ì¾¡Ë¤È¤ÎÍ­µ¡Åª¤Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¥á¥É¥ìー¤È¥á¥É¥ìー¤Î¹ç´Ö¤ä¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ÎÍ×½ê¤Ë¤Ï¡¢¹õÅÄ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥º¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤¬Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤ÎÊª¸ì¤Î¥×¥í¥íー¥°¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥·¥çー¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î²»³Ú¤ÎÊª¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢MISIA¤Î°áÁõ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£



¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¥Õ¥¡ー¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿¿¤ÃÇò¤¤°áÁõ¤«¤é¥é¥áÆþ¤ê¤Î¹õ¤Î¥¿¥­¥·ー¥É¤Ø¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë²»³Ú¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬åÌÌ©¤ËÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î°áÁõ¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖTHE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES¡×¤«¤é°ú¤­Â³¤­¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦ÆóµÜ·¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Önoir kei ninomiya¡×¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤éÆóµÜ»á¼«¤é¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥·¥çー¥Ôー¥¹¤òÃåÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¦µÜ²¼µ®Íµ¡ÊNUMBER (N)INE By Takahiro Miyashita¡Ë¤¬¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿°áÁõ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£



¹õ¤ÈÀÖ¤Îé¬é¯¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤ËÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤¬£²·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌë¤òÅÏ¤ëÄ»¡×¤À¡£¥ê¥êー¥¹¤ÈÆ±Æü¤«¤éWOWOW¡¦Lemino¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£²ÃÆ£ÅÐµª»Òºî¶Ê¡¢µÚÀîÌ²»Òºî»ì¡¢ÏÉÁã»íÏºÊÔ¶Ê¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¼¤¯¿Í´Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»ëÀþ¤Ë´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°Ç¤òÀÚ¤êÎö¤¯¤è¤¦¤ÊMISIA¤Î²ÎÀ¼¤¬Á¯Îõ¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£



¡Ö¤³¤³¤«¤é£¸²ñ¾ì16¸ø±é¡¢Á´¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅìËÌ¤«¤é¡ØMISIA À±¶õ¤Î¥é¥¤¥ôXIII GRAND HORIZON¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅì¤Î¶õ¤«¤éÂÀÍÛ¤¬¾º¤Ã¤Æ¸÷¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅìËÌ¤ÎÃÏ¤Ç²¿¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Î²Î¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ø¡×¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤ËÀ©ºî¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆMISIA¤¬¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤­¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤½¤Î²Î¤¬º£¡¢¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ËÅìËÌ¤Ç¶Á¤¯¡¢¤½¤Î¶Á¤­Êý¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¹²¬¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Â£¤Ã¤¿Çï¼ê¤È´¿À¼¡¢¼«Á³¤ËÍ¯¤­µ¯¤³¤ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬²¿¤è¤ê¤âÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£



ËÜÊÔ¸åÈ¾¤Ï£¹¶Ê¤ËµÚ¤ÖÅÜÅó¤Î¥á¥É¥ìー¡£¡Ò¢ö¤Ê¤ó¤«½éÆü¤Ç¡¡¤Ê¤ó¤«ÃÏÊ¿Àþ¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤Æ¡¡¤Ê¤ó¤«±Û¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦ーーー¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¡¡°¦¤ò¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡Ó¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î²Î¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òºÇ¹â¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡ÖHigher Love¡×¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¡§¡Ë¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤µ¤é¤ËËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ä¥¢ー¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤­²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿·¶Ê¡ÖÂÀÍÛ¤Î¥Ñ¥ìー¥É¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£



¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤Þ¤Ç¡¢¤¸¤Ä¤ËÁ´26¶Ê¤ò¤Û¤Ü¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤¿°µ´¬¤Î¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÅìËÌ¤«¤é¡È¸÷¤Î¹Ô¿Ê¡É¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÂç¤­¤Ê´õË¾¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë――¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤ë¥é¥¤¥ô¤À¤Ã¤¿¡£



¸ø±é³µÍ×


STARTS presents MISIA À±¶õ¤Î¥é¥¤¥ôXIII GRAND HORIZON


¡ã¸ø±é¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä


1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë25Æü¡ÊÆü¡Ë´ä¼ê¡¦À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥êー¥Ê


1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î1Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë


2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë8Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥êー¥Ê


2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë22Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë¡¦GLION ARENA KOBE


2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦ÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Ûー¥ë


3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê


4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë19Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥­¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥êー¥Ê


5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë3Æü¡ÊÆü¡¦½Ë¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ



¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡äÁ´ÀÊ»ØÄê¡§13,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡ãÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ähttps://hoshizora.misiasp.com/xiii/


¥ê¥êー¥¹¾ðÊó



¡ãÇÛ¿®¾ðÊó¡ä


Digital Single¡ÖÌë¤òÅÏ¤ëÄ»¡×







ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë


WOWOW¡ßLeminoÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×¼çÂê²Î


¢¨³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê



ºî»ì¡§µÚÀîÌ²»Ò


ºî¶Ê¡§²ÃÆ£ÅÐµª»Ò


ÊÔ¶Ê¡§ºíÁã»íÏº



¡ã¥É¥é¥Þ¾ðÊó¡ä


WOWOW¡ßLemino Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»° ¿åÞ÷ÅÁ¡×


2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥¿ー¥È


Ëè½µÆüÍË¸á¸å10:00¡ÊÁ´7ÏÃ¡Ë


ÊüÁ÷¡§WOWOW


ÇÛ¿®¡§WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡¢LeminoÈÖÁÈ


¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://suikoden-drama.com



¡ãÈ¯Çä¾ðÊó¡ä



LIVE Blu-ray & DVD¡ØTHE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES¡Ù


2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä







¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray¡ÜCD¡Ü¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ë\10,500¡ÊÀÇ¹þ¡ËBVXL-147～149


¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray¡ÜCD¡Ë\9,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËBVXL-150～151


¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊDVD¡Ü¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ë\9,000¡ÊÀÇ¹þ¡ËBVBL-198～199


¢£ÄÌ¾ïÈ×¡ÊDVD¡Ë\7,500¡ÊÀÇ¹þ¡ËBVBL-200



¡Ò¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Ó


¢£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊBlu-ray/DVD¶¦ÄÌ¡ËLP¥µ¥¤¥ºÆ©ÌÀ¥¹¥êー¥ÖÆÃÊÌ»ÅÍÍ


ÉõÆþ¡§LP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õLP¥µ¥¤¥º¥«¥ì¥ó¥Àー·×7Ëç¡ÊÎ¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§Å·ÃÏ312.9mm¡ßº¸±¦314mm¡ßÇØ15.8mm







¢£Blu-rayÈ×¸ÂÄêÆÃÅµ¡ØLOVE NEVER DIES¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎRemix Album CDÉÕ¤­


¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE NEVER DIES¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ËRemix¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£



¡Ò±ÇÁü¼ýÏ¿¶Ê¡Ó


1.¥Õ¥ëー¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ñ¥·¥ª¥ó


2.Escape


3.CHANGE MY WORLD


4.¤æ¤Ó¤­¤ê¤²¤ó¤Þ¤ó(SEIKO ver.)


5.°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦


6.¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¤ÎÎÞ


7.Be KIND


8.´õË¾¤Î¤¦¤¿


9.ÌÀÆü¤Ø


10.DJ EMMA PLAY


11.House Medley


LOVE NEVER DIES¡¡


¡¡～Never gonna cry!


¡¡～Ëº¤ì¤Ê¤¤Æü¡¹


¡¡～°©¤¤¤¿¤¯¤Æ¤¤¤Þ


¡¡～Everything


¡¡～INTO THE LIGHT


¡¡～ÌÀÆüÀ²¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê


12.¤Ä¤Ä¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦


13.Higher Love


14.THE GLORY DAY


15.¤Ï¤ó¤Ö¤ó¤³


16.¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á



¡ÒRemix Album¼ýÏ¿¶Ê¡Ó


ÌÀÆüÀ²¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê (DJ YAMARIKI Remix)


ÌÀÆüÀ²¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)


LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)


CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)


¥Õ¥ëー¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥é¡¦¥Ñ¥·¥ª¥ó (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)


½ý¤À¤é¤±¤Î²¦¼Ô (DJ EMMA Remix)


Be KIND (DJ Spinna Remix)



MISIA¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë







1998Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖEverything¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Ä¹ñÌ±Åª²Î¼ê¡£


Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Ç¤ÏÆüËÜ¹ñ²Î¤òÆÈ¾§¡£¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤«¤é¹ñºÝ²ñµÄ¤ÎÂç»È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£




2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿15ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLOVE NEVER DIES¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ³«ºÅ¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖTHE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES¡×¤Ç¤ÏÌó20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£




¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Çー¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Çー¡×¤Î¡Ö¸ø¼°¼°Åµ¡¦¸ø¼°ºÅ»ö¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥ô¤ò³«ºÅ¡£


2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ÖMISIA À±¶õ¤Î¥é¥¤¥ôXIII GRAND HORIZON¡×¤ò³«ºÅÍ½Äê¤È¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£


