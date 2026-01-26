·ª»³±Ñ¼ù¡ß¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ¶¼ÂÁ©Åª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÏÀ¡ª¡Ø·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿ µÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶â¸À¡Ù¤¬È¯Çä
Ìø°æ Àµ¡¢²¬Æ£Àµ¹¡¢¶¶ËÜ±ÑÆó¡¢Ä»¼è»°ÄÅ»Ò¡¢»°ÌÚÃ«¹À»Ë¡¢¾®´¬°¡Ìð¡Ä¡ÄÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤«¤é·ª»³±Ñ¼ù¤¬°ú¤½Ð¤¹ÁÈ¿¥ÏÀ¡¦¥êー¥ÀーÏÀ¡ª¡¡¡Ø·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿ µÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶â¸À¡Ù¤¬1·î26Æü¡¢NHK½ÐÈÇ¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿ µÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶â¸À¡Ù
ËÜ½ñ¡ÖÂè°ì¾Ï¡×Èâ¥Úー¥¸¤è¤ê
·ª»³±Ñ¼ù¡ß¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô=¤¢¤Ê¤¿¤Î»Å»ö¤È¥Áー¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿·ª»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤òÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·ª»³¤¬Ìø°æÀµ¡¢»°ÌÚÃ«¹À»Ë¤é¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤ËÂÐÖµ¤·¡¢¤¤¤«¤ËµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤òÂç¤¤¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£·ª»³±Ñ¼ù¤À¤«¤é°ú¤½Ð¤»¤¿¡¢Ä¶¼ÂÁ©Åª¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÏÀ¡£
¨¡¨¡Ì¾¤À¤¿¤ë¥È¥Ã¥×¤ÎÊý¡¹¤òÁê¼ê¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Ê¤é¶²¤ìÂ¿¤¯¤ÆÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤ÎËÍ¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£ÁÇ¿Í¤À¤«¤éÊ¹¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò¤¤¤«¤·¤Æµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÊý¡¹¤Ï¶È³¦³°¤ÎËÍ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÃúÇ«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£
¡ÊËÜ½ñ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¹½À®
¤Ï¤¸¤á¤Ë
Âè°ì¾Ï¡¡À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤»
¡ß¡¡Ìø°æ Àµ¡Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ë
ÂèÆó¾Ï¡¡½àÈ÷¤Ë½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»
¡ß¡¡²¬Æ£Àµ¹¡Ê°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡Ë
Âè»°¾Ï¡¡Àï¤¦²ñ¼Ò¤ËÅ¾¤¸¤ë¤¿¤á¤ÎÂç²þ³×
¡ß¡¡¶¶ËÜ±ÑÆó¡ÊÆüËÜÀ½Å´³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·óCEO¡Ë
Âè»Í¾Ï¡¡·Ð±Ä¤È¸½¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¼´¤Ë
¡ß¡¡Ä»¼è»°ÄÅ»Ò¡ÊÆüËÜ¹Ò¶õÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë
Âè¸Þ¾Ï¡¡¡Ö¸æ´ú¡×¤Ç¿Í¤òÆ°¤«¤»
¡ß¡¡»°ÌÚÃ«¹À»Ë¡Ê³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ë
ÂèÏ»¾Ï¡¡°ì¿Í°ì¿Í¤¬ºÇÂç¸Â³èÌö¤Ç¤¤ë¥Áー¥à¤òºî¤ë
¡ß¡¡¾®´¬°¡Ìð¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¼ÒÄ¹¡Ë
Ãø¼Ô
·ª»³±Ñ¼ù¡Ê¤¯¤ê¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥ºCBO¡£1961Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢84Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥íー¥º¤ËÆþÃÄ¡£89Ç¯¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£90Ç¯¤Ë°úÂà¤·¡¢²òÀâ¼Ô¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Çò鷗Âç³Ø¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£2011Ç¯11·î¤ËËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢´ÆÆÄ1Ç¯ÌÜ¤Ç¥êー¥°À©ÇÆ¡£16Ç¯¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥êー¥°À©ÇÆ¤ÈÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¡¢ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£21Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥º´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¡¢12·î¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£23Ç¯3·î¤ËWBCÍ¥¾¡¡¢5·î¤ËÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¡£
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡Ø·ª»³±Ñ¼ù¤¬¥È¥Ã¥×·Ð±Ä¼Ô¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿ µÕ¶¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶â¸À¡Ù
·ª»³±Ñ¼ù Ãø
2026Ç¯1·î26ÆüÈ¯Çä
Äê²Á1,870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë»ÍÏ»È½ÊÂÀ½¡¡256¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-14-082004-9
½ÐÈÇ¼Ò¡§NHK½ÐÈÇ
EC¥µ¥¤¥È¡§https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000820042026.html
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/dp/4140820047