¡ÚÆ³Æþ»öÎã¸ø³«¡Û¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»º¶ÈÍÑÀ½ÉÊ¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥È¥êー¡×³èÍÑ¤Ë¤è¤ê2Ç¯¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬6ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã
»º¶ÈÍÑÀ½ÉÊ¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖMetoree¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥È¥êー¡Ë¡×¡Êhttps://metoree.com/(https://metoree.com/)¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëZAZA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ÊÄÅ ¹ë¡¢½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤ï¤ëºàÎÁ²Ã¹©µ»½Ñ¤ÎÄó¶¡¤ª¤è¤Ó¸¦ËáÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢°Ê²¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤ÎÆ³Æþ¡¦³èÍÑ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ³«È¯¡¦¸¦µæ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¦ËáÁõÃÖ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ä¼õÂ÷²Ã¹©¡¢µ»½ÑÁêÃÌ¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢ÃÏÆ»¤ÊÅÅÏÃ±Ä¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¼Ò¤¬¡¢¤Ê¤¼Web½¸µÒÌ¤·Ð¸³¤Î¾õÂÖ¤«¤é¥á¥È¥êー¤òÆ³Æþ¤·¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·àÅª¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÎÈÓ¾ìÍÍ¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤È²ÝÂê
2011Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬ÃÏÆ»¤Ë°ì¼Ò¤º¤ÄÅÅÏÃ¤Ç°ÆÆâ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê±Ä¶È¼êË¡¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤ËWeb½¸µÒ¤Ë¶¯¤¤¥á¥ó¥Ðー¤¬¤ª¤é¤º¡¢²¿¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤«ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢À½ÉÊ¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÃÎ¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë¥á¥È¥êー¤ÎÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
10¿ôÌ¾¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÈñÍÑ¤ä±¿ÍÑ¤Î¼ê´Ö¤¬²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥È¥êー¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æ³Æþ¤Î·ë²Ì
¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¥á¥È¥êーÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥Ûー¥à¥Úー¥¸·ÐÍ³¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¿ô¤¬¡¢2020Ç¯Èæ¤Ç2021Ç¯¤Ë2ÇÜ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï6ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã
- ¥Ëー¥º¤¬ÌÀ³Î¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯¡¢À®Ìó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿
- ¥á¥È¥êー¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¹©¿ô¤Ç¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë
¾ÜºÙÆâÍÆ¤Ï²¼µ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò°÷10¿ôÌ¾¤Î´ë¶È¤¬½é¤ÎWeb½¸µÒ¤Ç¥á¥È¥ê―¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤¬2Ç¯¤Ç6ÇÜ¤ËÁý²Ã¡ª¡×
https://metoree.com/guides/374504/
²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¹¡§https://metoree.com/company/news/379414/
◼︎¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¡¤´Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ã¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡±Ä¶ÈÃ´Åö¡¡ÈÓ¾ì»á¡ä
Æ³Æþ°ÊÁ°¤Î2020Ç¯¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬10·ïÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ³Æþ¤·¤Æ¤«¤é2021Ç¯¤ÏÌó2ÇÜ¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï6ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÆâÍÆ¤âÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤½¤ÎÁõÃÖ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ìó¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤Î¿Ê¹Ô¤¬Áá¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï10¿ôÌ¾¤Î¾®µ¬ÌÏ¤Ê´ë¶È¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÈñÍÑ¤ä±¿ÍÑ¤Î¼ê´Ö¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥È¥êー¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤ÃÍÃÊ¤Ç¼ê·Ú¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ÎÊý¤¬Äê´üÅª¤ËÊó¹ð¤ò¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸«¤Æ¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÆ³Àþ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤Î²þÁ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÅÀ¤âÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤¬Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¹©¿ô¤Ç¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹âÄÅ¶èÀéÇ¯80-2ÀéÇ¯ÂçÆ£¥Ó¥ë2F
ÂåÉ½¼Ô¡§»°±º ¹°Ç·
ÁÏ¶È¡§2011Ç¯
URL¡§https://fltec.jp/
¢£¥á¥È¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ZAZA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï»º¶ÈÍÑÀ½ÉÊ¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥á¥È¥êー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥È¥êー¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î»º¶ÈÍÑÀ½ÉÊ¸¡º÷¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ä¸¦µæ¼Ô¡¢¹ØÇãÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Ë·×Â¬´ï¡¢²Ã¹©¡¦¹©ºîµ¡´ï¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¢»î¸³µ¡¡¢ºÊñºàÅù¤Î7,000°Ê¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¡¢¥áー¥«ー¡¦ÂåÍýÅ¹¤Ê¤É80,000¼Ò°Ê¾å¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¸ì¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Î5¤Ä¤Î¼çÍ×¸À¸ì¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ZAZA³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
ZAZA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢21À¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëBtoB¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿BtoB¤Î¼è°ú¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ZAZA³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ JP¥¿¥ïーÌ¾¸Å²°21F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÊÄÅ ¹ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2017Ç¯7·î4Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¶È¸þ¤±DX¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥á¥È¥êー¡×¤Î±¿±Ä¡¢Î¹¹Ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡ÖairKitchen¡×¤Î±¿±Ä
½êÂ°ÃÄÂÎ¡§¿··ÐºÑÏ¢ÌÁ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ±§Ãè³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÇ®Â¬Äê³Ø²ñ¡¢±þÍÑÊªÍý³Ø²ñ¡¢ÆüËÜÎ®ÂÎÎÏ³Ø²ñ¡¢·×Â¬¼«Æ°À©¸æ³Ø²ñ¡¢¥ìー¥¶ー²Ã¹©³Ø²ñ
²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://zazainc.co.jp/
¡ØMetoree¡Ê¥á¥È¥êー¡Ë¡Ù¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://metoree.com/
¡ØairKitchen¡Ê¥¨¥¢¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¡Ù¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://airkitchen.me/
