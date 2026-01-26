¡Ú³¤³°ÉëÇ¤Á°É¬¸«¡ª¡Û¡ÉÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡É ÂÐºö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～ ÉëÇ¤Á°£³¤«·î¤ÇÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë～¡Ô¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¸ø³«¡Õ
¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶¡¢ÂåÉ½¡§¶â ÄÁÒÙ¡Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁweb¥»¥ß¥Êー¡Ö¡Ú³¤³°ÉëÇ¤Á°É¬¸«¡ª¡Û¡ÉÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡É ÂÐºö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～ ÉëÇ¤Á°£³¤«·î¤ÇÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë～¡×¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤òÌµÎÁ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»ëÄ°¤ª¿½¹þ¤ß :
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/251216
¡ý¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
Æ°²è¤´»ëÄ°ÊýË¡
1. ²¼µ¡Ö¤´»ëÄ°¤ª¿½¹þ¤ß¡×¤è¤ê¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸Ä¿Í¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¼õÉÕ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇË¡¿Í¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Æ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
2. £³±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¡¢¤´ÅÐÏ¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ØÆ°²è»ëÄ°URL¤È¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤òÁ÷ÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ýËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
¡¦ÃæÆîÊÆÉëÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡É¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡É¤¬ÂçÀÚ¤ÊËÜÅö¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦½é³Ø¼Ô¤¬ÃóºßÁ°¤ËÅþÃ£¤¹¤Ù¤¡ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¥´ー¥ë¡É¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦Ãóºß°÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È³Ø½¬ÆâÍÆ¤È£³¤«·î¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤ÓÊý¡É¤¬¤ï¤«¤ë
¡ý¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤Ø¤ÎÃóºß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃóºß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦³¤³°Ãóºß¸õÊä¼Ô¤Î°éÀ®¤òÃ´¤¦¡¢¿Í»öÉô¤ä³¤³°»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÊý
¡¦¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ëÊý
¡ý¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
³¤³°Ãóºß――¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
°ÛÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç²ÁÃÍ´Ñ¤òËá¤¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ãæ¤Ç¤âÃæÆîÊÆ¤Ç¤ÎÃóºß¤Ï¡¢¡È¿Í¤È¿Í¤È¤Î¿®Íê¡É¤Ç»Å»ö¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡×¡£
¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤¹¡È¼ÂÁ©Åª¤Ê¸ì³ØÎÏ¡É¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÃóºß°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¸À¸ì¤ò³Ø¤Ö¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÉëÇ¤Á°¤Î¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡×³Ø½¬ÀïÎ¬¤ò¡¢
¶ñÂÎÅª¤Ê¥´ー¥ëÀßÄê¤È£³¤«·î¤Î³Ø½¬¥×¥í¥»¥¹¤Ë±è¤Ã¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì·Ð¸³¤È¸ì³Ø¶µ°é¤ÎÁÐÊý¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¹Ö»Õ¤¬¡¢
À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î³Ø¤ÓÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢
Ãóºß°÷¤¬¸½ÃÏ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì³Ø½¬Ë¡¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
=======================================
£±.ÃæÆîÊÆ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿®Íê¹½ÃÛ¡É¤Î¥«¥®
£².½é³Ø¼Ô¤Ç¤â¡ÈÄÌÌõ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë»Ø¼¨¡¦°ÍÍê¡É¤¬¤Ç¤¤ëÅþÃ£ÌÜÉ¸
£³.ÃóºßÁ°¤Î¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤ÇÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë³Ø½¬ÆâÍÆ¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ë¡
=======================================
¥á¥¥·¥³¡¢¥Ú¥ëー¡¢¥Á¥ê¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ê¤É¡¢
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤ËÉëÇ¤Í½Äê¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¡¢
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ò¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÅÐÃÅ¹Ö»Õ
Mariko Narita¡¡À®ÅÄ ¿¿Íý»Ò
INSIGHT ACADEMY ¸ì³Ø ³¤³°Ãóºß°÷ÀìÌç ¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¹Ö»Õ
Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÈÃæÆîÊÆ¤Ë·È¤ï¤ë¡£
Â´¶È¸å¤ÏISSÄÌÌõ¸¦½¤¥¢¥«¥Ç¥ßー¡Ê¸½ISS¥¤¥ó¥¹¥Æ¥£¥Æ¥åー¥È¡Ë¤ÇÄÌÌõµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Î¹ñÆâ¸¦½¤»ö¶È¤Ë¤Æ¥á¥¥·¥³¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ú¥ëー¤Ê¤ÉÃæÆîÊÆ½ô¹ñ¤Ç¤ÎÄÌÌõ¡¦ËÝÌõ¡¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£
¶áÇ¯¤ÏÂç¼ê¸ì³Øµ¡´Ø¤Ç³¤³°ÉëÇ¤¼Ô¡¦´ë¶È¸¦½¤¸þ¤±¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¶µ°é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢10Ç¯°Ê¾å¼ÂÁ©Åª¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Ç¡È¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡É¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö»È¤¨¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡×¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¥×¥í¥°¥é¥à
¢£¡Ú³¤³°ÉëÇ¤Á°É¬¸«¡ª¡Û
¡ÉÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡É ÂÐºö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹
～ ÉëÇ¤Á°£³¤«·î¤ÇÃóºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë～¡Ê¹Ö»Õ¡§À®ÅÄ ¿¿Íý»Ò¡Ë
¡¦ÃæÆîÊÆ¤Ç¤Î¸½ÃÏ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃóºß°÷¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê
¡¦¤Ê¤¼Ãóºß°÷¤Ë¡Ö¼«¿È¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
¡¦Ãóºß¤Þ¤Ç£³¤«·î¡ªÅþÃ£¤¹¤Ù¤¥´ー¥ë¤È¤Ï¡©
¡¦À®²Ì¤ò°ú¤½Ð¤¹³Ø½¬ÆâÍÆ¤È³Ø½¬ÊýË¡
¡¦3¤«·î¤Î³Ø½¬¹¶Î¬～ÉëÇ¤¤Þ¤Ç¤Î¸Â¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë～
¼çºÅ²ñ¼Ò
²ñ¼Ò³µÍ×
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9 ¿·¶¶¥×¥ì¥¤¥¹7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÄÁÒÙ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§9500Ëü±ß
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://client.insighta.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡ÖE¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡§https://insighta.jp/
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸¦½¤¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸ì³Ø¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/language