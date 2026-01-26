¡ÖAI¥¹¥«¥¦¥È¡¢¤Ê¤¼ÊÖ¿®¤¬Íè¤Ê¤¤¡©¡×――¤½¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤·¡¢AI¤ò¡ÈºÇ¶¯¤ÎÁêËÀ¡É¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ØAI¥¹¥«¥¦¥ÈÀïÎ¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤òÌµÎÁ¸ø³«¡£
¢£»ñÎÁ¸ø³«¤ÎÇØ·Ê¡§¡ÖAI¥¹¥«¥¦¥È¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¥¹¥«¥¦¥ÈÊ¸ºîÀ®¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAI¤¬½ñ¤¤¤¿¤ÈÊ¬¤«¤ëÌµµ¡¼Á¤ÊÊ¸¾Ï¤¬¸õÊä¼Ô¤Ë·É±ó¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¤«¤¨¤Ã¤ÆÊÖ¿®Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈAI¥¹¥«¥¦¥È¤Î¼Á¤ÎÄã²¼¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Ï¤äAI¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤ò¡Ö¼«Æ°²½¡×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¶¥¹ç¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Ï¡¢AI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀïÎ¬À¤äÇ®ÎÌ¤òAI¤Î½ÐÎÏ·ë²Ì¤Ë¡ÖÃíÆþ¡×¤¹¤ë¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖAI¤Ë»Å»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¡¢»È¤¤¤³¤Ê¤»¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤â¤È¡¢LUF¤¬»ý¤ÄºÎÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈAI³èÍÑ¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬AI¤ò¡ÈºÇ¶¯¤ÎÁêËÀ¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆËÜ»ñÎÁ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØAI¥¹¥«¥¦¥ÈÀïÎ¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥×¥í¥ó¥×¥È100Áª¡Ù¤Î³µÍ×
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢AI¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÊÖ¿®Î¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍýÏÀ¡¦ÀïÎ¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡ÊPDF¡Ë¡×¤È¡¢¥³¥Ôー¡õ¥Úー¥¹¥È¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¼ÂÁ©¥×¥í¥ó¥×¥È½¸¡ÊExcel¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ñÎÁ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
- ¡Ö60ÅÀ¤ÎAIÊ¸¾Ï¡×¤ò¡Ö120ÅÀ¤Î»É¤µ¤ëÊ¸¾Ï¡×¤ËÊÑ¤¨¤ëÍýÏÀ¡§ ¤Ê¤¼AI¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÌµµ¡¼Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¡¢ÊÖ¿®Î¨¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î4Í×ÁÇ¡ÊÊ¸Ì®¡¦À¼¿§¡¦Íø±×¡¦ÄÏ¤ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥Ô¥Ú¤Ç»È¤¨¤ë100¼ïÎà¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È½¸¡§ ¡Ö·ïÌ¾¹¶Î¬¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¸þ¤±¡×¡ÖÄÉ·â¥áー¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿100¸Ä¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òExcel¤Ë¼ýÏ¿¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¸¡º÷¤·¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¼«¼ÒÀìÍÑ¤Î¼«Æ°À¸À®¥Äー¥ë¡§ Excel¤Ë¼«¼Ò¤Î¾ðÊó¤È¸õÊä¼Ô¤Î¥ì¥¸¥å¥á¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥«¥¦¥ÈÊ¸¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ò¼«Æ°À¸À®¡£Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò·àÅª¤Ë¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤À¤±¤Ç¤âAI¥¹¥«¥¦¥È¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢CANTERA ACADEMY(https://luf.co.jp/cantera-academy)¤Î¤Ë¤Æ»ñÎÁ¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿Æ°²è¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨CANTERA ACADEMY¤ÎÆ°²è¹ÖºÂ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ñÎÁ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤µ¤é¤ËAI³èÍÑ¤ò¸úÎ¨²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢CANTERA ACADEMY(https://luf.co.jp/cantera-academy)¤Ë¤â¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚCANTERA¡Ê¥«¥ó¥Æ¥é¡ËACADEMY 3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ´ë¶È¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£CANTERA ACADEMY¤Ç³Ø¤Ó¹ç¤¦²ñ°÷Æ±»Î¤Ï¡¢CANTERA¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÂ°¤·¡¢´ë¶È´Ö¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆHR¥Ñー¥½¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1¼Ò¤´¤È¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í»ö¤Î¿å½à¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê´ü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Â¾¼Ò¿Í»ö¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËµÄÏÀ¤·¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Êµ¤ÉÕ¤¤òÆÀ¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³Ø½¬¤Î¸ú²ÌÀ¤Î¹â¤µ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤êCANTERA ACADEMY¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥¼¥í¤«¤éÀß·×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¼ç³Ø½¬¤ÎÈÏ°Ï¤Ç´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸úÎ¨¤è¤¯À®Ä¹¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤äµÙ·Æ»þ´Ö¤Ê¤É¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃ»¤¤Æ°²è¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÀß·×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤é¤ÎÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¤ò¼Â¸½CANTERA ACADEMY¤Ï¡¢À¤³¦203¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç100Ëü¼Ò°Ê¾å¤ÇÆ³Æþ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢AI¤Ç´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë³Ø½¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUMU¡×¤«¤éÁ´ÌÌ¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâ¤Ç¤â¡¢AI¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼õ¹ÖÀ¸Æ±»Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¢¤¤¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë³Ø½¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤ËºÇ¾®¤Î»þ´ÖÅê»ñ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î³Ø½¬¸ú²Ì¤ò¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¡¢Â¿Ë»¤Ê¿Í»öÁÈ¿¥¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
