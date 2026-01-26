¹ÃÉÜËßÃÏ¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡Ö½½Æü»Ôº×Åµ¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢2·î7Æü¡¦8Æü¤Ë¡Öfumotto¾¡¼ê¤Ë½½Æü»Ô¡×¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª
fumott¾¡¼ê¤Ë½½Æü»Ô¸ø¼°¥Ý¥¹¥¿ー
fumottoÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ·¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÇ¤ÎÍñ¤ÈÇÏ¤Î³Ñ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡¢¸Å¤ÎÉ¤½½Æü»Ô¤ÎÆø¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¹üÆ¡¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¿©¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê200¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤ä¥Öー¥¹¤¬½ê¶¹¤·¤È¸®¤òÏ¢¤Í¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ï¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¥¨¥ê¥¢Ê¬¤±¡¢¡ÖÇÂ¤Î»Ô¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ÅÆ»¶ñ¡¢¸Å»¨²ß¡¢¸ÅÃå¡¢¸Å¤¤¥ì¥³ー¥É¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯ÉÊ¤ä¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢·¡¤ê½Ð¤·Êª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ë¥·¥§¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¼êºî¤ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä»¨²ß¡¢¥ê¥á¥¤¥¯ÉÊ¡¢Æ«·Ý¡¢³×ºÙ¹©¡¢ÌÚ¹©ÉÊ¡¢¿¢Êª¤ä²È¶ñ¤Ê¤É¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥Öー¥¹¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¡×¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÇÀ»ºÊª¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¡¢¥¹¥¦¥£ー¥Ä¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¿§Ë¤«¤Ê¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¡×¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö°û¿©¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥³¥¹¡¢¥±¥Ð¥Ö¡¢¥·¥Á¥åー¡¢¥Ô¥¶¡¢¥Ý¥È¥Õ¡¢¥«¥ìー¡¢¥éー¥á¥ó¡¢¥Ðー¥¬ー¤ä¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥°¥ë¥á¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤âÌÜ¶Ì´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢8¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤é°ìµ¤¤Ë³ê¤ê¹ß¤ê¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥é¥¤¥Àー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥é¥ó¥Ý¥ê¥ó¤ä¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¡Öfumotto¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñー¥¯¡×¡¢¼ÍÅª¤äÎØÅê¤²¡¢¥èー¥èーÄà¤ê¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤¯¤¸¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö»Ò¤É¤â±ïÆü¹¾ì¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢²´éÚ¤ä³¤»ºÊª¤ò¼·ÎØ¤Ç¾Æ¤¤¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤¹¾ì¡×¡¢¥éー¥á¥ó¤ä¾Æ¤Ä»¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ä¼Ñ¹þ¤ß¤òºè¤Ë¡¢Ç®ßó¤ä¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Öfumotto²°Âæ²£Ãú¡×¤â½ÐÅ¹¤·¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î½½Æü»Ôµ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤â¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤â½¼¼Â¤µ¤»¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Ï¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤Î¡Ö¿ÂÀÏº¡×¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎÀ¤³¦Åª¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡ÖÉðÆ£·É»Ê¡×¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¥¸¥ã¥ó¥±¥óÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ºòÇ¯Âç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Öfumotto¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ÎÉô¤ÈÌ¤À®Ç¯¤ÎÉô¤ËÊ¬¤±¡¢Î¾Æü¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÎÙ¡¦¥³¥¹¥È¥³Æî¥¢¥ë¥×¥¹ÁÒ¸ËÅ¹¶¨»¿¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂçÆ»·Ý¡¢¤è¤µ¤³¤¤¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤ò¤ª¤ª¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹±Îã¤Î¡ÖÀ¸¤ÎËÜ¥Þ¥°¥í²òÂÎ¥·¥çー¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¶¥¤êÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤¹¤·¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸¥Þ¥°¥í¤Î¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê¡×¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
½éÆü¡Ê2·î7Æü¡Ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
2ÆüÌÜ¡Ê2·î8Æü¡Ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È
¹ÃÉÜËßÃÏ¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÆóÆü´Ö¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÆø¤ï¤¤¤ò¡¢fumottoÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ä½Ð±é¼Ô¾ðÊó¡¢½ÐÅ¹ÆâÍÆ¡¢Ãó¼Ö¾ì¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢fumottoÆî¥¢¥ë¥×¥¹¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://fumotto.jp/event/fumottokatteni_toukaichi2026/
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
▪¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§fumotto¾¡¼ê¤Ë½½Æü»Ô
▪Æü»þ¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë
▪²ñ¾ì¡§fumottoÆî¥¢¥ë¥×¥¹
▪Æþ¾ìÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¡Ú¼èºà¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
▪½½Æü»Ôº×Åµ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿ÃÏ°è²óÍ·¤Î»Å³Ý¤±
▪ÅÁÅýÅª¹Ô»ö¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÊÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ÐÅ¸¼Ô¡Ë
▪¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Å³Ý¤±
▪»³Íü½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¡ÖÉðÆ£·É»Ê¡×¤µ¤ó¤ÎÍè¾ì
▪¤è¤µ¤³¤¤¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¡¢ÂçÆ»·Ý¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤ÎÅÐ¾ì
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
▪fumottoÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥«¥ì¥ä¥Þ¥Ê¥·¡Ë
▪Ã´Åö¡§Ä¹ÅÄ¼ÂÆàÈþ
▪MAIL¡§0552253366¡ÊÂåÉ½¡Ë08040742960¡ÊÄ¹ÅÄ¡Ë
▪¥áー¥ë¡§event@hikareyamanashi.com