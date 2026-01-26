¥¯¥é¥¦¥É·¿·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öfirst call¡×¡¢¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¸þ¤±¡Ê1,381Ëü¿Í¡Ê2024Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¡Ë¡Ë¤Ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒMediplat¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äá½ãÌé¡¢°Ê²¼¡§Mediplat¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å½ÐâÃÉÒ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¡×¡Ë¤ÎÊÝ¸±·ÀÌó¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Ë¥¯¥é¥¦¥É·¿·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öfirst call¡Êhttps://service.firstcall.md/service/about¡Ë¡×¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ¡×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡§Mediplat
°Ê²¼¡Ö¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¡×
¡Öfirst call¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤Î°åÎÅ¡¦·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÇº¤ß¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°å»Õ¤ËÆ¿Ì¾¤ÇÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢100Ëü¿Í°Ê¾å*¹¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯ÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*¹¡§½¾¶È°÷ÍøÍÑ²ÄÇ½¥¢¥«¥¦¥ó¥È¿ô
¡¡
ºòº£¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤Ë¤ª¤±¤ë·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò°å»Õ¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Áý²Ã¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ¤ÎÍÍÑÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±¡×¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÝ¸±¤òÄ¶¤¨¤¿¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢ÊÀ¼Ò¡Öfirst call¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¹çÃ×¤·¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëÊÝ¸±ÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯¤Î¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦·ò¹¯¾å¤Îµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò¡¢365Æü¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç°å»Õ¤ËÁêÃÌ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÆâ²Ê¤ä¾®»ù²Ê¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¡¢Àº¿À²Ê¤Ê¤ÉÁ´12²ÊÌÜ¤ÎÀìÌç°å¤¬¼ÂÌ¾¤Ç²óÅú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Öfirst call¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë°å»Õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀìÌç°å¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÉÔÄ´¤òÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´üÂÐ½è¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É·¿·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öfirst call¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Öfirst call¡×¤Ï´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤¬Êú¤¨¤ë»º¶ÈÊÝ·òÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°åÎÅÁêÃÌ
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤È²ÈÂ²¤ÎÂÎÄ´¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÆâ²Ê¤ä¾®»ù²Ê¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¡¢Àº¿À²Ê¤Ê¤ÉÁ´12²ÊÌÜ¤Ç¤ÎÁêÃÌ¡ÊÆ¿Ì¾¡Ë¤ËÀìÌç°å¤¬¼ÂÌ¾¤Ç²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£¾°¡¢°åÎÅÁêÃÌ¤Ï¡¢½¾¶È°÷ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤â¤·¤¯¤ÏWEBÈÇ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².»º¶È°åË¬Ìä¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»º¶È°åÌÌÃÌ
»º¶È°å¤ÎÄê´üË¬Ìä¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÌÌÃÌ¤Þ¤Ç¡¢»º¶È°å¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»º¶È°åÌÌÃÌ¤ò¥Æ¥ì¥ÓÅÅÏÃ¤Ç¤â¼Â»Ü²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î»Ù¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ê¤É¡¢ÌÌÃÌÄ´À°¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤È¤âÁá´ü¤ËÌÌÃÌ¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüÄøÄ´À°¤Ë¤è¤ë¿Í»ö¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤â·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯
WEB¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¾¶È°÷¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¡¢ÉôÌç¤ä¥Áー¥à¤Ê¤É¿¦¾ìËè¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼õ¸¡°ìÀÆ°ÆÆâ¤«¤é¼õ¸¡¾õ¶·¤Î³ÎÇ§¤Þ¤Ç¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç°ì³ç¤·¤Æ¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¡Ö»º¶È°åË¬Ìä¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»º¶È°åÌÌÃÌ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤Î»º¶È°åÌÌÃÌ¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Öfirst call¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¤ª¿½¹þ¤ß¤ä¡¢¤´¼ÁÌä¤Ê¤É¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
contact@mediplat.jp
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒMediplat / Mediplat Inc.
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Äá ½ãÌé
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©104-0045 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ4-1-1 Åì·à¥Ó¥ë15³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2015Ç¯11·î25Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿·ò¹¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öfirst call¡×¤Î±¿±Ä
URL¡¡¡¡¡§https://service.firstcall.md/service/about