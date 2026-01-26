¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDIOR FINE JEWELLERY¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥¸¥å¥¨¥êー¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¥ß¥¢¡¦¥´¥¹ @Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
¡Ö¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Ç¥£¥ªー¥ë¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹
¡Ö¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Ç¥£¥ªー¥ë¡×¥¤¥ä¥ê¥ó¥°
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£
2026Ç¯1·î11Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ë¡¢¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Õ¥¡¥¤¥ó ¥¸¥å¥¨¥êー¤òÃåÍÑ¤·¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C) Getty Image
¥ß¥¢¡¦¥´¥¹¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Ç¥£¥ªー¥ë¡×¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷Dior #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
#DiorJoaillerie #¥Ç¥£¥ªー¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://x.gd/x4MWH