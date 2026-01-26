¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡¢Anthropic ¤È¥ê¥»¥éー·ÀÌó¤òÄù·ë
¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´ä±Ê ½¼Àµ¡¢°Ê²¼ ¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Anthropic, PBC¡Ê°Ê²¼ Anthropic¡Ë¤È¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹¡Ê°Ê²¼ AWS¡ËºÆÈÎ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥»¥éー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢Amazon Bedrock ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë Anthropic ¤ÎÀ¸À® AI ¥â¥Ç¥ë¡ÖClaude¡×¤Î´ë¶È¸þ¤±Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¸À® AI ¤ÎÆ³Æþ¤«¤é¶ÈÌ³³èÍÑ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤Î DX ¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£·ÀÌóÄù·ëÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¸À® AI ¤ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬´ë¶È¤Î´Ö¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¸½ñºîÀ®¡¦Í×Ìó¤ä¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ç¼ÂÍÑ¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿·Á¤ÇÀ¸À® AI ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AWS ¤ÎÀ¸À® AI ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë Amazon Bedrock ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Claude ¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¾å¤ÇÀ¸À® AI ¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢AWS ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸À® AI ¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¡¢AI ¶îÆ°³«È¯¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î DX ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤Èµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢Amazon Bedrock ¾å¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë Claude ¤Î³èÍÑ¤òÊñ³çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ Anthropic ¤È¤Î AWS ºÆÈÎ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥»¥éー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï Anthropic ¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê Claude ¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Î°ì´Ó¤·¤¿Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤È Amazon Bedrock ¤Î¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤ÎÀ¸À® AI Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢AWS ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À¸À® AI ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢AWS ¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ç2¼ÒÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖAWS AI ¥³¥ó¥Ô¥Æ¥ó¥·ー¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¡¢AI Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À® AI ³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Amazon Bedrock ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖÀ¸À® AI Æ³Æþ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹ for AWS(https://cloudpack.jp/service/aws/bedrock.html)¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ¸À®¡¦Í×Ìó¡¦Ê¬Îà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²èÁü¤ÎÀ¸À®¤ä¼«Á³¸À¸ì¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤ÉÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î DX ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÀ¸À® AI ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(https://cloudpack.jp/lp/genai-enterprise)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖAWS ¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥Ê¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ì¥Ó¥åー for Service Offerings¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖAWS Japan Certification Award 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI/ML¡¦¥Çー¥¿Ê¬Ìî¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¤òºÇ¤âÂ¿¤¯¼èÆÀ¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖAI/ML and Data Engineers Champion¡×¤ò¼õ¾Þ(https://cloudpack.jp/info/20250530-3.html)¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íºà°éÀ®¤Èµ»½ÑÎÏ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÀ¸À® AI Ê¬Ìî¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢AWS ¤ÈÀ¸À® AI ¤Î³èÍÑ²ÃÂ®¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬Åª¶¨¶È·ÀÌó¤òÄù·ë(https://cloudpack.jp/info/20250624-2.html)¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È¤Ïº£¸å¤â¡¢AWS ¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸À® AI ¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´ë¶È¤Î DX ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò https://www.iret.co.jp/
ÀßÎ©¡¡¡§2003Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-17-1 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¿¥ïー29F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´ä±Ê½¼Àµ
»ñËÜ¶â¡§7,000Ëü±ß
¼çÍ×³ô¼ç¡§KDDI Digital Divergence Holdings³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ
¡¦UI/UX ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî
¡¦¥¯¥é¥¦¥ÉÀß·×¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑÊÝ¼é¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¡Öcloudpack¡×
¤ÎÄó¶¡
¡¦À¸À® AI Æ³Æþ¡¦³èÍÑ»Ù±ç¡¢¤ª¤è¤Ó AI ¶îÆ°³«È¯¤Î¿ä¿Ê
¡¦KDDI¥°¥ëー¥×¤ÈÏ¢·È¤·¤¿DX¡¦¥¯¥é¥¦¥É³«È¯¿ä¿Ê
¢¨ cloudpack ¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£