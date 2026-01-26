³ô¼°²ñ¼ÒLexxPluss¡¢µþ¥»¥éCVC¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¸¡Æ¤¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒLexxPluss¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§°¤é¿¾Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖLexxPluss¡×¡Ë¤Ïµþ¥»¥é³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëµþ¥»¥é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥É 1 ¹æ¡Ê°Ê²¼¡§KVIF-I¡Ë¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤ØAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÀ½Â¤¶È¸þ¤±¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë³èÍÑ¤·¡¢À½Â¤¸½¾ì¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LexxPluss¤Ï¡¢¼«¼Ò³«È¯¤ÎAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¡¢µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤ØÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤Ç¤ÏÀ½Â¤¶È¸þ¤±¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËLexxPluss¤ÎAI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ÇÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
LexxPluss¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÎÊªÍýÅª¤ÊµóÆ°¤òAI¤ÇºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¼ÂÁõ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î°¤é¿¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¡ÖAI¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¸¡Æ¤²ñ¡×¤Î°Ñ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºö¡¦µ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î³èÍÑ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÎÃÎ¸«¤òµþ¥»¥é¥°¥ëー¥×¤ØÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ½Â¤DX¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡KVIF-I¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
KVIF-I¤Ï¡¢µþ¥»¥é¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë2024Ç¯4·î¤Ëµþ¥»¥é¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§É´¹çËÜ °ÂÉ§¡Ë¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£´Ä¶¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ºàÎÁµ»½Ñ¡¢AI ´Þ¤à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¹Ò¶õ¡¦±§Ãè¡¦ËÉ±Ò¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢³ËÍ»¹çÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Î¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸¤Î´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë½Ð»ñµÚ¤Ó¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒLexxPluss¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LexxPluss¤Ï¡¢¡Ö¼«Î§Åª»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ëÊªÎ®¶È¡¦À½Â¤¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£AI¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö»ý¤Ä¡¦±¿¤Ö¡¦ºî¶È¤¹¤ë¡×¤ò1Âæ¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¡ÖLexxMoMa¡×¤ä¼«Æ°ÈÂÁ÷¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖLexx500¡×¡¢¸£°ú¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡ÖLexxTug¡×¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅý¹çÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖLexxFleet¡×¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¤ò»Ù¤¨¤ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹À½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
