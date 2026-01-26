¡Ú³¤³°ÉëÇ¤Á°¸ø³«¸¦½¤¡Û Ãóºß°÷4Âç¥¹¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ã2/4(¿å)³«ºÅ | ³Æ¼Ò1Ì¾ÍÍ¤«¤é¤´»²²Ã²ÄÇ½¡ä
¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶¡¢ÂåÉ½¡§¶â ÄÁÒÙ¡Ë¤Ï¡¢1Ì¾ÍÍ¤«¤é¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥×¥ó¸¦½¤¡Ö³¤³°ÉëÇ¤Á°¸¦½¤ ¡É³ÍÆÀ¤¹¤ë¡ÉÃóºß°÷4Âç¥¹¥¥ë¡¢¡ÉÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡É²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò2026Ç¯2·î4Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¤³°ÉëÇ¤¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢´û¤Ë·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤â ―
¸½ÃÏË¡¿Í¸µ¼ÒÄ¹¤Î¡ØÀ¸¤¤¿ÃÎ¸«¡Ù¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤È¡¢¡Ø¼ÂÌ³Ä¾·ë¤Î¥ïー¥¯¡Ù¤Ç¡¢Ãóºß°÷¤ËÌä¤ï¤ì¤ë£´Âç¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢ËÜÊª¤Î¼ÂÁ©ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
Ãóºß½àÈ÷¤Î¡È»ëÅÀ¡É¤È¡ÈÃóºß°÷Æ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«¿®¤È¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤ë1Æü¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß :
https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training/public_course/pre-departure
¢£¥ªー¥×¥ó¸¦½¤¤Î³«ºÅÍ½Äê¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À 1Ì¾ÍÍ¤«¤é¤´»²²Ã²ÄÇ½¡ªÂ¾¼Ò¤Î¼Ò°÷¤È¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤¿¿¼¤¤³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½ ¡¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥×¥ó¸¦½¤¤ÏÊÀ¼Ò»ØÄê¤Î²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¹çÆ±¸¦½¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼Ò1Ì¾ÍÍ¤«¤é¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¡¡Æü»þ¡§2026Ç¯2·î4Æü (¿åÍËÆü) 10:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¸òÎ®²ñ 17:15～18:15¡ÊÇ¤°Õ»²²Ã¡Ë
¡¡²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êzoom¡Ë³«ºÅ
¡¡ÈñÍÑ¡§ÄÌ¾ï 55,000±ß
¡Ø³¤³°ÉëÇ¤¤òÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢³¤³°ÉëÇ¤¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡Ù¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤Î²ò¾Ã¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
- ¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
- ³¤³°µòÅÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐ½èÊýË¡¤òÃÎ¤ê¡¢È÷¤¨¤¿¤¤
- Ê¸²½¤¬°Û¤Ê¤ëÊý¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¢£ ¸¦½¤ÆâÍÆ¡¦ÆÃÄ§～¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤«～
- Ãóºß°÷¤ÎÌò³ä¤È¿´¹½¤¨～ ÃóºßÀè¤Ç²¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤«～
³¤³°Ãóºß22Ç¯¡¢Ê£¿ôµòÅÀ¤Ç¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¹Ö»Õ¤¬ÅÐÃÅ¡£¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿À¸¤¤¿ÃÎ¸«¤ò¹ÖµÁ¤Ç³Ø¤Ó¡¢Ãóºß°÷¤ÎÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Èº©¿Æ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹¤²¡¢Ãóºß¤Ë¸þ¤±¤¿¿´¶¯¤¤»Ù¤¨¤Þ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- À®²Ì¤ò½Ð¤¹³¤³°Ãóºß°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÁ©4Âç¥¹¥¥ë
¡¦°ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó4STEP¡Ê´Ñ»¡¡¦È¯¿®¡¦Áê¿®¡¦¶¨Æ¯¡Ë¡¡ ¡¦¹ñÀÒº®¹ç¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×5¸¶Â§¡¡ ¡¦¸½ÃÏ¥á¥ó¥Ðー¤¬Æ°¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¥ë
¡¦¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ¼´¡ÊÀ¿°Õ¤È³Ð¸ç¡¦³¤³°¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡Ë
- ¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÃóºß°÷Áü¤òÄêµÁ¤¹¤ë～¤¢¤Ê¤¿¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤ë ¡ÈTo be¡É ¤òÉÁ¤¯～
¢£ ¸¦½¤¤Î¥´ー¥ë
¢¡ÉëÇ¤Ì¤·Ð¸³¼Ô¡§Ãóºß°÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤È¡¢Ãóºß¥¤¥áー¥¸¤Î¶ñÂÎ²½
¢¡ÉëÇ¤·Ð¸³¼Ô¡¡¡§ÉëÇ¤·Ð¸³¤ÎÃª²·¤ÈÀ°Íý¡¢¤ª¤è¤Ó¼¡¤ÎÉëÇ¤¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë´ÑÅÀ¤Î½¬ÆÀ
¢£Âè1²ó³«ºÅ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÅÀ
¡¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¹Ö»Õ¤«¤é¤Î¡¢»ëºÂ¤Î¹â¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡Ê5ÃÏ°è22Ç¯Ãóºß°÷·Ð¸³¡¢¸½ÃÏË¡¿Í¸µ¼ÒÄ¹¡¢À½Â¤¶È½Ð¿È¡Ë
¡¦ Çò¹õ¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÌä¤¤¤Ø¤Î²ò¤Î½Ð¤·Êý
¡¦Ãóºß¹ñ¤äÃóºßÀè¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î²ÝÂê°Õ¼±¤È»÷¤¿Ãóºß°÷¤ÎÊý¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¡
¢¨¸¦½¤¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤è¤ê
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¼ÂºÝ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÀ¼¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ýÉëÇ¤Ì¤·Ð¸³¼Ô¡¢±Ä¶È¿¦
¡Ö¹Ö»Õ¤Î·Ð¸³ÃÌ¤¬µ®½Å¤Ç¤¼¤Ò¼õ¹Ö¤ò´«¤á¤¿¤¤¡£¹Ö»Õ¤ÎËÉÙ¤Ê³¤³°ÉëÇ¤·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÂÁ©»öÎã¤ä¡¢ÆüËÜ¿ÍÃóºß°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤¬¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÎ¹·Ð¤ÄÁ°¤Î¼«¿È¤Î»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÃóºßÍ½Äê¹ñ¤ÇÉëÇ¤·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¹Ö»Õ¡¦»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢ÉëÇ¤À¸³è¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶ñÂÎ²½¤·¤¿¡£¡×
¡ýÉëÇ¤·Ð¸³¼Ô¡¢À½Â¤¡¦À¸»º¿¦
¡Ö³¤³°ÉëÇ¤·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¸¦½¤¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ë¤è¤ê¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ²ÝÂêÇ§¼±¤ò¤·¤¿¥Æー¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÎÉëÇ¤»þ¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²²óÌÜÉëÇ¤¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÊý¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ì°Â¿´¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤¤µ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ Ã´Åö¹Ö»Õ
¥½¥Ëー¸½ÃÏË¡¿Í¸µ¼ÒÄ¹¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Japan noharm Association ÀìÌ³Íý»ö¡¡Åû°æ Î´»Ê»á
1982Ç¯¤Ë¥½¥Ëー¤Î³¤³°±Ä¶ÈËÜÉô¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢ËÌÊÆ¡¦ÃæÆîÊÆ¡¦¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¶áÅì¡¦²¤½£¤È¿ôÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤ò·Ð¸³¤·¡¢22Ç¯¤ËµÚ¤ÖÃóºß°÷À¸³è¤Ç¤Ï³¤³°¸½ÃÏË¡¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤òÎòÇ¤¡£ËÜ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÀ¯ºö¾Ä³°ÉôÌç¤òÅý³ç¤·¤Æ´ë¶È¤È¼Ò²ñ¡¢¾ÊÄ£¤È¤ÎÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ´Ø·¸¤ò¶¯²½¡£ 2015Ç¯¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¹ñºÝ´Ä¶NGO¡¦WWF¤ËÅ¾¿¦¤·¡¢WWF¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¹ñºÝ´Ä¶ÌäÂê¤Î²ò·è¤ËËÛÁö¡£WWF¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë·Ð±Ä°Ñ°÷¤ä¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ 2020Ç¯½©¤«¤éSDGs¤Î·Ð±Ä¼ÂÁõ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¥Î¥Ï¥à¶¨²ñ¡×¤ÎÀìÌ³Íý»ö¤Ë½¢Ç¤¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£
¡ÚÅÐÃÅ¹ÖºÂ¡Û
¡¦¹ñÊÌÃóºß°÷¸¦½¤¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÊÔ(https://insighta.jp/set/409?_ga=2.237210249.844386298.1753188886-63700058.1745374305&_gl=1*ej6n2a*_gcl_au*NzU3OTA1NzE2LjE3NTMxODg4ODU.*_ga*NjM3MDAwNTguMTc0NTM3NDMwNQ..*_ga_N2WN6ZFFCP*czE3NTMxODg4OTMkbzU4JGcxJHQxNzUzMTkwNDc5JGo2MCRsMCRoMA..)
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¡ª¼ÂÁ©¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£»×¹Í(https://insighta.jp/set/1172?_ga=2.91007891.844386298.1753188886-63700058.1745374305&_gl=1*9lw39t*_gcl_au*NzU3OTA1NzE2LjE3NTMxODg4ODU.*_ga*NjM3MDAwNTguMTc0NTM3NDMwNQ..*_ga_N2WN6ZFFCP*czE3NTMxODg4OTMkbzU4JGcxJHQxNzUzMTkwNDc5JGo2MCRsMCRoMA..)
¡¦ÃóºßÀè¤Ç¤Î¡ÖÂÐÎ©¡×¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¡¥³¥ó¥Õ¥ê¥¯¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼ÂÁ©¹ÖºÂ(https://insighta.jp/set/1427)
¢¦E¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¢¦ :
https://client.insighta.co.jp/trial
¢£ ¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
01¡§¹Ö»Õ¡¦»²²Ã¼Ô¼«¸Ê¾Ò²ð
02¡§Ãóºß°÷¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤È¿´¹½¤¨ ～Ãóºß°÷¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿°ÕµÁ～
03¡§³¤³°Ãóºß¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©4 Âç¥¹¥¥ë
ー °ÛÊ¸²½¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó£´STEP～´Ñ»¡¡¦È¯¿®¡¦Áê¿®¡¦¶¨Æ¯～
ー ¹ñÀÒº®¹ç¥Áー¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×£µ¸¶Â§
ー ¥Áー¥à¤¬Æ°¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¥ë
ー ¥°¥ìー¥¾ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÈ½ÃÇ¼´～À¿°Õ¤È³Ð¸ç¡¦³¤³°¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹～
07¡§ÌÜ»Ø¤¹Ãóºß°÷Áü¤òÄêµÁ¤¹¤ë ～¤¢¤Ê¤¿¤À¤«¤é¼Â¸½¤Ç¤¤ëTo be ¤òÉÁ¤¯～
08¡§¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
09¡§¸òÎ®²ñ¡¡¢¨Ç¤°Õ»²²Ã
¢£¤´Ãí°Õ»ö¹à
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êzoom¡Ë³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÃëµÙ·Æ1»þ´Ö¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎµÙ·Æ¤ò20Ê¬ÄøÅÙ´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¾ï²Á³Ê¤ª¿½¹þ¤ÎÊý¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Ë¤Æ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤ò¤´±óÎ¸Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ²ñ¼Ò
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9 ¿·¶¶¥×¥ì¥¤¥¹7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â ÄÁÒÙ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§9500Ëü±ß
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://client.insighta.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡ÖE¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡§https://insighta.jp/
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸¦½¤¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸ì³Ø¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/language