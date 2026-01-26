NY¤Î³°»ñ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÁÐ»ÒCA¡ÊµÒ¼¼¾èÌ³°÷¡ËYouTuber¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¡×¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬´©¹Ô¡ª¡¡¥È¥é¥Ö¥ë¤À¤é¤±¤ÎÆü¾ï¤ò¡ÖºÇ¹â¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢µÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸¤Êý¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³°»ñ·ÏCA¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÁÐ»Ò¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤À¸¤Êý¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¥Õ¥é¥¤¥È¤â¿ÍÀ¸¤âÌÜÅªÃÏ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡ª NYºß½»CA¤Î¥ïー¥¯&¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÁÐ»ÒCA¤µ¤¯¤é¤ó¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿·»þÂå¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ÈÎ¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Îº£
¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ÎCA¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÁÐ»ÒYouTuber¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤µ¤¯¤é¤ó¡×¡£ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¡¢¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤Î½é¤ÎÃø½ñ¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¿³ëÆ£¤ä¡¢¸·¤·¤¤¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤«¤Îµ°À×¤òÀÖÍç¡¹¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¸½¼Â¤Ï¹¥Å¾¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥â¥Ã¥Èー¤Ï¡¢¾ðÊó²áÂ¿¤ÇÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÏ¶¯¤¤»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤ÄÃø¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¶Á¤¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó¿Í¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡ÖÎ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤Î¼Ì¿¿¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÎ¹Æ»¶ñ¤Î¾Ò²ð¡¢Î¹Àè¡¦¶õ¹Á¡¦¥Û¥Æ¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥£¥Ã¥×¥¹¤âÉ¬ÆÉ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÁÐ»ÒCA¤µ¤¯¤é¤ó
¹áÀî¸©½Ð¿È¤ÎÁÐ»Ò¤Î¤µ¤¯¤È¤é¤ó¡£³°»ñ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎCA¤Ç¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ç¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ò°ì»þ²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤á¤¿YouTube¤¬¡¢Æ¯¤¯½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï¿©¤ÈÎ¹¹Ô¡£
YouTube¡§https://www.youtube.com/@FlyTwinsSakuRan
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï »Å»ö――°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤â¤Î
Âè2¾Ï ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó――¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤È³Ø¤Ó
Âè3¾Ï Î¹¤È¶õ¹Á¤È¥Û¥Æ¥ë――Î¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢
Âè4¾Ï ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÎÆü¾ï――¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç¹¥¤¤Ê³¹
¡¦¥¯¥¤¥º ¤µ¤¯¤é¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦
¡¦¤µ¤¯¤é¤ó¼°¡ª ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ìー¥º
¡¦¤µ¤¯¤é¤óBEST3 º£¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÎ¹¹ÔÀè
¡¦¤µ¤¯¤é¤óBEST3 ¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í
¡¦¤µ¤¯¤«¤é¸«¤¿¡¢¤é¤ó
¡¦¤é¤ó¤«¤é¸«¤¿¡¢¤µ¤¯
¡¦¢ö¤µ¤¯¤é¤ó¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
½ñÌ¾¡§¥Õ¥é¥¤¥È¤â¿ÍÀ¸¤âÌÜÅªÃÏ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¡ª NYºß½»CA¤Î¥ïー¥¯&¥é¥¤¥Õ
Ãø¼Ô¡§ÁÐ»ÒCA¤µ¤¯¤é¤ó
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊËÜÂÎ1,700±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È½·¿¡§»ÍÏ»È½
¥Úー¥¸¿ô¡§208¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607920-6
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸ ¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000567/)