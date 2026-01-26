IHI±¿ÈÂµ¡³£³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦¹æ¤ò¡¢4·î1Æü¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIHI¥Ñー¥¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢¤ØÊÑ¹¹
¡¡IHI¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëIHI±¿ÈÂµ¡³£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÖ¾¾¿¿À¸¡Ë¤Ï¡¢4·î£±ÆüÉÕ¤Ç¾¦¹æ¤ò°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÊÑ¹¹¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.¿·¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒIHI¥Ñー¥¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§IHI Parking Square Co., Ltd.¡Ë
2.ÊÑ¹¹Æü¡¡¡¡¡¡2026Ç¯4·î1Æü
3.ÊÑ¹¹¤ÎÍýÍ³
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IHI±¿ÈÂµ¡³£¤Ï2025Ç¯7·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢±¿ÈÂ¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤Î»ö¶È¾ùÅÏ¤ËÈ¼¤¦²ñ¼ÒÊ¬³ä¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ñー¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÂÎÀ©¤ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔ»Ô¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÑ³×¤·¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë·è°Õ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÌ¾¤ò¡ÖIHI¥Ñー¥¥ó¥°¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.¿·¾¦¹æ¤Î°ÕÌ£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊSquare¡Ë¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶õ´Ö¤Î·Á¾õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÔ»Ô¤Î¹¾ì¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥Ñー¥¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤ä»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤¬»ý¤Ä2¾è¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÎÏ¤È¶õ´Ö³èÍÑ¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³×¿·Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢µ»½Ñ¤äÉÊ¼Á¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ò½Å»ë¤·¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦²÷Å¬¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£