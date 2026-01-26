ËÜ³Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤¬ÅþÍè¡ª¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)ÂÎ¸³¡¡¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡Ù¤¬1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
¡¡¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô CEO¡§¿¹°æ µ×·Ã¡Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ë»ê¶Ë¤Î°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÅþÍè¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£¤¬Ë§½æ¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹¿¼¤ß¤È´Å¤µ¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)ÂÎ¸³¡É¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥ー¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¶Ë¾åÂÎ¸³¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êµ¨Àá¡£¤½¤ó¤ÊìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤òÁÇÅ¨¤Ë±é½Ð¤¹¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥ー¤Ï¸ÄÊñÁõ¤Ç¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)ÂÎ¸³¡É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Ç»Å¾å¤²¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡£º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òºÌ¤ë¡¢¶Ë¾å¤Î°ìÇÕ
¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)ÂÎ¸³¡É¤òÄÉµá¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¸ýµÛ¤¤¾å¤²¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥³¥¯¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¯¥êー¥à¥«¥«¥ª¥Ùー¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬Ãí¤¤¤ÀÃê½Ð¤·¤¿¤Æ¤Î¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëË§½æ¤Ê¹á¤ê¤È¿¼¤¤Í¾±¤¤¬½Å¤Ê¤ê²¡¤·´ó¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤È¸ý¤É¤±¤Î¤è¤¤¡È¥«¥«¥ª¥·¥§¥¤¥Ö¡É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¤è¤ê¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¶Ë¾å¤Î¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)ÂÎ¸³¡É¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÌÅº¤¨¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥ー¤ò¡È¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¡É¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¡£¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥¯¥Ã¥ー¤Î¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ø¡£¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¤¡¢³Ú¤·¤àÂÎ¸³¡É¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¡ª
¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡Ù¤ò¤è¤êÇ»¸ü¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤ÎÄÉ²Ã¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤Ë¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥½ー¥¹¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤È¹á¤ê¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤Á¡¢»êÊ¡¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤è¤êºÝÎ©¤Á¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËìÔÂô´¶¤¬¹¤¬¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¿²Á³Ê ¡ÊÉ½¼¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ÎÁí³ÛÉ½¼¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ø¥«¥«¥ª ¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½ ¥¢¥Õ¥©¥¬ー¥È ¥Õ¥é¥Ú¥Áー¥Î(R)¡ÙTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
¡ã¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡ä884±ß¡¡¡ãÅ¹Æâ¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡ä900±ß
¢¡ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～
¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹(R) ¥ê¥ïー¥É²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¡¢£±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹Å¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨Mobile Order ¡õ Pay¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ë²è¤Ç¥Ïー¥È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤«¤â¡©¥Ð¥ê¥¹¥¿¤«¤é¥¯¥é¥Õ¥È¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥é¥Æ¥Ïー¥ÈDAYS¡×
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Î2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Æ¥Ïー¥ÈDAYS¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥é¥Æ¡ÊHOT¡¦¥Þ¥°¥«¥Ã¥×Äó¶¡¡Ë¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬°ìÇÕ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¡È¥Ïー¥È¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¡É¤ÎÄó¶¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¤ä¥¹¥Áー¥à¥ß¥ë¥¯¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë¥é¥Æ¥Ïー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î1ÇÕ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¡¢¼ê»Å»ö¤Î²¹¤â¤ê¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¡É¤ä¡¢¡È¾¯¤··Á¤Î°ã¤¦¥Ïー¥È¡É¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ°ìÇÕ¤Î¥é¥Æ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿´¤¬¤Õ¤Ã¤È¤Û¤É¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Åö»Üºö¤Ï¡¢¥é¥Æ¥Ïー¥È¤Ç¤ÎÄó¶¡¤ò¤ªÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨º®»¨»þ¤Ê¤ÉÅ¹ÊÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥Æ¥Ïー¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò https://www.starbucks.co.jp/
¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥³ー¥Òー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤ËÆüËÜÂè1¹æÅ¹¤ò³«¶È¡£Á´À¤³¦80¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÌó40,000Å¹ÊÞ°Ê¾å¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ2,077Å¹ÊÞ (2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹Å¹ÊÞ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥³ー¥Òー¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ìó6Ëü¿Í¤Î¥Ñー¥È¥Êー(½¾¶È°÷)¤¬¡¢°ìÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2019Ç¯2·î28Æü¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦5µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶ー¥Ö(R) ¥íー¥¹¥¿¥êー Åìµþ¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¢ÃÏµå´Ä¶¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤à¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¡ÖSTARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/?nid=mm)¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£