¥ß¥Ã¥ー¡õ¥×¥ëー¥È¤¬Ã¼¸á¤ÎÀá¶ç¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¿Æ»Ò¤Î¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦ÆþÍáÎÁ¡Ö¤³¤¤¤Î¤Üー¤ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¸ÂÄêÈÎÇä¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈ½» ·ò¼£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì£»Ö ¸¬»Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¡Ö¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤È¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¡ÚÌµÅº²Ã*¥Ð¥¹¥Üー¥ë¡Ê& HUG time¡Ë¡Û¥·¥êー¥º¤Î¿·ºî¡Ö¤³¤¤¤Î¤Üー¤ë¡×¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹&¥×¥ëー¥È¤Î"Ã¼¸á¤ÎÀá¶ç"¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
ÆüËÜ¤Î¸ÞÀá¶ç¤ÎÃæ¤Ç¤â3·î3Æü¤Ï¡ÖÅí¤ÎÀá¶ç¡Ê¤Ò¤Êº×¤ê¡Ë¡×¡¢5·î5Æü¤Ï¡ÖÃ¼¸á¤ÎÀá¶ç¡Ê¤³¤É¤â¤ÎÆü¡Ë¡×¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¹Ô»ö¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¤¤Î¤Üー¤ë¡×¤Ï¡¢"¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀá¶ç"¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÆþÍáÎÁ¤È¤·¤Æ´ë²è³«È¯¤·¤¿¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¸ÂÄêÈÎÇä¤ÎÆþÍáÎÁ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤¬ÍÏ¤±¤ë¤È¡¢³õ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡¢¥×¥ëー¥È¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬1¤Ä½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°¤ÎÂæ»æ¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥ー¥Þ¥¦¥¹¡¢¥×¥ëー¥È¤È¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¾ÊýÂ·¤¨¤ë¤È³¨ÊÁ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤â¾þ¤ì¤ëÂÑ¿åÀ¤ÎÂæ»æ¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë²ñÏÃ¤È¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë"¤ª¤¿¤Î¤·¤ß"¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
È¯Çä¡¿¼è¤ê°·¤¤
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
¡¦Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡ÊÁ´131Å¹ÊÞ¡Ë¢¨2025Ç¯12·îËö»þÅÀ
¡¦Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡ÊÁ´131Å¹ÊÞ¡Ë¢¨2025Ç¯12·îËö»þÅÀ
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢È¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://bit.ly/4jQn1mM)
¿Æ»Ò¤Î¤ªÉ÷Ï¤»þ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡Ö&HUG time¡×¥·¥êー¥º
ËèÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ»Ò¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤¤¤Î¤Üー¤ë¡×¤Ï¡¢ËèÆü¤Î½¬´·¤Ë"¥Ï¥°"¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢&HUG time¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ï¥°¥¿¥¤¥à¡Ë¥·¥êー¥º¤Î¿·Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¤ªÉ÷Ï¤¤¬¡Ö¤¿¤ÀÀö¤¦»þ´Ö¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à»þ´Ö¡×¤ØÊÑ¤ï¤ëÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
5¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã¡ÜÊÝ¼¾À®Ê¬ÇÛ¹ç
¹áÎÁ¡¿¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¿ËÉÉåºÞ¡¿³¦ÌÌ³èÀºÞ¡¿»À²½ËÉ»ßºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤"5¤Ä¤ÎÌµÅº²Ã½èÊý*"¤Ç¡¢¤ä¤µ¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò½ü¤¯
¤µ¤é¤Ë¤ªÈ©¤Î½á¤¤¤ò¼é¤ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÆþÍá¸å¤Î¤ªÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë&¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¹©É×
&HUG time¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ä¾ÀÜ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë"¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Á¥Ã¤È¤·¤Ã¤«¤êÊÄ¤Þ¤ëÀß·×¤Ç¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ä¤äÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¸í°û¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¶ìÌ£¤ò´¶¤¸¤ëÀ®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÄÌ¾ï¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â°ì²ó¤êÂç¤¤¯*Àß·×¤·¡¢¸í°ûÍ½ËÉ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
* ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¢¨¾®¤µ¤¤ÉôÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸í°û¡¦¸í¿©¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢3ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¯¾ì½ê¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯Ë¢¡¦ÍÏ¤±¤ä¤¹¤µ¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¸¦µæ
¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤ÎÈùÈ¯Ë¢²½¡¢°×ÍÏ²½¡¢È¯Ë¢»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃº»À¥¬¥¹¤ÎÍÞÀ©¡¢³±¤¹þ¤ßËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¯°Â¿´¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë¤«¤æ¤ß¤ä¥Ò¥ê¥Ò¥ê´¶¤È¤¤¤Ã¤¿»É·ãÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´¤Æ¤ÎÊý¤ËÈéÉæ»É·ã¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª&HUG time¥·¥êー¥º
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿&HUG timeÌµÅº²Ã¥Ð¥¹¥Üー¥ë¥·¥êー¥º¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¤½¤ì¤¾¤ì³Æ5¼ïÎà¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤«1¤Ä¤¬¥Ð¥¹¥Üー¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡ª½¸¤á¤Æ³Ú¤·¤¤¥Ð¥¹¥Üー¥ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë·Ç¤²¡¢¹¬¤»¤Ê½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤ò±þ±ç¤·¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤¿»Ò°é¤ÆÁí¹ç»Ù±ç´ë¶È¡£
»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤¤¤ëÊë¤é¤·¡×¤ò»Ù¤¨¡¢½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤Ë131Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÍ¤·¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£&¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥ºÍÑÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ëÀìÌçÅ¹¡Ö¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò±¿±Ä¡£
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
ËèÆü¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ë¡£
¥â¥Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¶Ã¤¤ä´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¡×
¥Î¥ë¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÏÆü¡¹¤Î"Êë¤é¤·"¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.nolcorp.co.jp/