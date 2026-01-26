¡ÚÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¡ª
¡¡ÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥µ¥¬¥ß¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»Ô¼é»³¶èÈ¬·õ2ÃúÌÜ118ÈÖÃÏ¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÏÉÄÅ¡¡Ç¯½Õ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºÙ¸« ¸¦²ð¡Ë¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Åì³¤ÃÏÊý¡Ê°¦ÃÎ¸©¡¦´ôÉì¸©¡¦»°½Å¸©¤Î°ìÉô¡¦ÀÅ²¬¸©¤Î°ìÉô¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥ÈÌó2,500Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Åö¥Á¥§ー¥ó¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿·×3¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÇØ·Ê
1975Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ì¾¸Å²°¤á¤·¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿ ¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¡×¤ÎÈÎÇä¿ôÆüËÜ°ì¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Åì³¤ÃÏ¶è¤òÃæ¿´¤Ë18ÅÔÉÜ¸©162Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ ¡£ ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤¹¤ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡×ÍÍ¤È½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Å¹ÊÞ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ£¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¤´²ÈÄí¤ä³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢´Æ½¤¤ò½Å¤Í¤Æ¾¦ÉÊ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¢£ ¾¦ÉÊ³µÍ×
1. ÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß´Æ½¤ ¤ß¤½¼Ñ¹þÉ÷¤¦¤É¤ó
¡¡ÅöÅ¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸ ¡£Ê£¿ô¤ÎÌ£Á¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£Á¹´¶¤ÎÃæ¤Ë¡¢´Å¤ß¤äÄø¤è¤¤½Â¤ß¡¢µû²ð·Ï¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹ー¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿ ¡£³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆÃÀ½ÌÍ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹ ¡£
²Á³Ê: 599±ß¡ÊÀÇ¹þ646±ß¡Ë
2. ÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß´Æ½¤ ³¤Ï·Å·¤È¤í¤¿¤ÞÐ§
¡¡¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÂç³¤Ï·Å·¤Î¤Õ¤ï¤¿¤ÞÐ§¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸ ¡£³¤Ï·¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¡¢¥ª¥¯¥é¤ÎÅ·¤×¤é¤Ë¡¢´Å¿É¤¯Ì£ÉÕ¤±¤·¤¿¤È¤í¤È¤í¤Î¶Ì»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿ ¡£¤´¤ÞÌý¤È¹ï¤ß³¤ÂÝ¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹ ¡£
²Á³Ê: 693±ß¡ÊÀÇ¹þ748±ß¡Ë
3. ÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß´Æ½¤ ¼ê±©ÀèÉ÷¥¿¥ìÅâÍÈ¤²
¡¡¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡Ö¼«Ëý¤Î¼ê±©Àè¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÅâÍÈ¤²¤ÇºÆ¸½ ¡£Ê£¿ô¤Î¾ßÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»Ý¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¿É¤¤¥¿¥ì¤Ç¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿ ¡£
²Á³Ê: 297±ß¡ÊÀÇ¹þ320±ß¡Ë
¡ÚÏÂ¿©ÌÍ½è¥µ¥¬¥ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ØÅì¡¢´ØÀ¾¡¢ËÌÎ¦¤Ç162Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÔ¤¤¿¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤Æ¡¢Åò¤¬¤¤¿¤Æ¤Î¡È3¤¿¤Æ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Á´Å¹ÊÞ¤ËÀÐ±±¤òÀßÃÖ¤·ËèÆü¤½¤ÐÊ´¤òÈÔ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Ð¡¦¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤Î¡ÖÌÍÎÁÍý¡×¡¢¤ß¤½¼Ñ¹þ¡¢¼ê±©Àè¤Ê¤É¤Î¡Ö¤Ê¤´¤ä¤á¤·¡×¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÏÂÁ·¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑÌÍ¡¢ðçðÚ¤½¤Ð¡¢¤¦¤É¤ó¡¢¤¤·¤á¤ó¤ÏÊÀ¼Ò¹©¾ì¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÐ±±ÈÔ¤¹ñ»º¤½¤Ð
¡¡¸·ÁªÁÇºà¡Ö¹ñ»º¤½¤Ð¡×¤ò¡ÖÈÔ¤¤¿¤Æ¡×¡ÖÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡×¡ÖÅò¤¬¤¤¿¤Æ¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ËèÆüÅ¹Æ¬¤ÎÀÐ±±¤Ç¤½¤Ð¤Î¼Â¤òÈÔ¤¡¢ËèÆü¤«¤«¤µ¤ºÅ¹Æ¬¤ÇÀ½ÌÍ¤·¡¢ÃíÊ¸¤Î¤¿¤Ó¤ËÅò¤¬¤¯¤³¤È¤òÁ´Å¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹ÆâÀ½ÌÍ¤À¤«¤é´¶¤¸¤ë¡Ö¹á¤ê¡¦¹¢¤´¤·¡×¤¬¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¤ß¤½¼Ñ¹þ
¡¡ÈÎÇä¿ôÆüËÜ°ì¢¨¤ÎÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¡Ö¤ß¤½¼Ñ¹þ¡×¡£ÈëÅÁ¤ÎÌ£Á¹¤Ï¡¢ÀÖ¡¦Çò¡¦È¬ÃúÌ£Á¹¤Î²«¶â¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¡£
¡¡¤ß¤½¼Ñ¹þÀìÍÑÌÍ¤òÀ¸ÌÍ¤«¤é¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤ÇÆÈ¼«¤ÎÉ÷Ì£¡¢¥³¥·¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¤Î¸úÇ½¤Ï¡¢¡ÖÌ£Á¹¤Ï°å¼Ô¤¤¤é¤º¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄø¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¥ì¥¹¥È¥é¥óÉôÌç
¢£¼ê±©Àè
¡¡¥µ¥¬¥ßÉÔÆ°¤Î¿Íµ¤No.1¤Î°ìÉÊ¥á¥Ë¥åー¡Ö¼«Ëý¤Î¼ê±©Àè¡×¡£¤½¤ÎÌ£¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿Ì£¤Ç¡¢2018Ç¯¼ê±©Àè¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÇÅÂÆ²Æþ¤êÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿°ïÉÊ¡£¥¿¥ì¡¦±ö¤è¤êÁª¤Ù¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èé¤È¥¸¥åー¥·ー¤ÊÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¸·ÁªÁÇºà¡¡¹õÌÓÏÂµíµÜºêµí
¡¡¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¹õÌÓÏÂµí¤Î»ºÃÏ¤ÏµÜºê¸©¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾åµé¤Î¤â¤Î¤À¤±¤¬¡ÖµÜºêµí¡×¤ÈÌ¾Á°¤òµö¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎË½á¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¼ÒÀ½ÌÍ¡Ø¤¦¤É¤ó¡Ù
¡¡¾®ÇþÊ´¤Î¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¤³¤À¤ï¤êÀ½Ë¡¡£ÌÍ¤ÎÄ¹¤µ¤ÈÎÌ¤òÁý¤ä¤·¡¢½Ð½Á¤È¤ÎÁêÀ¤â¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
