¥Õ¥é¥ó¥¹ÈÇ¡È¿Í´Ö¹ñÊõ¡É¥·¥§¥Õ¤¬Â£¤ë¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥í¥ïー¥ëÃÏÊý¤Î½Õ¡×¤¬¥Æー¥Þ¤Î¿·ºî¥³ー¥¹¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ
¡ÖPRINTEMPS EN LOIRE¡Ê¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ë¡Ù
¡Ø¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ù¥é¥ó¥Á :
https://tourdargent.jp/news/2026/printemps-en-loire-lunch/
¡Ø¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ù¥Ç¥£¥Êー :
https://tourdargent.jp/news/2026/printemps-en-loire-dinner/
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó¡×Í£°ì¤Î»ÙÅ¹¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾Î¹æ"M.O.F."¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡Ë¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¢¥ë¥Îー¡¦¥ªー¥¸¥¨¤Ë¤è¤ë½Õ¤Î¥³ー¥¹¡ØPRINTEMPS EN LOIRE¡Ê¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ë¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
É÷¸÷ÌÀÕ»¡¢¥í¥ïー¥ëÃÏÊý¤ÎÉ÷¿á¤¯ÀäÉÊ¿©ºà¤¬¡ÈM.O.F.¡É¼õ¾Ï¥·¥§¥Õ¤Î¼ê¤Ç¸ýÊ¡¤Î°ì»®¤Ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÆîÀ¾¤Ë¹¤¬¤ë¥í¥ïー¥ëÃÏÊý¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤òÀ®¤¹¥í¥ïー¥ë·ÌÃ«¤Ï¡¢Íªµ×¤Î¥í¥ïー¥ëÀî¤¬°é¤àË¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢ÃæÀ¤¤«¤é¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤Ë¤«¤±¤Æ²¦¸ôµ®Â²¤Î¾ë´Û¤¬¿ôÂ¿¤¯ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ºÇÂçµé¤ÎÊ¸²½Åª·Ê´Ñ¤È¤·¤Æ¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥í¥ïー¥ëÃÏÊý¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡×¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¹â¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥ïー¥ëÃÏÊý¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤»ê¹â¤Î°ì»®¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤È¿´ÃÏ¤è¤¤ÆÈÆÃ¤Î¶ì¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¡¢Á¡ºÙ¤Ç¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë½Õ¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤ëÎÁÍý¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·ºî¥á¥Ë¥åー¤Ï¡È½ÕËþ³«¡É¤òÌ£¤ï¤¦¡£ºù¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¶Ë¾å¤Î¤Ò¤È»þ¤ò¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤ÎÀ¾Æî¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÄí¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥í¥ïー¥ëÃÏÊý¡£¡Ö¥í¥ïー¥ë¤Î½Õ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾Î¹æ"M.O.F."¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡Ë¼õ¾Ï ¥ë¥Îー¡¦¥ªー¥¸¥¨¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SAWARA marine aux agrumes, cannelloni poireau garnie asperges vertes et coulis choisy
´»µÌ¹á¤ë¥µ¥ï¥é¤Î¥Þ¥ê¥Í
ÁÖ¤ä¤«¤Ê´»µÌ¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¥µ¥ï¥é¤Î¥Þ¥ê¥Í¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤½Ü¤Î¥°¥êー¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎäÁ°ºÚ¡£·Ú¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ì»®¡£
MEBARU dans un cremeux d¡ÇAntin, petale de courgette jaune et chou de Printemps aux baies timur
¥á¥Ð¥ë¤Î¥Ý¥ï¥ì ½ÕÌîºÚ¤Î¥Þ¥ì¥·¥§ー¥ë
¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥á¥Ð¥ë¤Ë¡¢²ê¿á¤¤Îµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºÌ¤êË¤«¤Ê½ÕÌîºÚ¤òÅº¤¨¡¢½Õ¤Î¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æµÜÅÂ¤ÎÄí±à¤òÁÛ¤ï¤»¤ë°ì»®¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Á¡ºÙ¤Ê»Ý¤ß¤È¿ð¡¹¤·¤¤ÌîºÚ¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¡¢Í¥²í¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤Î¾ð·Ê¤ò¥Æー¥Ö¥ë¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
CANETON aux morilles, asperge blanche masquee de Comte et royale de pois gourmand
ÍÄ³û¤Î¥íー¥¹¥È ¥â¥êー¥æ¥½ー¥¹
¥íー¥¹¥È¤·¤¿ÍÄ³û¤Ë¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯´Å¤ßË¤«¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¤òÅº¤¨¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤òÊü¤Ä¥â¥êー¥æ¥½ー¥¹¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥á¥Ë¥åー¡£ÍÄ³û¤Î»Ý¤ß¤È½Õ¤Î·Ã¤ß¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±ü¹Ô¤¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ë°ìÉÊ¡£
2019Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾Î¹æ"£Í.O.F."¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï¡Ë¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡¢ ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¡¡¥ë¥Îー¡¦¥ªー¥¸¥¨¤Ï¡¢
ÍèÆü°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¿©ºà¤ä¿©Ê¸²½¤Ë¿¼¤¯¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤«¤éË¾¤àÆüËÜÄí±à¤Î»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¡¢¿·ºîÎÁÍý¤ÎÃåÁÛ¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÌ¤ê¤ò±Ç¤·¤¿°ïÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆüËÜÄí±à¡×
¥Ñ¥êËÜÅ¹¤Ç400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿À¤³¦Í£°ì¤Î»ÙÅ¹¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤Î³°¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢400Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¤Î¡ÖÆüËÜÄí±à¡×¡£Ìó1ËüÄÚ¤Î¹Âç¤ÊÆüËÜÄí±à¤Ç¤Ï¡¢Á´19¼ïÎà58ËÜ¤Îºù¤¬³«²Ö»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤Æºé¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¿©»ö¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤ÇÆüËÜÄí±à¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈÎÇä³µÍ×
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¡ÊÅìµþ¡Ë
¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ
¡ÖPRINTEMPS EN LOIRE¡Ê¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ë¡Ù
[´ü´Ö]
2026Ç¯3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¿å～ÆüÍËÆü¸ÂÄê¡¢¿åÍËÆü¤Ï¥Ç¥£¥Êー¤Î¤ß±Ä¶È
¢¨·îÍË½ËÆü¤Ï¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¤È¤â±Ä¶È
[»þ´Ö]
¥é¥ó¥Á 12:00～13:30 (ºÇ½ª¤´ÆþÅ¹»þ´Ö)
¥Ç¥£¥Êー 17:30～20:00 (ºÇ½ª¤´ÆþÅ¹»þ´Ö)
[ÎÁ¶â]
¥é¥ó¥Á \15,000¡¢\25,000
¥Ç¥£¥Êー \25,000¡¢\38,000
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¢¤ª°û¤ßÊªÊÌ¡£
[Å¹ÊÞ]
¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×
[¾ì½ê]
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë ¥¶¡¦¥á¥¤¥ó ¥í¥Ó¥£³¬
[¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¹ç¤»]
Tel: 03-3239-3111¡Ê¡Ö¥È¥¥ー¥ë¥À¥ë¥¸¥ã¥ó Åìµþ¡×Ä¾ÄÌ¡Ë
¡Ø¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ù¥é¥ó¥Á :
https://tourdargent.jp/news/2026/printemps-en-loire-lunch/
¡Ø¥×¥é¥ó¥¿¥ó ¥¢¥ó ¥í¥ïー¥ë¡Ù¥Ç¥£¥Êー :
https://tourdargent.jp/news/2026/printemps-en-loire-dinner/