¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥°¡¢È¯À¸Ãæ¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Öano¡ßHEP FIVE Error WORLD¡×³«ºÅ¡ª
¡¡ºåµÞºå¿À¥Ó¥ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÌî ¸¦¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¡ÖHEP FIVE¡×¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Èano¡ÊÄÌ¾Î¡§¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Öano¡ßHEP FIVE Error WORLD¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢´ÛÆâÁõ¾þ¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢ano¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿¤¬Åö¤¿¤ëInstagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öano¡ßHEP FIVE Error WORLD¡×¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏµÙ´ÛÆü
³«ºÅ¾ì½ê¡§HEP FIVE´ÛÆâ¡¡https://www.hepfive.jp/
³«ºÅ³µÍ×
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡§2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23¡§59
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ÛÆâÊüÁ÷ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡ ¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¡¡Ú¾ÜºÙ¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://www.hepfive.jp/lp/ano_hepfive/index.html
¡¡¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÀèÃå600Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥«¥é¥Ó¥Ê¥Þ¥ë¥Á¥±ー¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
ÇÛÉÛ»þ´Ö¡¡¡§11¡§00～21¡§00
¸ò´¹¾ì½ê¡¡¡§1F ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥«¥¦¥ó¥¿ー
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë°Ê¹ß¤Î¡¢HEP FIVE³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î1,000±ß°Ê¾å¡ÊÀÇ¹þ¡¦¹ç»»ÉÔ²Ä¡Ë¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¥ì¥·ー¥È¤Î¤´Äó¼¨¤Ç1¸Ä¤ªÅÏ¤·¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨ºÑ°õ¤¬²¡¤µ¤ì¤¿¥ì¥·ー¥È¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥·ー¥È´Þ¤à¡Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤ÏHP¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Instagram¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÌ³¤á¤ëano¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼Ì¿¿¤òÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë11¡§00～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23¡§59
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡§HEP FIVE¸ø¼°Instagram¡Ê@hep_five¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤Ë¤¤¤¤¤Í¡ª
¢£¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë´ÛÆâÊüÁ÷
ano¤Î¥Èー¥¯¤È1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Òー¥íー¡×¤ò´ÛÆâ¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢£¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¤Ç»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥·ー¥È¼Ì¿¿µ¡¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡§2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë
¼Â»Ü»þ´Ö¡¡¡§11¡§00～21¡§00
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§1F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡§¤Ê¤·
¢¨³ÆÆü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨»£±Æ¤Ï1ÁÈºÇÂç3Ëç¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢¨º®»¨»þ¤Ï¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥È¥ê¥¦¥à
¢£ºåµÞºå¿À¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¡¡TAMLO¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó
ºåµÞºå¿À¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢7F ¥Õー¥É¥Õ¥í¥¢¡ÖTAMLO¡×¤Ç´ü´ÖÃæËèÆü»È¤¨¤ë2¼ïÎà¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
»²²Ã¾ò·ï¡¡¡¡¡§ºåµÞºå¿À¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¤ÎÆþ²ñ
¥¯ー¥Ý¥ó¼ïÎà¡§1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤Ç»È¤¨¤ë300±ß¥¯ー¥Ý¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤Ç»È¤¨¤ë500±ß¥¯ー¥Ý¥ó
¢¨´ü´ÖÃæËèÆü¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤³Æ¥¯ー¥Ý¥ó1²ó»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡¢ºåµÞºå¿À¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥×¥ê¤ÎÆþ²ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¥µ¥¤¥ÈURL¡Ûhttps://www.hepfive.jp/information/112
¡ÒËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Ó
HEP FIVE Áí¹ç¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó
TEL.06-6313-0501
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¡¦ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£