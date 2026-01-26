¡Ú¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¼ÂÁõ¡ª¡Û¥Ðー¥Ü¥óÌó40¼ï¡õ¥«¥¯¥Æ¥ëÌó10¼ï¤ò¡Ö1¤«·î°û¤ßÊüÂê¡×¡ª Åìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹¥Ðー¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÅÃ« ÏÂÅµ¡Ë¤Ï¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎºÇÆñ´Ø»ñ³Ê¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤ÎÆó´§¤ò»ý¤ÄÀÅÃ«ÏÂÅµ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·Å¹ÊÞ¡ÖBAR Åìµþ ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¤Æ¡¢¸·Áª¥Ðー¥Ü¥óÌó40¼ïÎà¤È³×¿·Åª¤Ê¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ëÌó10¼ïÎà¤ò80Ê¬´Ö³Ú¤·¤á¤ë¡Ú°û¤ßÊüÂê¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È ·î¡¹Äê³Û¡Û£²¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÀÅÃ«»á¤¬ÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥Ðー¥Ü¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤ò¡¢1¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê²ñ°÷¸¢¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ðー¥Ü¥ó¥·ー¥ó¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¤³¤ÎÄ©Àï¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¾ÜºÙ
¥Ðー¥Ü¥ó¡Ö40¼ïÎà¡×¡õ¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö10¼ïÎà¡×¤¬²¿ÇÕ¤Ç¤âOK¡ª¡Ê80Ê¬°ÊÆâ¡Ë
£±Ì¾ÍÍÍÑ¡¦£²Ì¾ÍÍÍÑ¤Î£²¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡¡
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ï£±¤«·î¤Ë¤Ä¤£²²ó¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂçÍøÍÑ¤Ç£±²ó¿ô¤¢¤¿¤êÇË³Ê¤Î4,500±ß¡Ê¥Á¥ãー¥¸Âå¹þ¤ß¡Ë¡ª¡ª¡ª
Í¸ú´ü¸Â¡§¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¡§¤´¹ØÆþ¤«¤é£±¤«·î
¡Ú°ì¿Í»þ´Ö½¼¼Â¡Û
Åìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö
¡Ö·î´Ö¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡×\9,000
¡ÚÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¡Û
Åìµþ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö
¡Ö·î´Ö¥Ú¥¢¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¡×\18,000
¢£Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È(²ñ°÷¸¢)¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ»Ù±ç¤Î¥áー¥ëÅù¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÎÁ¶â¤Ï¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹¹¿·¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¡¢¤´ÍèÅ¹»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·ÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡¦ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¼òÎàÄó¶¡¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
BAR Åìµþ ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ðー¥Ü¥ó¤Î¿¿¿ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤È¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡×¤ËÆÃ²½¡£
¥Ðー¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢¥Ðー¥Ü¥ó¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³Æ¼òÎà¥áー¥«ー¤Î¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¥²¥¹¥È¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î³«È¯¤È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ðー¥Ü¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¿®¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥Ü¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë
¸½ÃÏ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ªー¥ÊーÈëÂ¢¤Î¥Ðー¥Ü¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
BAR Åìµþ ¥Ðー¥Ü¥ó¥¯¥é¥Ö¡¡¥ªー¥Êー¡¡ÀÅÃ«ÏÂÅµ
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥Þ¥¤¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¡ÖBAR LIVET¡×¡ÖBAR ¿·½É ¥¦¥¤¥¹¥ー¥µ¥í¥ó¡×¤Î¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡£2019Ç¯¤ËÅö»þºÇÇ¯¾¯¤ÇÂè8Âå¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¸½ºß¤Ï³Æ¼ïSNS¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¡¢¡Öºé¥°¥é¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥È¥éー¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPlinius¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
2018Ç¯ BOLS AROUND THE WORLD Cocktail Competition Japan Winner
2021Ç¯ CT Spirits Japan Cocktail Challenge Glen GrantÉôÌç ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó
2023Ç¯ Hennessy My Way À¤³¦Top 10 Bartenders
¾åµ¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Çµ±¤«¤·¤¤¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¶¨²ñÅìµþ»ÙÉôµ»½Ñ»ØÆ³ÉûÉôÄ¹¤äÆüËÜ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½Éü¶½¶¨²ñÉ¾µÄ°÷¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー°éÀ®¤È¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¡£
¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤·¤º¤¿¤Ë¤¨¤ó¡×¤È¤·¤Æ¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡¢¸½ºß¤ÎÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤Ï270Ëü¿Í¥ªー¥Ðー¡£BS¥Õ¥¸¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥¹¥¯¥Æ¥¤¥ë¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤ä¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÃ´Åö¡£¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ÖWhisky Galore¡×¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¤¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡¢¤½¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î°Ù¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Íー¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡×ÁÏ½Ð¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·2025Ç¯8·î¤Ë½é¤ÎFCÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¡ÖBar Roppongi Whisky Salon¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
